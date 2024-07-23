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【開箱】三星平價智慧手環Galaxy Fit3，擁有自家旗艦智慧手錶大部分功能的高CP值產品

2024-07-23 23:48:00 hy 人氣：105
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窩客好文

hy

發表篇數：45篇

文章類別：生活-3C

說到三星智慧手環Samsung Galaxy Fit系列，我曾經使用過第一代產品，當時是看上它的輕盈，還有適合戶外運動時使用。而不久前，知道三星推出最新一代的Samsung Galaxy Fit3智慧手環，然後提供自家旗艦智慧手錶Galaxy Watch大部分功能，是款講求高CP值智慧手環產品，就引起自己的好奇，前幾天也終於讓這支三星平價智慧手環出現在家裡，所以就來個簡單小開箱，然後分享一下到目前為止的使用感想，讓有興趣的大大做為參考囉…

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

新一代的三星Galaxy Fit3智慧手環，是使用以白色為主體色的外包裝。

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

將這支顏色為辰曜銀的Samsung Galaxy Fit3智慧手環拿出來，當下第一眼的感覺，是覺得它外觀比較趨向智慧手錶。

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

Samsung Galaxy Fit3智慧手環本體外，其餘的配件還有磁吸充電線、保證書與使用說明書。

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

將這支Samsung Galaxy Fit3智慧手環跟自己使用的手機配對，透過Galaxy Wearable App連接與初始設定，整個過程很順利沒有遇到問題。

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

 

配對跟設定完成後，就透過手機的App選擇想要的錶面，然後下載更換。

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

不含錶帶，重量18.5克的Samsung Galaxy Fit3，初次戴在手上的感覺感受是蠻輕盈的，長時間戴著應該不會對手造成太大負擔。

三星平價智慧手環Samsung Galaxy Fit3

 

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