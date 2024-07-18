蔬果姐妹準備放暑假了！兩姊妹自從學會游泳，就很期待有一天我們夫妻倆能帶她們到水上樂園遊玩，但Ann和榜哥很不想暑假到水上樂園人擠人，於是就安排了兩姊妹考完期末的隔天出發到台中麗寶樂園遊玩，當然也不多加思考直接預訂了” 初夏特報”，4人同行週五入住只要$10,499，包含了住宿(一泊一食)、探索世界及馬拉灣雙日門票，另外只要是福容的會員又能再打折喔！

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麗寶福容大飯店-交通位置

麗寶福容大飯店就位在麗寶樂園渡假區內，一旁有探索世界、馬拉灣兩個主題樂園，還有麗寶Outlet Mall、天空之夢、國際賽車場等；開車前來的朋友可直接將愛車停在飯店地下室停車場，在Check in 時報上車號就可在入住期間自由進出。而麗寶福容大飯店提供房型非常多樣，有基本的精緻家庭房、和洋家庭房、花園家庭房、豪華家庭房、經典和洋客房、豪華和洋家庭房、豪華套房、經典套房、福容套房以及LINE FRIENDS主題房等，入住時間為下午4點，退房則為隔日中午11點。

麗寶福容大飯店-房間衛浴

這一次我們一家四口入住的是和洋家庭房，訂房是直接在官網上預訂”初夏特報”的方案，二天一夜的費用為10,499元，內含一天的早餐以及雙日的樂園門票，房型其實原本是精緻家庭房，是在Check in 時，臨時告知有升級為和洋家庭房，其坪數大約為14坪，提供了兩張躺臥起來整體還算舒適的床，當然也有提供睡枕及羽絨被。

房間內也提供了液晶平面電視、免費的Wifi、可調式中央空調、小冰箱、快煮壺、膠囊咖啡機，而附贈的茶包、礦泉水以及冰箱內的飲料等皆可飲用，衣櫃內有提供衣架、保險箱、拖鞋等可使用，一旁也有設行李放置區以及商務桌、和室休憩區供使用。

和室休憩區超適合全家人躺臥在這休憩看風景，小茶几上的餅乾也是可以吃喔！

衛浴設計有乾濕分離，但沒有浴缸可以泡澡，貼心的設計規劃了雙馬桶可以使用，而且還都是免治馬桶，另外基本的盥洗用品也都有提供，如吹風機、毛巾、浴巾、牙刷(膏)、洗髮乳、沐浴乳、梳子等備品都一應俱全。

麗寶福容大飯店-公共設施

麗寶福容大飯店的公設大多都在飯店的一樓以及地下室，簡單分享我們有看到的公設給大家。

●健身房，1F

開放時間08:00-22:00

●兒童遊戲室，1F

開放時間08:00-22:00

而一樓也還有其他公設，像是三溫暖、戶外游泳池、皇家花園廣場、麗泉SPA等。

●POPA俱樂部，L1樓

開放時間08:00-22:00，內有桌球、撞球等，若要使用要先到1F的休閒服務中 心洽詢喔！

另外L1樓也還有娛樂中心(星光KTV)，若要使用要是要當天去預約。而在飯店的L2樓也還有漫活歡樂城、飄移卡丁車等付費設施。

麗寶福容大飯店-早餐

麗寶福容大飯店的早餐統一都在1樓的田園咖啡廳用餐，早餐供應時間為07:30-10:30，報房號確認人數即可入內用餐，座位上的安排會由服務人員來做帶位，大多的座位都是四人座以及長型併桌，座位上的安排設計是不會讓人感到很擁擠！

而早餐提供自助式Buffet餐點，菜色多樣多元但不算精緻，想吃什麼想吃多少都還算可以，用餐時間也完全沒有有限制，可隨興放鬆地享用美好的早餐時光！

也要誇讚的是麗寶福容大飯店的早餐還有設置親子取餐區，這區真的是完全是替孩童們設計，讓他們可以自行裝盛要吃的早餐。

麗寶福容大飯店-周邊景點

麗寶福容大飯店就在麗寶樂園渡假區內，周邊景點當然就是馬拉灣、探索世界、Outlet Mall、天空之夢、國際賽車場等等，當然距離后里的月眉糖廠、后豐鐵馬道、中社觀光花市等也不算遠喔！

麗寶福容大飯店-整體評價

入住麗寶福容大飯店，整體來說舒適度、乾淨度都還算不錯，軟硬體也都有維護更新。早餐在田園咖啡廳用餐，也真的要大推全體服務人員的貼心及認真，餐廳也還規劃了放置嬰兒推車的專區、餐點的補餐速度、收拾空盤的速度等等真的很不錯。

而這次選擇的是在官網上預訂” 初夏特報”， 4人同行週五入住只要$10,499，包含了住宿(一泊一食)、探索世界及馬拉灣雙日門票，CP值真的挺不錯！吃喝玩樂購物等等完全沒煩惱，蔬果姐妹還認為兩天一夜完全玩不夠，念念不忘表示說飯店的公設都沒使用到，超可惜！

麗寶福容大飯店-飯店資訊

福容大飯店-麗寶樂園店

地址：台中市后里區福容路88號

營業電話：04-2559-2888

停車場：有

