全台連鎖的「宮本武丼」直火肉山燒肉丼台中全新日式丼飯開幕啦～以直火炙燒丼飯聞名的「宮本武丼」直火肉山燒肉丼，在中部地區有彰化、草屯、埔里、大里等分店，最新分店插旗台中嶺東商圈，上星期「宮本武丼」台中嶺東店一開幕就吸引不少民眾前往品嘗美味的直火炙燒牛丼。

宮本武丼 | 直火肉山燒肉丼，台中嶺東店

▼宮本武丼台中嶺東店



「宮本武丼」直火肉山燒肉丼台中嶺東店位置在文山六街與保安五街口的巷弄內，這邊離嶺東科大稍微有一段距離，比較靠近全聯嶺東店跟向上路五段。

▼門口



外觀有著濃厚的日式裝潢風格，布條或是招牌上都有著直火燒肉丼的標示，門口騎樓處還有椅子提供給來店客人等候時可以乘坐。

▼店內環境



店內的裝潢也承襲著日式風貌，一進門的右手就是櫃台及出餐口，另一頭則是座位，座椅也是以木桌椅為主，整體算是清新明亮的日式食堂樣貌。

▼日式食堂



台中嶺東店這禮拜新開幕，平日中午也吸引了不少客人來用餐，陸陸續續都有客人上門吃丼飯或是外帶丼飯。

▼用餐情景



宮本武丼 | 菜單價目表，紅茶霜淇淋暢飲

▼MENU



餐點部分，主打就是牛丼、豚肉丼以及豬排丼、松坂豚肉丼飯、唐揚雞丼飯等日式丼飯，如果想要吃更豪華的還有像座小山似的牛排丼。（相關價目請以現場為準）

▼炸物、小菜、外帶便當



點丼飯也能搭配炸物小菜升級成套餐，炸物、小菜也都能額外單點，此外丼飯也能做成外帶便當。

▼價目表（相關價目請以現場為準）



內用丼飯不僅有舒適的用餐環境，還有熱湯、紅茶及霜淇淋可以暢飲，也替丼飯大大加分不少。

▼紅茶、霜淇淋



店內的熱湯是雞湯，雖說是清清的雞湯，但味道還不錯，同行的朋友喝完後還多續了兩碗。

▼熱湯



紅茶的部分，喝起來像古早味紅茶，有一定的甜度不會太淡，喜歡的人可以多喝幾杯～哈～

▼冰紅茶



宮本武丼 | 主打直火炙燒丼飯

▼直火炙燒



「宮本武丼」本身標榜著直火炙燒的料理方式，所以餐點都是客人點餐後才開始製作，所以如果遇到人潮較多時，可能得稍微耐心等候一下。

▼浸泡醬汁



炙燒前會將肉片先浸泡在他們自製的燒肉醬汁內，之後再放置烤架上，搭配噴槍直火炙燒。

▼炙燒牛肉



炙燒的火焰相當猛烈，經過幾輪來回快速的炙烤，精準的掌控肉片的熟度，看這炙燒豚肉的色澤，真叫人口水直流。

▼炙烤豚肉香



炙烤好的肉片再夾進碗內，搭配其他的配菜像是泡菜、玉米筍等，這樣就完成一碗直火炙燒丼飯惹～

▼加入配菜



宮本武丼 | 宮本野牛丼（大盛）

▼宮本野牛丼（大盛），$229元（價目以現場為準）



「宮本野牛丼」是店內主推的招牌丼飯，肉食控建議選大盛份量，吃起來會更滿足～

▼炙烤香氣



牛五花經過炙烤後吃起來的肉香十足，加上火候掌控得宜，肉片吃起來不會太乾柴結合燒肉醬汁的甜味相當下飯～

▼兵庫溫泉蛋，$30元（價目以現場為準）



此外我還會推薦加點一顆溫泉蛋或是糖心蛋，把溫泉蛋放進丼飯內一起拌著吃，超讚～

▼搭配溫泉蛋



劃破溫泉蛋後沾著肉片一起吃，炙燒牛肉配著黃澄澄的蛋液，吃起來更香哩～

▼增添蛋香



宮本武丼 | 新免泡菜豬丼

▼新免泡菜豬丼，$210元（價目以現場為準）



「新免泡菜豬丼」則是以炙燒五花豚搭配泡菜呈現，配菜也有小黃瓜、玉米筍、青花椰、萵苣跟海苔片，整體配色相當鮮明。

▼配色鮮明



新免泡菜豬丼，整碗豚肉的肉片量也給的不少，酸甜微辣的泡菜吃起來很開胃，配著五花豚一起吃頗為解膩。

▼劃破溫泉蛋



五花豚經過炙烤後油亮油亮的，吃起來的口感也比較油潤些，結合了炙燒微焦香氣與醬汁甜味，滋味均衡很好吃～

▼炙燒五花豚



宮本武丼 | 唐揚雞、可樂餅，評論送汽水

▼大武唐揚雞，$140元（價目以現場為準）



除了吃丼飯，也可以點個炸物、小菜搭配著吃，像是「大武唐揚雞」我個人就蠻推薦的，唐揚雞送上桌時有先幫忙剪開，可以看到裡面還保有些許肉汁。

▼外酥內嫩



唐揚雞炸至外酥內嫩程度，雞肉軟嫩入味而且麵衣不會很厚，相當涮嘴～

▼十勝咖哩可樂餅，兩片$100元（價目以現場為準）



還有這個「十勝咖哩可樂餅」我也很喜歡，火候也是炸得很剛好，麵衣香酥咖哩餡很綿實，配著微微辛香的洋蔥絲一起吃更能襯托咖哩氣味。

▼咖哩餡很綿實



最後再來個黑糖奶茶霜淇淋作為收尾，奶茶的氣味頗濃郁還有些許黑糖香氣，香香甜甜的滋味大小朋友都愛吃，天氣炎熱的情況下讓人不由自主地又吃一隻，哈哈哈～

▼黑糖奶茶霜淇淋



▼滿額打卡可抽扭蛋



目前「宮本武丼」台中嶺東店還有消費滿$599打卡或評論就能抽扭蛋唷～當次消費滿$599可以跟他們兌換代幣，轉出來的扭蛋內有兌換券能換到各式好料。

▼扭蛋換好康



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▼加入會員累積點數



結語：

「宮本武丼」直火肉山燒肉丼以直火炙燒丼飯作為主軸，對於單純想要吃丼飯的人來說是個很不錯的選擇，回歸本質享受炙燒牛肉、炙燒豚肉的美味，店內的肉片都有充分浸潤醬汁再去炙燒，所以吃起來很入味很下飯，兩三個人用餐再配個唐揚雞、咖哩可樂餅一起分享很剛好，而且還有熱湯、冰紅茶跟霜淇淋可以無限暢飲，也很適合學區的學生們相約用餐，有興趣的朋友可以前往品嚐看看唷～

▼美味炙燒丼飯新開張

