都吃過《向上市場美食》吧？那這幾間呢？說真的台中向上市場美食太多了，不僅只有向上市場裡面，就連周邊幾條道路都在《向上市場美食》範圍內，最出名的當屬中美街沿路而上的中美街美食，光是這條路都讓我有吃不完的感覺，雖然常常來這吃台中美食，但肚子就這麼大，一次吃個兩間也就極限了😂更何況怕也有雷雷的部分，真心希望大家一起來分享一下珍藏的台中隱藏版美食，可以私訊捲毛阿偉臉書粉絲團，讓更多的台中好店被發現～

向上市場美食

《向上市場美食》真的太多了！範圍不僅僅限縮在向上市場本身，還包含向上市場附近美食，但說到向上市場美食，最耳熟莫過於以台中銅板美食轟動至今的向上水餃啦！依稀記得第一次來吃的時候，水餃一個好像才1.5元還是2塊錢，真的便宜到爆！現在雖有調漲，但也是市售的一半價格，每個客人來都嘛15、20顆起跳在喊，沿著中美街一路吃上去，中美街美食同樣好吃讓你不帶重複，台中老店好幾間，找台中美食來這裡，肯定沒走錯地方～

台中租車推薦

｜是阿偉國內旅遊、國外旅遊必用APP，裡面可以搞定台中交通、台中住宿跟包套的台中旅遊行程，價格上也有點感受度，當然最多的是勝在安心，有預約不怕臨時沒車可租😂如果很短暫停留台中的話，Go share會是你的好朋友，雖然換算整天車資會更貴些，但只是騎一下，到是還OK～

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向上市場資訊

地址：403台中市西區向上路一段196號 / 地圖

向上市場在哪

向上市場在地理上與勤美綠園道跟審計新村剛好成了一個鐵三角，逛這兩個台中景點，台中美食選擇範圍變得無比廣闊，不僅勤美美食特多，審計新村美食也是好吃的一籮筐，加上向上市場附近美食，阿偉認真說，吃上一個禮拜還不太重複，真的沒什麼問題～

向上市場美食推薦

最近收集了不少間《向上市場美食》，主要收錄中美街這側同為中美街美食的店家，當然不是其他周邊美食少，而是這條路上吃的就非常多了，直到現在我還是沒吃透😅，畢竟這大工程不是一兩天就可以解決事情，這邊整理好多間向上市場美食推薦，下次再去向上市場，想吃新店又怕彩雷，這篇推薦的向上市場美食可以放心吃～

向上市場美食 / 向上水餃

第一間要介紹的《向上市場美食》，當然是向上水餃啦，作為知名的向上市場老店，向上水餃絕對是名列前茅，甚至在15年前我就來吃過啦，還是學長帶路，那時一顆水餃好像1.5元還是2塊錢的，真的超佛～當然現在也很佛，成年男子20顆水餃下肚，也是直接飽到天靈蓋。

向上市場美食 / 太祖魷魚羹

向上市場美食推薦當然也不能漏了太祖魷魚羹啦～可以說是台中平價美食代表，全台有很多間店，口味多少有點細節差異，但是普遍評價都非常的不錯。

向上市場美食 / 向上豆花

一直想吃看看的向上豆花，直到現在也還沒去吃😂雖然常去買向上市場美食，不過最近天氣真的很熱，不管下午去還是晚上去，人潮都超級多，所以直到在是在等路過沒排的時候😅

向上市場美食 / 荳神綠豆冰沙

這天來向上市場覓食，買完炒飯鬃獅跟有心臭豆腐後，看到對面店名為荳神綠豆冰沙的台中飲料店，當然要來試試看味道啦，不管店名是不是噱頭，但普遍的綠豆冰沙味道都很不錯，基本80分跑不掉，夏日天熱消暑推推～

向上市場美食 / 有心臭豆腐

前些日子剛分享有心臭豆腐，有香酥臭豆腐跟傳統臭豆腐兩種可選，跳脫傳統醬料配方，新滋味接受度很高，評價也相當高，這篇👉有心臭豆腐文章有更多介紹～

向上市場美食 / 雀鈴真金門炒泡麵

那天在買隔壁的有心臭豆腐時，隔壁這間金門炒泡麵人潮還不錯，有引起了我的興趣，網上還沒人介紹，下次吃完再跟你們分享分享～

向上市場美食 / 可以可以地瓜球

雖然阿偉偶爾也會買台中地瓜球來吃吃，但很少主動停下來買的，都是路過才買，會買這間完完全全是店名的關係，可以可以到底可以什麼啦😂然後他們家的地瓜球形狀比較不一樣，通常地瓜球都是圓形居多，他家的地瓜球是橢圓形的，很像放大版本的鳥蛋，吃起來Q彈，外皮小酥脆，整體口感85分。更多介紹看這篇👉可以可以地瓜球

向上市場美食 / 中美菇菇

中美菇菇是阿偉我還在觀望的《向上市場美食》，位在有心臭豆腐旁邊，觀望是因為最近在熱量管控，油炸類一天頂多就一樣，當天買了有心臭豆腐，所以就先跳過了中美菇菇😂

向上市場美食 / 泰德牛排

評價非常好的泰德牛排，感覺今年的台中爵士音樂節可以跟朋友安排一下，享受美食跟悠閒的周末假期。

向上市場美食 / 玄師傅

玄師傅很不錯吃！刈包有點跳出傳統範圍，又遊走在傳統搭配之中，玄師傅刈包給的肉量讓我很驚訝，滿滿誠意讚讚大推～

向上市場美食 / 曾記鵝肉

說起來也搞笑，在買這間店的炒飯時，我不知道這間主打鵝肉😅只看到炒飯很多人點，所以跟著點了炒飯，整體分數有過關，80分跑不掉，炒飯比起隔壁炒飯鬃獅還略為油一點點，差異性不算多，就看個人喜好了。

向上市場美食 / 炒飯鬃獅

炒飯鬃獅的招牌炒飯有85分！炒飯粒粒分明，香氣、鍋氣都非常不錯，加上用料也非常實在，整個便當盒塞得滿滿滿，肚子超餓這間推推～

向上市場美食 / 有間餅店

上次去向上市場買水餃時，經過有間餅店時，被店名吸引了幾分注意力，回頭又經過，頓了大概幾秒鐘，就決定買來吃看看，有間餅店的捲餅，搭配組合跟配料，整體看來是很清爽的，分量約莫可以6分飽，口味也極其豐富，當然！是好吃的～

向上市場美食 / 有利脆豬皮

還有還有～這間有利脆皮豬也很厲害！豬皮超級脆口，咬下會有卡茲卡茲的聲響，味道很不錯，推薦指數90分～

向上市場美食 / 嘉義阡涼麵

天氣熱沒食欲怎麼辦？那就吃涼一點的食物啦～阿偉之前就介紹不少台中涼麵，嘉義阡涼麵味道真的不錯！醬汁中加了美乃滋，整體味道相當平衡、互補，想知道更多嗎？去這篇👉嘉義阡涼麵看看吧～

向上市場美食 / 阿川鵝肉

向上市場中美街超人氣美食阿川鵝肉，真的是越晚人越多，大家來吃的時候，不是提前出發、就是要旁邊等一下，好在桌位多翻桌快，不用等到天荒地老。(點這了解👉阿川鵝肉

向上市場美食 / 郭冰

郭冰的位置比較後面一點，蠻靠近廣三SOGO，冰冰涼涼的剉冰，夏日消暑就是要吃郭冰大消暑，熱到沒動力？吃個清涼、吃個爽快就對了～

向上市場美食 / 點茶

說到巨大化美食，大家會先想到誰？阿偉回想起哪紅極一時的YouTube團體狠愛演，雖然已經解散很久了，但多種浮誇料理，當初可讓我又驚又怕，點茶的巨大珍珠跟葡萄差不多尺寸，評價兩極但噱頭十足，但我是純茶系的，很少點有料飲料所以沒吃，但他家茶是OK的，推推。

向上市場美食 / 可不可紅茶

門市滿台灣的可不可紅茶，總店就在向上市場！雖說都依樣好喝，但！總店就是有種發源地的莫名情懷。

向上市場美食評價

《向上市場美食》真的好豐富！肚子餓來向上市場、逛逛整條中美街，就能好好的解決一下飢餓感，別看阿偉吃了無數間向上市場美食，但直到現在，連中美街美食都還沒好好收錄玩，只能邊吃邊紀錄😂

審計新村美食推薦

審計新村

你猜猜（黑心地瓜球）

梁婆婆臭豆腐

艸水木堂

三漾冰果室-審計店 (剉冰/冰沙/油蔥酥)

CJSJ 法式甜點創意店

旅禾泡芙之家 審計園區店

勤美綠園道美食推薦

這邊有整理好的勤美綠園道景點介紹跟勤美美食懶人包，後續美食會持續更新。

廟東夜市美食推薦

廟東夜市美食很多，這邊列出幾間阿偉吃過跟網友推薦的在地台中美食，去廟東夜市不知道吃什麼，這幾間可以參考～

廟東菱角酥

廟東清蒸蝦仁肉圓 | 廟東魚翅羹

彭記東山鴨頭

廟東Gugugi雞仔燒

詹家泡泡冰

金樹冰果室

永芳亭肉粽

清水肉圓仔湯

廟東清水排骨麵

正老牌豐原肉丸

洪記蚵仔煎

楊媽媽深坑臭豆腐

台中燒肉懶人包

阿偉吃過的台中燒肉跟網友推薦的台中燒肉店，台中旅遊可別錯過囉～

2024激推10間高CP台中燒肉～

阿偉吃過的台中燒肉吃到飽大整理(持續更新)

這裡也有台中吃到飽大彙整(持續更新)

店家/景點資訊

店家名稱：向上市場

所在地址：403臺灣台中市西區向上路一段196號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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