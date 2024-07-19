



隱身於台北中山區巷弄內的「三餐四季精緻私廚」，是一間藏身在古蹟中的高檔私廚料理餐廳，建築為1940年代將軍陳納德的故居，建物造型具中西式風格，呈現當時代之多元建築特色，餐廳由五星級飯店主廚團隊打造，以精緻的粵式功夫菜為主打，並結合在地食材，推出創意十足的當季菜單，二層樓的古蹟建築擁有多間包廂，具有隱私感舒適又恬靜，讓用餐是一種享受，家庭聚餐或商務宴客都十分適合，位於捷運中山國小站1號出口，步行大約6分鐘左右即可抵達，附近也有停車場

1.三餐四季精緻私廚︱短影音介紹

2.三餐四季精緻私廚︱營業資訊

三餐四季 精緻私廚

住址：台北市中山區新生北路三段62巷25號

電話：02 2586 6633

營業時間：午餐12:00~15:00;晚餐18：00~22：00

FB :https://www.facebook.com/34privrestaurant.com.tw

IG：https://www.instagram.com/34_privrestaurant

※需要預訂 · 供應素食/兒童餐點 · 提供 Wi-Fi※



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3.三餐四季精緻私廚︱餐廳環境

位在台北中山區巷弄內的「三餐四季精緻私廚」，其建築為1940年代將軍陳納德的故居共有二層樓，雖然已經擁有七十幾年的歷史，但整修後完全看不出來歲月的痕跡，但還是保留了其韻味，建物造型具中西式風格，呈現當時代之多元建築特色











4.三餐四季精緻私廚︱四季包廂

三餐四季的用餐環境十分雅緻，餐廳空間保留了古蹟的原有風貌，並以現代化的設計加以妝點。 一樓為春生廳，屬於半開放式用餐區，有二人、四人和六人座位，人數較少時也可以前來享用











各廳以四季為名，春生、夏長、秋收、冬藏取名別具巧思，整體設計以米白、大地色為主色調，營造出溫馨舒適的氛圍。二樓設有多人獨立包廂，適合家庭聚餐或商務宴客











5.三餐四季精緻私廚︱夏長嚐粵套餐$2680

套餐是依照四季的時令設計，不同季節前來可享用到不同的當季料理，此次享用的專為夏季推出的夏長嚐粵套餐，有前菜、湯品、雞肉、海鮮、和牛、蔬菜以及餐後甜點共八道料理，道道不止擺盤美麗又十分美味，其份量也一定吃的飽，另外炎炎夏日還有現榨果汁可以選擇加購





夏長嚐粵套餐︱百花蟹鉗佐蔬食沙律

第一道開胃的前菜百花蟹鉗佐蔬食沙律就非常賞心悅目，以水果點綴、綠色酪梨醬為畫，食材則使用松葉蟹鉗，包覆著蝦漿花枝漿除了蟹肉的鮮甜味還有多層次的口感，搭配特別的冰梅醬，清爽開胃







夏長嚐粵套餐︱脆皮春雞

脆皮春雞為挑選約30天大小的春雞，表面一層金黃酥脆的油亮外皮，裡面的雞肉則肉質細嫩多汁，一旁還有炸至酥脆的牛蒡絲和金桔製成的桔醬做搭配，更添其不同的風味





夏長嚐粵套餐︱古法蒸海上鮮

古法蒸海上鮮採用的非一般常使用的石斑魚，而是挑選單價較高的龍虎石斑，特色為Q彈的肉質和富有膠質的魚皮，和底下的豆腐一同搭配食用十分清爽





夏長嚐粵套餐︱鹿兒島A5和牛

鹿兒島A5和牛是日本和牛中的最高等級，油花分布均勻、肉質軟嫩多汁和帶有濃郁的氣香，一旁搭配的蔬菜是使用煎過和牛的油煎煮，讓蔬菜帶有和牛的淡淡肉香





夏長嚐粵套餐︱清燉獅子頭

清燉獅子頭使用美麗的白色湯盅裝著，下方還有蠟燭保溫，無論何時品嚐，湯品都還是保有其溫度，獅子頭肉質柔軟湯汁飽滿，搭配著娃娃菜，湯頭品嚐起來則十分鮮美





夏長嚐粵套餐︱碧綠彩椒山藥河塘蔬

碧綠彩椒山藥河塘蔬裡面有秋葵、山藥、蓮藕、西芹、銀杏等配菜，五彩繽紛的顏色喚醒人的食慾，吃起來清爽不過油





夏長嚐粵套餐︱龍蝦燴伊麵

龍蝦燴伊麵的龍蝦是使用岩龍蝦，其特色為殼薄肉飽滿，肉質細緻有彈性、鮮甜可口，龍蝦肉還很好取出，使用叉子輕輕一轉，便將整隻龍蝦肉取出，食用起來非常方便又美味，搭配著葱燒上色的意麵，有種中西式融合的創意









夏長嚐粵套餐︱楊枝甘露

楊枝甘露是一道經典的港式甜品，由芒果、椰奶、柚子肉和西米露製作而成，清甜可口、口感豐富，在炎炎夏日，楊枝甘露無疑是消暑的最佳甜點





6.三餐四季精緻私廚︱兒童套餐$380

沒想到三餐四季也有針對小孩的兒童套餐（不含果汁），而且都是小孩子愛吃的食物，清爽的沙拉、薯條和雞柳條還有媽媽也覺得好吃炒的粒粒分明的蔬菜火腿蛋炒飯，小朋友吃的開心，也讓家長不用擔心可以好好用餐





7.三餐四季精緻私廚︱用餐評價

此次來三餐四季用餐的感受相當好，在台北市區內就有獨棟古蹟的私廚交通相當方便，而且隱身在巷弄中多了些恬靜少了些喧囂，用餐氛圍相當好，服務也親切有禮，餐點還會依照季節變化菜單，在這老宅裡慢慢享用的不止是美食，懷念起過去的時光、避開了這炎炎夏日的暑氣，用餐間增進了人和人彼此之間的感情，值得來訪