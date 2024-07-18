位於桃園南崁台茂購物中心裡的

【漢來上海湯包】

有經典的18摺小籠湯包，

還有正統的京滬名點可品嚐，

是一間適合全家大小享用美味料理的餐廳。

#桃園美食 #桃園中式料理

【漢來上海湯包】桃園店

【漢來上海湯包 菜單】

提供小籠湯包、小食、飯麵、冷菜、湯品、甜點…等，

也有雙人套餐可選擇

✔️餐點需加收10％服務費

▶️(漢來上海湯包 菜單)

▼首先會送上熱茶，暖暖胃。

【招牌小籠湯包】(6顆)

漢來上海湯包必點！

一份6顆，手桿麵皮，搭配經典的18摺，

內餡為台灣豬後腿肉，

吃起來皮薄餡豐，還會爆湯汁，

整體味道還可以，

但也絕非鼎泰豐的對手！

【排骨蛋炒飯】

漢來湯包經典推薦！

炸至金黃酥香又厚實的排骨，

搭配粒粒分明的蛋炒飯，

整體很有份量感，

只是味道稍淡，建議加點辣會更好吃。

【蝦肉生煎湯包】

這就是生煎的小籠包，小小一顆，

外皮薄厚適中，內餡包入新鮮草蝦仁，

吃起來底部多了點焦脆感，

內有鮮甜湯汁，味道還不錯！

【蝦肉紅油抄手】

自製的潮式辣油，

淋在料料豐皮薄的抄手上，

每一顆還能吃到一整隻完整蝦仁，

味道微麻微辣，沒有太多的記憶點…😅

【脆皮炸春捲】

外皮金黃酥脆，內餡鹹香飽滿，

趁熱吃口感還不錯。

【桂花芝麻小湯圓】

軟Q的芝麻湯圓，

搭配有著淡淡桂花香氣的甜湯，

口口香甜又暖心。

《蛋寶543》

這一次來到桃園台茂購物中心，

特別選了這間排隊店家來品嚐，

【漢來上海湯包】

店內的餐點選擇性還算豐富，

用餐時間人潮也很多，

只是我個人覺得口味吃起來中規中矩，

相較之下，還是比較喜歡鼎泰豐~

餐點的擺盤、味道穩定度都好很多，

但有機會還是可以再來試試別的料理。

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