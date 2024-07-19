一直很想去的這家PPM Cafe&Bar位於台北市大安區，華視的鈄對面，距離捷運國父紀念館站步行大約5~8分鐘的距離，店內裝潢融合美式和韓式復古風格超好拍照，氛圍舒適，並提供多樣化的餐點和飲料，包括咖啡、茶、果汁、酒類、義大利麵、炸物、甜點等。還有三明治早午餐等輕食，這天假日中午一開店來訪就很多人在店外等待，因店裡位置不多，建議要先訂位

1.PPM Cafe&Bar︱短影音

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2.PPM Cafe&Bar︱交通、營業資訊

PPM Cafe&Bar

住址：台北市大安區延吉街97巷10號

電話：02 2778 0225

營業時間：12：00~21：30

IG @ppm.taipei



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3.PPM Cafe&Bar︱餐廳環境

PPM Cafe&Bar就位在延吉街上華視的鈄對面，店內店外裝潢融合美式和韓式復古風格超好拍照，每個座位拍起來都有不同感覺，有二人四人以及多人座位，整體座位數不是很多但氛圍很舒適











4.PPM Cafe&Bar︱菜單

5.PPM Cafe&Bar︱費達綠沙拉$190

費達綠沙拉有著各種綠色蔬菜菠菜、薄荷葉、芝麻葉等的生菜沙拉淋上了，杏仁油醋和費達起司，夏天吃起來可口無負擔



6.PPM Cafe&Bar︱酸奶優格炸雞$260

酸奶優格炸雞是店裡的招牌之一，採用去骨雞腿肉外皮炸的金黃酥脆超美味，熟度剛剛好，搭配芹菜、洋葱絲以及沾了後自製酸奶優格醬更為清爽





7.PPM Cafe&Bar︱酪梨培根水波蛋開放三明治$250

現在PPM也有三明治可以當早午餐吃了，不敢吃水波蛋的還有炒蛋，原本好奇什麼是開放三明治，原來是指把食材放在手工酸種麵包上直接吃，附有刀子可以可以悠閒的慢慢吃







8.PPM Cafe&Bar︱蛤蜊辣椒麵$320

蛤蜊辣椒麵喜歡吃辣的必點，採用手工麵吃起來Q彈有嚼勁，蛤蜊也算偏大顆，可以調整辣度大小或做不辣，預設值是小辣加的是墨西哥辣椒，真的辣又好吃

9.PPM Cafe&Bar︱冰柚美式$140/OREO脆片可可$150

個人很愛這杯冰柚美式，加了冰柚讓美式咖啡沒那麼苦澀，喝起來帶點微酸好好喝，OREO脆片可可是點給女兒喝的，撒了滿滿的OREO脆片可可帶有巧克力的甜甜味道

10.PPM Cafe&Bar︱可可布朗尼（附香草冰淇淋）$160

可可布朗尼他的布朗尼算蠻大一塊，可以兩個人分著吃，附上香草冰淇淋，解夏天的暑



11.PPM Cafe&Bar︱用餐評價

假日到訪PPM Cafe&Bar，建議一定要訂位，因為座位數量不多一下就滿了，白天適合放鬆聊天吃美食，晚上則有不同的氛園，而且調酒的價格大約在二百多不會到太貴，可以在微醺的氣氛中享受悠閒的夜晚

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