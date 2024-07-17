台北高檔牛排館 大直美食

【茹絲葵牛排館 大直店】

高雅的環境、頂級的食材、經典的牛排作法，

以攝氏980度特製烤爐烤至指定熟度，

並放置在攝氏260度的高溫陶瓷盤上，

上桌前會淋上熱奶油，滋滋作響上桌，

吃的是經典和有熱度的美味，還有專業的服務！

#台北約會餐廳 #劍南路美食

【茹絲葵 大直店】

【茹絲葵經典牛排館】

是全球最大的頂級牛排餐廳公司，

在全球擁有超過150家餐廳。

1965年茹絲·弗特爾(Ruth Fertel)創立於美國路易斯安那州新奧爾良，

以招牌特色的「滋滋作響」風格為提供頂級牛排，

散發紳士俱樂部風格與美國紐奧良爵士風味，呈現頂級雅致的用餐氛圍，

1983年來台創店(茹絲葵民生店)，

除了餐點與美好的用餐環境，無微不至的親切服務，

在每個重要時刻成就客人美好的用餐體驗。

▼步入茹絲葵大直店，

從燈光的設計到桌椅的搭配，

都展現出餐廳對細節的重視，

酒吧區可近距離欣賞大直天際線日夜景觀，

而西餐方桌上鋪著整潔的白桌巾，

處處散發著經典美式餐廳氛圍，

酒檟裡亦有多款藏酒可供搭餐。

【茹絲葵 菜單】

可單點，亦有套餐可選擇，

主餐有：牛排、海鮮、雞魚等排餐，

另有開胃菜、沙拉、濃湯、配菜、甜點可供選配，

✔️需另加10%服務費

▶️ (茹絲葵菜單)

▼【現烤麵包】(招待)

溫溫熱熱，外皮酥脆很好吃！

奶油似乎加了鮮奶油下去打，

有點乳霜感，比較輕盈一點，

▼【頂級義利大利氣泡甜白酒】

感覺像氣泡飲料的香甜，

雖然酒精濃度不高，但氛圍感💯~~

【開胃菜-紐奧良蟹肉糕】$710

茹絲葵必點！

兩大顆蟹肉球佐熱滋滋的檸檬奶油

球型外表煎得微焦乾香，

切開內裏是札實肥美的蟹肉，

是茹絲葵必點招牌菜！

▼【開胃菜-紐奧良煎蝦】$570

以白葡萄酒、香料奶油和大蒜烹製，

它的醬汁是靈魂啊！

搭著蒜味麵包上也別有一番風味！

▼【前菜-龍蝦湯】

會桌邊灑上黑胡椒，

有點淡，龍蝦肉也少，不吃也罷…😅

▼【前菜-秋收沙拉】$390

以白巴撒米克油醋調味的新鮮綜合生菜，

包含生菜、火烤玉米粒、蕃茄丁、菲塔起司、胡桃…等，

下次會考慮吃看看凱撒沙拉！

【主菜-美國頂級肋眼牛排12oz】套餐/$3290

以攝氏980度特製烤爐將牛排烤至指定熟度，

並放置在攝氏260度的高溫陶瓷盤上，

牛排上桌前會淋上奶油滋滋作響上桌，

這就是茹絲葵夫人所堅持的方式，

整塊牛排吃到最後一口都會像第一口一樣美味！

▼肋眼選用美國Prime等級牛肉，

豐富均勻的油花，軟嫩肉汁十足！

12oz可以吃到肋眼心和肋眼上蓋兩個部位，

剛好我也是喜歡比較有油脂的部位，

我們本來點5分熟，但服務員推薦3分熟不帶血水，

放置在高溫瓷盤上出餐大約就是5~6分熟了！超好吃！

(真的要聽服務員的建議，相信專業啊！)

並且在桌邊幫我們分切為兩盤，

基本上已經先以鹽調味了，上桌後會灑上黑胡椒，

不用任何醬汁，直接吃就很溼潤有味！😋

▼超愛這牛排的軟嫩度和油脂水份的平衡，

加上簡單的調味，淡淡的鹹度襯托出牛排風味，

真的好香，好好吃！😋

▼【配菜-蒜香烤菇】

是香菇+蘑菇組合，而且份量超大！

【甜點雙重奏、熱美式】

草莓超司蛋糕+堅果巧克力，

超司蛋糕濃郁好吃，

巧克力有點太甜…配美式剛好。

《蛋寶543》

謝謝閨密Amber安排的姐妹約會，

請我來台北高檔牛排館吃晚餐😋😋！

【茹絲葵大直店】

我們兩個女生，點了一份經典套餐，

再另外單點喜歡的開胃菜和沙拉，

這樣份量很剛好，也不會牛排吃到太膩！

2人加服務費大約$5500，服務很好，只是最後買單時店員會說一句：

『我們這裡是美式餐廳，請給小費獎勵服務生』之類的話，

我們都能體恤服務業的辛勞，小費就隨心所欲囉~~！

當天是平日，來用餐的客人不多，我們也享受到寧靜又有質感的一餐！

食物雖不到驚豔，但用心和堅持，成就出它確實是高品質牛排館的定位，很棒！

謝謝Amber請我吃這美味的牛排！💕

推薦給大家！❤️

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

更多台北美食：

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go