台北高檔牛排館 大直美食
【茹絲葵牛排館 大直店】
高雅的環境、頂級的食材、經典的牛排作法，
以攝氏980度特製烤爐烤至指定熟度，
並放置在攝氏260度的高溫陶瓷盤上，
上桌前會淋上熱奶油，滋滋作響上桌，
吃的是經典和有熱度的美味，還有專業的服務！
#台北約會餐廳 #劍南路美食
【茹絲葵 大直店】
【茹絲葵經典牛排館】
是全球最大的頂級牛排餐廳公司，
在全球擁有超過150家餐廳。
1965年茹絲·弗特爾(Ruth Fertel)創立於美國路易斯安那州新奧爾良，
以招牌特色的「滋滋作響」風格為提供頂級牛排，
散發紳士俱樂部風格與美國紐奧良爵士風味，呈現頂級雅致的用餐氛圍，
1983年來台創店(茹絲葵民生店)，
除了餐點與美好的用餐環境，無微不至的親切服務，
在每個重要時刻成就客人美好的用餐體驗。
▼步入茹絲葵大直店，
從燈光的設計到桌椅的搭配，
都展現出餐廳對細節的重視，
酒吧區可近距離欣賞大直天際線日夜景觀，
而西餐方桌上鋪著整潔的白桌巾，
處處散發著經典美式餐廳氛圍，
酒檟裡亦有多款藏酒可供搭餐。
【茹絲葵 菜單】
可單點，亦有套餐可選擇，
主餐有：牛排、海鮮、雞魚等排餐，
另有開胃菜、沙拉、濃湯、配菜、甜點可供選配，
✔️需另加10%服務費
▶️ (茹絲葵菜單)
▼【現烤麵包】(招待)
溫溫熱熱，外皮酥脆很好吃！
奶油似乎加了鮮奶油下去打，
有點乳霜感，比較輕盈一點，
▼【頂級義利大利氣泡甜白酒】
感覺像氣泡飲料的香甜，
雖然酒精濃度不高，但氛圍感💯~~
【開胃菜-紐奧良蟹肉糕】$710
茹絲葵必點！
兩大顆蟹肉球佐熱滋滋的檸檬奶油
球型外表煎得微焦乾香，
切開內裏是札實肥美的蟹肉，
是茹絲葵必點招牌菜！
▼【開胃菜-紐奧良煎蝦】$570
以白葡萄酒、香料奶油和大蒜烹製，
它的醬汁是靈魂啊！
搭著蒜味麵包上也別有一番風味！
▼【前菜-龍蝦湯】
會桌邊灑上黑胡椒，
有點淡，龍蝦肉也少，不吃也罷…😅
▼【前菜-秋收沙拉】$390
以白巴撒米克油醋調味的新鮮綜合生菜，
包含生菜、火烤玉米粒、蕃茄丁、菲塔起司、胡桃…等，
下次會考慮吃看看凱撒沙拉！
【主菜-美國頂級肋眼牛排12oz】套餐/$3290
以攝氏980度特製烤爐將牛排烤至指定熟度，
並放置在攝氏260度的高溫陶瓷盤上，
牛排上桌前會淋上奶油滋滋作響上桌，
這就是茹絲葵夫人所堅持的方式，
整塊牛排吃到最後一口都會像第一口一樣美味！
▼肋眼選用美國Prime等級牛肉，
豐富均勻的油花，軟嫩肉汁十足！
12oz可以吃到肋眼心和肋眼上蓋兩個部位，
剛好我也是喜歡比較有油脂的部位，
我們本來點5分熟，但服務員推薦3分熟不帶血水，
放置在高溫瓷盤上出餐大約就是5~6分熟了！超好吃！
(真的要聽服務員的建議，相信專業啊！)
並且在桌邊幫我們分切為兩盤，
基本上已經先以鹽調味了，上桌後會灑上黑胡椒，
不用任何醬汁，直接吃就很溼潤有味！😋
▼超愛這牛排的軟嫩度和油脂水份的平衡，
加上簡單的調味，淡淡的鹹度襯托出牛排風味，
真的好香，好好吃！😋
▼【配菜-蒜香烤菇】
是香菇+蘑菇組合，而且份量超大！
【甜點雙重奏、熱美式】
草莓超司蛋糕+堅果巧克力，
超司蛋糕濃郁好吃，
巧克力有點太甜…配美式剛好。
《蛋寶543》
謝謝閨密Amber安排的姐妹約會，
請我來台北高檔牛排館吃晚餐😋😋！
【茹絲葵大直店】
我們兩個女生，點了一份經典套餐，
再另外單點喜歡的開胃菜和沙拉，
這樣份量很剛好，也不會牛排吃到太膩！
2人加服務費大約$5500，服務很好，只是最後買單時店員會說一句：
『我們這裡是美式餐廳，請給小費獎勵服務生』之類的話，
我們都能體恤服務業的辛勞，小費就隨心所欲囉~~！
當天是平日，來用餐的客人不多，我們也享受到寧靜又有質感的一餐！
食物雖不到驚豔，但用心和堅持，成就出它確實是高品質牛排館的定位，很棒！
謝謝Amber請我吃這美味的牛排！💕
推薦給大家！❤️
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