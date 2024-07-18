新竹宵夜首選推薦！獲獎無數的「車庫鹽酥雞」不愧是新竹最強鹽酥雞！必點人氣麻香鹽酥雞，搭配香辣烤鱸魚超級過癮～麻辣鮮蚵公仔麵也是我每次來必點！

說到新竹宵夜，肯定會想到車庫鹽酥雞！在地經營超過15年，現在默默在新竹開了四間分店，就知道有多深受新竹在地人喜愛了吧！前陣子新推出的「香辣烤鱸魚」一大盤只要$299元，CP值非常高！隱藏版吃法，加入店內招牌麻香鹽酥雞，保證好吃到讓你想來幾碗白飯！「車庫鹽酥雞」不只是間鹽酥雞店，也能說是間居酒屋了！餐點上百種選擇，真的會有選擇障礙，像是麻辣鮮蚵公仔麵系列，是外面炸物店吃不太到的品項！而且「車庫鹽酥雞」曾獲得2022全台鹽酥雞嘉年華的「創新好味獎」、「最佳人氣獎」，你說這有不吃的理由嗎？說它是新竹最強鹽酥雞也不為過，絕對是新竹宵夜、下班後小酌的首選推薦！

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「車庫鹽酥雞」總店已經在地營業超過15年，包括我在內，很多人都是從學生時期吃到出了社會，在竹北地區小有名氣，也是很多老竹北人的回憶。

現在分店越來越多了，但還是以新竹地區為主，預計八月會前往桃園！小圓桌露天座位區整個充滿台灣味，很適合三五好友圍一圈，一口酒、一口炸物，享受下班後的愜意時光。

冰箱櫃裡食材琳瑯滿目，真的會有選擇障礙～還有很多不在裡面，黑板上還有很多隱藏版料理、季節限定等等選擇～

當天四個人來用餐，真的隨便夾都能裝滿滿！真的每一個都想試試阿～

車庫鹽酥雞真的曾經獲得過2022全台鹽酥雞嘉年華的「創新好味獎」、「最佳人氣獎」，2023年也榮獲過現場人氣獎，真的是新竹宵夜的驕傲！

🔺香辣烤鱸魚 $299

「香辣烤鱸魚」一大盤真的只要$299元，是不是超佛心！肉質細緻綿密，搭配香麻的醬汁好開胃！

🔺麻香鹽酥雞 $70

必點得過獎的「麻香鹽酥雞」，雞肉用青花椒、大紅袍花椒等十多種香料下去醃製而成，吃起來外酥內嫩，微辣且椒麻香氣十足。

隱藏版吃法，就是把麻香鹽酥雞丟進去！吸附麻香醬汁真的很過癮，有點像排骨酥的概念，但比排骨酥更好吃！而且還是無骨～

其他炸物也很適合泡進去，像是酥炸魷魚之類的食材，都是很創新又好吃的吃法～

🔺麻辣鮮蚵公仔麵 $170

人氣必點還有「麻辣鮮蚵公仔麵」，有滿滿的鮮蚵，整體鹹香帶辣又涮嘴，相當過癮且公仔麵香Q不軟爛！

🔺雞蛋豆腐 $80

「雞蛋豆腐」為店內必點招牌！跟外面的調味有點不同，炸出來的顏色較深且味道較鹹香入味！

🔺玉米/四季豆 $50

🔺烤米血/甜片串 $25/$30

🔺烤雞皮/豆皮串 $35

🔺肥腸串/松阪豬肉串 $50

🔺牛肉串/雞腿肉串 $60

烤物部分，私心喜歡「烤雞皮」、「肥腸串」，先滷後烤，入口很酥脆且越咬越香。「牛肉串」、「雞腿肉串」咬起來多汁且不會過鹹，吃得到食材本身的香氣。

不管你點什麼，記得都要來一些店家自製的辣椒粉，香辣多層次，沾什麼都加分！

🔺湯圓/雙色地瓜球 $40/$60

炸物小點心也有很多選擇，「湯圓」撒滿花生粉，就是道經典的喜宴炸湯圓，簡單又好吃！「雙色地瓜球」裡頭還有香甜的內餡，炸得外酥內Q不過硬，好吃！

下次下班約吃宵夜、小酌喝一杯，別再說不知道要吃哪間了！就來車庫鹽酥雞了，餐點選擇多樣化，氣氛好，重點是好吃，回頭客真的很多！而且現在新竹分店很多，想吃到更容易了！