2024中秋節禮盒推薦~「青鳥旅行蛋捲」是台灣知名灌餡蛋捲品牌，不只榮獲食品界米其林（iTQi）認證，還曾獲選為「台北金馬影展」貴賓禮品指定品牌，更是台中伴手禮的代表之一；灌餡蛋捲一共有10種口味，除了經典不敗的肉鬆蛋捲，2024年更推出阿里山烏龍蛋捲，喜歡茶味甜點的朋友千萬別錯過！

食記

【2024中秋節禮盒推薦】青鳥旅行蛋捲，Dcard推薦的灌餡蛋捲

「青鳥旅行」創始總店在台中，2019年就獲得食品界米其林(iTQi)認證，獲獎不盡其數，以前想吃都得託台中朋友幫忙買或者是透過網購，但現在北中南都有實體櫃點，光是台北就有7個櫃點，而最新的櫃點就位於捷運忠孝復興站B1，對愛吃灌餡蛋捲的PEKO來說，實在是太方便了。

青鳥旅行 Bluebird Travel

官網：https://www.bluebirdtravel.com.tw

門市據點： https://twbbt.co/1sWkR

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若你沒吃過青鳥旅行蛋捲，不知道該入手哪一款灌餡蛋捲，只要你到實體櫃點購買，店員就會大方打開試吃盒讓你試吃。

台灣人喜歡送禮，逢年過節、喜慶、拜訪客戶，幾乎都是人手一袋，反正禮多人不怪，但送禮也得送進心坎裡，以PEKO本身來說，選購伴手禮的時候，不僅內容物要美味可口，外盒的包裝設計也要有質感。

「青鳥旅行」逢年過節總會推出限定版的包裝禮盒，而2024中秋節禮盒的包裝設計概念就取自被CNN列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」，月光灑落、藍海閃爍，格外有意境，吃完還可直接留下來當收納盒。

從外包裝到內包裝都相當有質感，單支獨立的包裝，一來方便保存不受潮，二來比較不容易失控，不然以PEKO這種蛋捲控，常常開一盒就吃一盒，事後再來懊惱吃太多，跪算盤都沒救。

相較於一般薄脆的蛋捲，「青鳥旅行」的蛋捲厚實許多，而且都是實心有餡的灌餡蛋捲，PEKO用手掰開蛋捲，那手感，那滿滿的肉鬆，只能說真材實料啊！

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