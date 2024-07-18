位於桃園南崁台茂購物中心裡的
【漢來上海湯包】
有經典的18摺小籠湯包，
還有正統的京滬名點可品嚐，
是一間適合全家大小享用美味料理的餐廳。
#桃園美食 #桃園中式料理
【漢來上海湯包】桃園店
- 地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號5F (台茂購物中心)
- 電話：03-3112022
- 營業時間：1:30–14:30, 17:00–21:00
- FB：漢來上海湯包
【漢來上海湯包 菜單】
提供小籠湯包、小食、飯麵、冷菜、湯品、甜點…等，
也有雙人套餐可選擇
✔️餐點需加收10％服務費
▶️(漢來上海湯包 菜單)
▼首先會送上熱茶，暖暖胃。
【招牌小籠湯包】(6顆)
漢來上海湯包必點！
一份6顆，手桿麵皮，搭配經典的18摺，
內餡為台灣豬後腿肉，
吃起來皮薄餡豐，還會爆湯汁，
整體味道還可以，
但也絕非鼎泰豐的對手！
【排骨蛋炒飯】
漢來湯包經典推薦！
炸至金黃酥香又厚實的排骨，
搭配粒粒分明的蛋炒飯，
整體很有份量感，
只是味道稍淡，建議加點辣會更好吃。
【蝦肉生煎湯包】
這就是生煎的小籠包，小小一顆，
外皮薄厚適中，內餡包入新鮮草蝦仁，
吃起來底部多了點焦脆感，
內有鮮甜湯汁，味道還不錯！
【蝦肉紅油抄手】
自製的潮式辣油，
淋在料料豐皮薄的抄手上，
每一顆還能吃到一整隻完整蝦仁，
味道微麻微辣，沒有太多的記憶點…😅
【脆皮炸春捲】
外皮金黃酥脆，內餡鹹香飽滿，
趁熱吃口感還不錯。
【桂花芝麻小湯圓】
軟Q的芝麻湯圓，
搭配有著淡淡桂花香氣的甜湯，
口口香甜又暖心。
《蛋寶543》
這一次來到桃園台茂購物中心，
特別選了這間排隊店家來品嚐，
【漢來上海湯包】
店內的餐點選擇性還算豐富，
用餐時間人潮也很多，
只是我個人覺得口味吃起來中規中矩，
相較之下，還是比較喜歡鼎泰豐~
餐點的擺盤、味道穩定度都好很多，
但有機會還是可以再來試試別的料理。
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