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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 直火炙燒肉山丼，宮本武丼台中嶺東店新開張，肉香十足軟嫩香甜，大口吃肉配霜淇淋、冰紅茶無料暢飲！

直火炙燒肉山丼，宮本武丼台中嶺東店新開張，肉香十足軟嫩香甜，大口吃肉配霜淇淋、冰紅茶無料暢飲！

2024-07-17 15:35:00 Buuz Kuo 人氣：116
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窩客好文

Buuz Kuo

發表篇數：492篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

宮本武丼台中嶺東店
place台中市南屯區保安五街201號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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全台連鎖的「宮本武丼直火肉山燒肉丼台中全新日式丼飯開幕啦～以直火炙燒丼飯聞名的「宮本武丼直火肉山燒肉丼，在中部地區有彰化、草屯、埔里、大里等分店，最新分店插旗台中嶺東商圈，上星期「宮本武丼」台中嶺東店一開幕就吸引不少民眾前往品嘗美味的直火炙燒牛丼。

 

宮本武丼 | 直火肉山燒肉丼，台中嶺東店

▼宮本武丼台中嶺東店

宮本武丼直火肉山燒肉丼台中嶺東店位置在文山六街與保安五街口的巷弄內，這邊離嶺東科大稍微有一段距離，比較靠近全聯嶺東店跟向上路五段。

▼門口

外觀有著濃厚的日式裝潢風格，布條或是招牌上都有著直火燒肉丼的標示，門口騎樓處還有椅子提供給來店客人等候時可以乘坐。

▼店內環境

店內的裝潢也承襲著日式風貌，一進門的右手就是櫃台及出餐口，另一頭則是座位，座椅也是以木桌椅為主，整體算是清新明亮的日式食堂樣貌。

▼日式食堂

台中嶺東店這禮拜新開幕，平日中午也吸引了不少客人來用餐，陸陸續續都有客人上門吃丼飯或是外帶丼飯。

▼用餐情景

宮本武丼 | 菜單價目表，紅茶霜淇淋暢飲

▼MENU

餐點部分，主打就是牛丼、豚肉丼以及豬排丼、松坂豚肉丼飯、唐揚雞丼飯等日式丼飯，如果想要吃更豪華的還有像座小山似的牛排丼。（相關價目請以現場為準）

▼炸物、小菜、外帶便當

點丼飯也能搭配炸物小菜升級成套餐，炸物、小菜也都能額外單點，此外丼飯也能做成外帶便當。

▼價目表（相關價目請以現場為準）

內用丼飯不僅有舒適的用餐環境，還有熱湯、紅茶及霜淇淋可以暢飲，也替丼飯大大加分不少。

▼紅茶、霜淇淋

店內的熱湯是雞湯，雖說是清清的雞湯，但味道還不錯，同行的朋友喝完後還多續了兩碗。

▼熱湯

紅茶的部分，喝起來像古早味紅茶，有一定的甜度不會太淡，喜歡的人可以多喝幾杯～哈～

▼冰紅茶

宮本武丼 | 主打直火炙燒丼飯

▼直火炙燒

宮本武丼」本身標榜著直火炙燒的料理方式，所以餐點都是客人點餐後才開始製作，所以如果遇到人潮較多時，可能得稍微耐心等候一下。

▼浸泡醬汁

炙燒前會將肉片先浸泡在他們自製的燒肉醬汁內，之後再放置烤架上，搭配噴槍直火炙燒。

▼炙燒牛肉

炙燒的火焰相當猛烈，經過幾輪來回快速的炙烤，精準的掌控肉片的熟度，看這炙燒豚肉的色澤，真叫人口水直流。

▼炙烤豚肉香

炙烤好的肉片再夾進碗內，搭配其他的配菜像是泡菜、玉米筍等，這樣就完成一碗直火炙燒丼飯惹～

▼加入配菜

宮本武丼 | 宮本野牛丼（大盛）

▼宮本野牛丼（大盛），$229元（價目以現場為準）

宮本野牛丼」是店內主推的招牌丼飯，肉食控建議選大盛份量，吃起來會更滿足～

▼炙烤香氣

牛五花經過炙烤後吃起來的肉香十足，加上火候掌控得宜，肉片吃起來不會太乾柴結合燒肉醬汁的甜味相當下飯～

▼兵庫溫泉蛋，$30元（價目以現場為準）

此外我還會推薦加點一顆溫泉蛋或是糖心蛋，把溫泉蛋放進丼飯內一起拌著吃，超讚～

▼搭配溫泉蛋

劃破溫泉蛋後沾著肉片一起吃，炙燒牛肉配著黃澄澄的蛋液，吃起來更香哩～

▼增添蛋香

宮本武丼 | 新免泡菜豬丼

▼新免泡菜豬丼，$210元（價目以現場為準）

新免泡菜豬丼」則是以炙燒五花豚搭配泡菜呈現，配菜也有小黃瓜、玉米筍、青花椰、萵苣跟海苔片，整體配色相當鮮明。

▼配色鮮明

新免泡菜豬丼，整碗豚肉的肉片量也給的不少，酸甜微辣的泡菜吃起來很開胃，配著五花豚一起吃頗為解膩。

▼劃破溫泉蛋

五花豚經過炙烤後油亮油亮的，吃起來的口感也比較油潤些，結合了炙燒微焦香氣與醬汁甜味，滋味均衡很好吃～

▼炙燒五花豚

宮本武丼 | 唐揚雞、可樂餅，評論送汽水

▼大武唐揚雞，$140元（價目以現場為準）

除了吃丼飯，也可以點個炸物、小菜搭配著吃，像是「大武唐揚雞」我個人就蠻推薦的，唐揚雞送上桌時有先幫忙剪開，可以看到裡面還保有些許肉汁。

▼外酥內嫩

唐揚雞炸至外酥內嫩程度，雞肉軟嫩入味而且麵衣不會很厚，相當涮嘴～

▼十勝咖哩可樂餅，兩片$100元（價目以現場為準）

還有這個「十勝咖哩可樂餅」我也很喜歡，火候也是炸得很剛好，麵衣香酥咖哩餡很綿實，配著微微辛香的洋蔥絲一起吃更能襯托咖哩氣味。

▼咖哩餡很綿實

最後再來個黑糖奶茶霜淇淋作為收尾，奶茶的氣味頗濃郁還有些許黑糖香氣，香香甜甜的滋味大小朋友都愛吃，天氣炎熱的情況下讓人不由自主地又吃一隻，哈哈哈～

▼黑糖奶茶霜淇淋

▼滿額打卡可抽扭蛋

目前「宮本武丼台中嶺東店還有消費滿$599打卡或評論就能抽扭蛋唷～當次消費滿$599可以跟他們兌換代幣，轉出來的扭蛋內有兌換券能換到各式好料。

▼扭蛋換好康

加入他們的LINE會員（加入LINE好友會員 https://lin.ee/139AMBzD）也能累積消費點數兌換丼飯等多種商品，另外在店內單純消費評論留言也可以獲得罐裝可樂或是雪碧一瓶，歡迎大家多多互動唷～

▼加入會員累積點數

結語：

宮本武丼」直火肉山燒肉丼以直火炙燒丼飯作為主軸，對於單純想要吃丼飯的人來說是個很不錯的選擇，回歸本質享受炙燒牛肉、炙燒豚肉的美味，店內的肉片都有充分浸潤醬汁再去炙燒，所以吃起來很入味很下飯，兩三個人用餐再配個唐揚雞、咖哩可樂餅一起分享很剛好，而且還有熱湯、冰紅茶跟霜淇淋可以無限暢飲，也很適合學區的學生們相約用餐，有興趣的朋友可以前往品嚐看看唷～

▼美味炙燒丼飯新開張

 

◎店家資料

宮本武丼」直火肉山燒肉丼
粉絲頁：https://www.facebook.com/miyamoto17
官網：https://miyamotodonburi.com.tw/

台中嶺東店
地址：台中市南屯區保安五街201號（參閱地圖
電話：04-2380-2069
營業時間：11:00~14:00，16:30~21:30

草屯店
地址：南投縣草屯鎮中正路802號（參閱地圖
電話：04-9232-6182
營業時間：11:00~14:00，16:30~21:30

埔里店
地址：南投縣埔里鎮中山路二段378號（參閱地圖
電話：04-9290-1342
營業時間：11:00~14:00，16:30~21:30，假日11:00~21:00

大里店
地址：台中市大里區立仁路47之1號（參閱地圖
電話：04-2275-0129
營業時間：11:00~14:00，16:30~21:30，六日及例假日11:00~22:00

彰化民權店
地址：彰化縣彰化市民權路50號（參閱地圖
電話：04-723-7107
營業時間：11:00~14:00，16:30~21:30

彰化中山店
地址：彰化縣彰化市中山路一段561號（參閱地圖
電話：04-751-7761
營業時間：11:00~22:00

元氣便當 台中東海店
地址：台中市龍井區遊園北路417號（參閱地圖
電話：04-2652-0852
營業時間：10:00~14:00，16:30~20:30

歡迎加入、追蹤霸子的粉絲團、IG及LINE@生活圈，一起尋找更多美食樂趣～

 

 



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