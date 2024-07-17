今天的旅程進行到第3天，早餐一樣吃當地的美食，首先購買二信飯糰創始店的素食飯糰。

後續再前往澎湖享吃飯糰，距離民宿不到15分鐘的車程，還蠻快的～

澎湖享吃飯糰就在菜市場內（建議事前預訂，比較不需要等待！），看似不起眼的一家小攤販，但是他的飯糰非常有特色。

我們點選燒肉飯糰｜炸蝦飯糰｜唐揚炸雞飯糰｜泡菜燒肉飯糰｜蟹味玉米飯糰。

飯糰米粒Q彈，內餡豐富，無論是經典的燒肉｜炸蝦等等，外圍包裹著一片海苔，搭配他的飲料紅茶｜奶茶一份吃下來也是會飽。

集合！出發囉！前往南海遊客中心準備搭船趣。

而我們這一次搭配的是和慶半潛艇海洋牧場，一上船聆聽專業小姐有趣的解說，這艘船特殊的是在船艙下竟然還有玻璃艙，可以近距離欣賞到美麗的青灣保護區珊瑚礁。

下層船艙可以看見澎湖的海底世界，漂亮ㄟ珊瑚礁與各式海洋生物讓人目不暇接。

後續來到他的海洋牧場，區分3桌，炭火已事先升好，將牡蠣擺放置網中，等到殼半開時，便可以享用新鮮的牡蠣炭烤，食用完畢可以再跟櫃台索取。

更令人驚喜的是，這裡烤牡蠣｜海鮮粥均是無限次數享受，真好～

海鮮粥用料給的大方，裡面內餡也有小卷；除了牡蠣｜海鮮粥，可以無料的享用之外，其餘的食材均要加價購買！

這裡既然叫做海上牧場，當然也可以現場垂釣 (無料)，只是感覺娛樂的性質比較高，因為這裡的釣餌是沒有鉤子的～呵呵～

他的▲透抽就是簡單的水煮，十分的彈Q，超青！

烤香腸也不錯吃，現場還有卡拉ok，可以讓來賓高歌一曲。

吃飽飽之後，再度回到馬公老街來逛逛～

在2015年前來，玉冠嫩仙草因為颱風天的關係，沒有營業，這一次說什麼都不能放過！

老闆～立馬～來10碗翡翠嫩仙草綜合冰。

而他的內餡除了有芋圓｜紅豆｜珍珠｜西米露之外，還有軟綿綿限量版的芋泥。

仙草滑嫩可口，甜度剛好，簡直是夏季的最佳消暑甜品，超好吃，推薦！

澎湖歷史悠久的天后宮，一定要來朝聖的，這是一座有著悠久歷史的廟宇。

建築風格獨特，充滿了傳統的台灣廟宇特色，走進廟內，雙掌合十祈求，感恩 媽祖保佑平安喜樂每一天。

馬公中央老街，這裡有許多傳統的小吃｜手工藝品。

街道兩旁的店家，販賣著不同特色的文創商品，以及各式各樣的小吃美食，真的是一路逛，一路吃到底。

著名的四眼井，就在老街的巷弄內，走到底便可以找得到，四眼井因其獨特的井口造型而聞名，是澎湖人以前生活的重要水源地。

下午的行程幾乎都是shopping的行程，看每個團員都買的非常高興，回家送人｜自用兩相宜。

澎湖有名的正一食品｜正一花生糖，他們家的奶油花生酥超夯。

☑地址：880澎湖縣馬公市惠安路6號

澎湖信興名產算是澎湖老字號的商店，除了販賣乾貨以外，他們家的干貝醬也不錯吃。

☑ 地址：880澎湖縣馬公市民權路6號

感覺好像旅行社都會帶團來這邊的媽宮食品，裡面有非常多道地的澎湖伴手禮，其中以傳統的黑糖糕最為出色，而且如果是團體進來，幾乎都是整包打開讓你試吃，算是一家貼心的服務商店。

☑地址：880澎湖縣馬公市文安路65號

準備返回本島囉，歸還機車之後，旅行社司機幫我們把行李載到澎湖馬公港，而今天搭乘的是太吉之星3號，啟程時間是下午4點10分，回到嘉義布袋港時間是下午的5點31分。

抵達港口的時候，可以先去停車收費亭預繳停車費，限制時間是1小時內出去就可以，這樣子就不會再出口處擁擠等待，請參考。

整趟回程的路途上，風浪還算蠻平順，只是靠近嘉義的區域開始下起大雨來。

這陣子台灣本島聽說下午都是大雷雨，很幸運的3天澎湖之旅，都是艷陽高照的好天氣。

第3天我們入住了嘉義皇爵大飯店，飯店的環境優雅舒適，服務熱情，讓我們在旅途的疲憊中，得到了充分的休憩。

晚上我們前往嘉義文化路觀光夜市，這裡充滿了熱鬧的氣息，各式小吃琳瑯滿目，走在夜市中，四周飄散著香氣，看了每一家都好吃。

郭家雞肉飯他們家雞肉飯不錯吃，小益推薦他們的糯米大腸｜豬血湯也不錯。

☑地址：600嘉義市東區文化路148號

火生飲食城他們家的美奶滋涼麵，搭配一顆皮蛋，加點小辣後攪拌入口，味道更好，其次凍檸茶也不錯喝。

☑地址：600嘉義市西區文化路93號光彩街口

超人氣的黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店，販賣種類琳琅滿目，幾乎可以和滷味攤販賣食材相比，人潮超多。

☑地址：600嘉義市西區文化路77號之一

隱身在巷弄內的阿娥豆漿豆花，生意也是超好，點選他們家的綜合豆花｜花生豆花來吃吃，豆花口感綿密，甜度適中，還不錯吃。

☑地址：600嘉義市東區延平街233號

感覺越晚越多人，每家的小店都有他的特色美食，真的是一個胃會裝不完，期待下次有機會，可以再來吃其他家美食。

超多人排隊的珍珍蚵仔煎海產粥，終於人潮有點略減，排隊等待一會兒，就入座。

點選他們家有名的蚵仔煎｜煎虱目魚，再來一碗海產粥，嗝～飽了～

☑地址：600嘉義市東區文化路

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吃飽飽之後，準備回飯店休息了。

期間看到一家韓熙恩24h無人拉麵｜嘉義中山店，粉新穎的一家店，聽說裡面的麵都可以自己DIY煮出來吃，而且還有無料搭配的醬菜；甚至還有披薩，自動化的結帳方式，即使是深夜也蠻多人前來用餐。

☑地址：600嘉義市西區中山路515號

今天晚上入住的是嘉義皇爵大飯店，整體還蠻乾淨舒適，而且方便的是隔天還有提供中式早餐。

我們的房間剛好都是在同一區域，大家洗完澡之後，再吃吃宵夜聊聊天，就這樣子度過了愉快的一天。

晚安～嘉義！

2024愛在一起玩、澎湖嘉義4日遊

第3天｜㋆㏧(一)

①📌蘿蔔民宿⏰07:00wake-up call service

②🍜澎湖享吃飯糰⏰07:00

📢地址：880澎湖縣馬公市大智街28號

③🍜二信飯糰創始店⏰07:00

📢地址：880澎湖縣馬公市永興街3號

④⛴澎湖南海遊客中心：和慶半潛艇海洋牧場：⏰10:00

📌請提早30分鐘到服務台辦理報到手續。

☑澎湖灣半潛艇內海水岸漫遊｜欣賞青灣海底珊瑚礁｜抵達和慶海上樂園海洋牧場。

☑和慶海上樂園海洋牧場：牡蠣、海鮮粥無料供應。

☑無料海釣體驗區釣竿。

⑤🍜玉冠嫩仙草

地址：880澎湖縣馬公市民福路32號

☑推薦：翡翠嫩仙草綜合冰

⑥📸澎湖天后宮

⑦📸四眼井

⑧📸馬公中央老街

⑨⛴澎湖馬公港｜海有航運：太吉之星3號｜⏰16:10

📌請提早60分鐘到服務台辦理報到手續。

⑩⛴布袋港旅客服務中心⏰17:30

⑪📌嘉義皇爵大飯店

📢地址：600嘉義市西區新榮路234號

⑫🍜嘉義文化路觀光夜市｜自由活動時間