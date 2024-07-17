前一陣子，身為苗栗客家人的老婆才說，為什麼家住的新莊，雖有著名的客家合菜餐館，印象中卻沒有，有著她家鄉味的客家麵食小吃店。她有時只是忽然很想吃，合口味的客家梅干飯，都找不到。
前幾個禮拜，我發現自家附近不遠，開了一家新店，又看到有店家有〝客家麵食〞與桐花的圖樣。心想，或許這家能合老婆的口味，於是決定帶她前來試試~
結果，老婆很滿意，還說這家是目前在新莊吃過的麵食小吃店中，最像她小時候吃到的苗栗客家味道。我們光顧後，隔沒兩天又來光顧...
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▲店外觀
新開幕不到一個月的「宥桐客家麵食」，
位在龍安路與八德街口，
主打在新莊並不多見的客家麵食小吃。
▲店環境
乾淨明亮寬敞的用餐環境，
以麵食小吃店攤而言，
環境算是不錯。
▲菜單
大分類為：主食區、湯類、小菜。
另還有滷味，
但需到滷味區夾取。
▲六種飲品免費喝
一般的麵食小吃店，
能提供免費飲品，
像是紅茶和冰水就很不錯了，
這還提供到六種給客人免費喝，
真是超棒的~
飲品有：氣泡水、無糖可樂、蘋果汁、檸檬口味紅茶、雪碧、可樂
▲醬料區
有：韭菜醬、自製醃蘿蔔、自製辣醬、辣豆瓣醬...等。
這其中最引起我們目光的，
莫過就是，
充滿濃濃苗栗客家風的〝韭菜醬〞！
▲客家麵食小吃上桌
梅干肉燥飯、湯粄條、滷肉飯、骨仔肉湯、滷味、燙青菜
▲滷肉飯
除了脂醬香、油蔥香，
這滷肉燥還帶著些許，
我所喜歡傳統閩南肉粽裡的滷肉風味，
但不會過於鹹膩。
▲骨仔肉湯
骨仔肉不少，
還有軟骨和天梯。
湯頭爽口乾淨，
漫溢著骨仔肉與九層塔融合的風味。
▲滷味
我們點了蘿蔔、豆干、杏鮑菇，
當然還去拿了醬料區的客家韭菜醬、自製辣醬。
▲滷味沾自製辣醬店家的滷味，
有著淡淡滷醬香，
但不會鹹膩。
自製辣醬，
口感則是乾淨勁辣過癮，
▲滷味沾客家韭菜醬
滿滿韭菜的客家韭菜醬，
就是讚啦！
懂得這一味的人就懂~
▲湯粄條
湯麵放上2~3片水煮肉片，
加上湯頭看起來雖清爽，
卻能飄出陣陣迷人芳郁的香氣，
連我光看到這，
就覺得會是身為苗栗客家人的老婆，
所熟悉的家鄉味。
▲湯餛飩麵，特寫
餛飩札實飽滿，
白麵條軟而不爛，
這碗也有合我們的口味~
可惜，
不是老婆偏愛的那種，
手工長翼狀餛飩，
不然老婆可是會更愛。
▲湯餛飩麵，湯頭
比湯麵的脂香，
濃了一些，
但也是屬於爽口的滋味~
▲乾意麵拌，韭菜醬
總覺得苗栗的客家麵食小吃，
如果少了這韭菜醬，
就不是苗栗的客家麵食小吃。
▲梅干肉燥飯
我和老婆雖喜歡吃梅干飯，
但並不愛太過濕軟，
且沒有油脂醬香的梅干。
而這應該是目前我們在新莊，
吃到覺得最像苗栗口味，
也是最合我們口味的梅干飯。
但如果這的肉燥油脂能在多一點，
我個人會覺得更棒~
▲留影
如和我那身為苗栗客家人的老婆一樣，有時在家住的新莊，想吃有家鄉味的苗栗客家麵食小吃（不是客家合菜餐廳），卻找不到合口味的？這家新開的店，可以考慮看看。最近一週內，帶老婆去了兩次，吃了幾樣，我們覺得都還不賴～
【營業時間】11：00～14：00，16：30～20：00；店休日見其店內公告
【地 址】新北市新莊區龍安路298-2號
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