去中和找朋友的時候順理成章選了附近校想很久的Canimama當下午茶聚會點

低調不張揚的Canimama店鋪離永安市場站不遠

隱身在彎彎繞繞的住宅區巷弄內招牌也很不起眼

門口的車庫空間化身半露天的戶外座位

雖然店面極盡低調之能事

但實力強大的甜點店總是會吸引許多伯樂造訪

假日下午是內幾乎完全客滿

還好我們抵達的時候剛好有客人離去幸運獲得座位

也幸好我們人數是三人恰好抵達店裡規定一組接待人數的上限

空間保留了老宅漂亮的洗石地板

即使聊天也不會太大聲是個很寧靜舒適的環境

正中央的書櫃裡有琳琅滿目的書籍就像個閱覽室一樣

Canimama並沒有用餐時間限制

店裡除了朋友聚會之外也有不少客人是來享受一人時光

妝點室內的木櫃精緻漂亮有著沉穩的實木光澤

復古懷舊風格很像來到奶奶家享受樸實美味的點心

Canimama每天提供的甜點品項不一定都一樣

尤其是生乳酪蛋糕口味眾多非常值得來多吃幾次

外帶價格會比內用更優惠一些

也有提供整模蛋糕的預訂製作很適合慶生

常溫點心例如餅乾與肉桂捲則是一個個用玻璃罐或鐘罩保存

可以清楚看到甜點的賣相又不會讓食物直接接觸空氣

Canimama很佛心低消是一杯飲品或一份點心

沒有強制要求所有人都要點喝的

雖然以甜點為招牌但飲品也很講究

像是咖啡豆使用我很愛的沛洛瑟珈琲店自家配方豆或是牛奶使用無調整鮮乳等

各種食材都是業界佼佼者看得出主理人的用心與品味

跟朋友一人一個甜點互相分享

生乳酪蛋糕一份大約是6吋蛋糕的1/6

黑鳥派 130元

外表看似蘋果派內心實際上是超台灣特色的紅心芭樂

頂層的酥脆口感來自燕麥、裸麥跟黑糖混合的酥頂

派皮烤得很完美非常酥脆幾乎是教科書等級

加入蔗糖跟蜂蜜燉煮的紅心芭樂甜而不膩

芭樂的香氣非常清新自然

搭配鮮奶油更多了乳香但依舊很清爽

就像主理人推薦的一樣真的會讓人一吃就印象深刻很愛

焦糖奶油伯爵茶起司蛋糕 150元

上下兩層分別是焦糖奶油跟伯爵茶口味的生乳酪

口感冰涼綿密細緻柔滑

帶點苦甜焦香佐以濃郁伯爵茶香味道非常完美結合

即使不是生乳酪愛好者的我也臣服在Canimama的甜點魔力下

梅酒生起司蛋糕 160元

沒有經過烘烤冷藏成形的生乳酪蛋糕帶著微微Q彈的口感

有著很濃郁香醇的梅酒酒香令人沉醉

梅酒也是由Canimama自家釀製真的超級真材實料下了一番苦功

底層也是店家自製的紅茶餅乾酥脆度滿分

多了紅茶香讓味道層次更細膩

冰紅玉紅茶 130元

選用我最愛的台灣茶來自南投魚池鄉的台茶18號

喝起來自然回甘絲毫沒有澀味

冰涼消暑帶著層次感豐富的好聞香味

吃完Canimama的甜點之後一試成主顧

後來逢人就推薦還變成辦公室同事慶生的蛋糕選項

如果不是要克制自己吃甜點真想每天都來一塊

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/20

花費: TWD570(紅茶x1+蛋糕x3)

Canimama點心舖

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週四至週五: 14:00-21:00

週六至週日: 13:00-19:00

公休日: 週一至週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品或一份點心

多元支付: 可 (台灣PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒235 新北市中和區中和路262巷22號

電話: 0918-250-615



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