說到三星智慧手環Samsung Galaxy Fit系列，我曾經使用過第一代產品，當時是看上它的輕盈，還有適合戶外運動時使用。而不久前，知道三星推出最新一代的Samsung Galaxy Fit3智慧手環，然後提供自家旗艦智慧手錶Galaxy Watch大部分功能，是款講求高CP值智慧手環產品，就引起自己的好奇，前幾天也終於讓這支三星平價智慧手環出現在家裡，所以就來個簡單小開箱，然後分享一下到目前為止的使用感想，讓有興趣的大大做為參考囉…

新一代的三星Galaxy Fit3智慧手環，是使用以白色為主體色的外包裝。

將這支顏色為辰曜銀的Samsung Galaxy Fit3智慧手環拿出來，當下第一眼的感覺，是覺得它外觀比較趨向智慧手錶。

Samsung Galaxy Fit3智慧手環本體外，其餘的配件還有磁吸充電線、保證書與使用說明書。

將這支Samsung Galaxy Fit3智慧手環跟自己使用的手機配對，透過Galaxy Wearable App連接與初始設定，整個過程很順利沒有遇到問題。

配對跟設定完成後，就透過手機的App選擇想要的錶面，然後下載更換。

不含錶帶，重量18.5克的Samsung Galaxy Fit3，初次戴在手上的感覺感受是蠻輕盈的，長時間戴著應該不會對手造成太大負擔。

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