說到基隆火鍋，就想到義美石頭火鍋，為基隆人氣火鍋第一名，它的迷人之處無非是那用大火炒爆香的湯底，超特別的，吃過一次就會上癮，每人居然只要銅板價30元，肉品食材吃多少算多少以盤計算，現在基隆北寧路旁望海巷石頭火鍋也是如此，且用餐環境更寬廣舒適還可以看到海，就位在碧砂漁港旁，吃完還有送叭哺冰和芋冰，給喜歡吃爆炒鍋底的朋友多一個選擇。

哇！一整櫃琳瑯滿目的餐點任君選擇，影片分享

人頭費30元，白飯、醬料、古早味芋冰免費，以盤計價，每人低消300元，假日用餐時間限90分鐘。

醬料自取，不收服務費

首先必拿乾魷魚、蒜苗、蕃茄，是湯頭鮮甜美味的重要因素

記得選擇時要快狠準，因為服務人員馬上就會幫你現場洋蔥爆香湯底

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮。

二樓座位還可以看到海～

看著服務人員現場快炒，香氣逼人洋蔥、乾魷魚爆香後再加入肉片，肉片炒8分熟後會先起鍋放置，等要吃時再涮一下就可以吃了。

整體用餐下來，感覺食材很新鮮，湯底真的很好喝，望海巷店還送芋冰甜點，CP值更高。

我們三個人一共點了12盤，平均每人約新330元。

周邊景點：碧砂漁港

我們去的那天剛好舉辦基隆潮境海灣節，有山海餐車巿集。

現場有免費咖啡立體雕花手作。

相當特別的體驗，第一次自己拉花，還是用立體的，相當有趣。影片分享

來這裡有吃有玩還有闖關遊戲及禮物可以拿。

望海巷石頭火鍋二館北寧店：基隆市中正區北寧路242-6號；營業時間：11:00-21:00

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