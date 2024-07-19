為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大安區Dcard推薦！加熱或冷凍後更好吃的青鳥旅行蛋捲｜2024中秋節禮盒推薦

台北市大安區Dcard推薦！加熱或冷凍後更好吃的青鳥旅行蛋捲｜2024中秋節禮盒推薦

2024-07-19 11:58:00 PEKO 人氣：107
share
邀約
窩客好文

PEKO

發表篇數：232篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

青鳥旅行-捷運忠孝復興店
phone02-27218488
place台北市大安區忠孝東路三段302號-1樓
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

2024中秋節禮盒推薦~青鳥旅行蛋捲」是台灣知名灌餡蛋捲品牌，不只榮獲食品界米其林（iTQi）認證，還曾獲選為「台北金馬影展」貴賓禮品指定品牌，更是台中伴手禮的代表之一；灌餡蛋捲一共有10種口味，除了經典不敗的肉鬆蛋捲，2024年更推出阿里山烏龍蛋捲，喜歡茶味甜點的朋友千萬別錯過！

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

食記

【2024中秋節禮盒推薦】青鳥旅行蛋捲，Dcard推薦的灌餡蛋捲

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

青鳥旅行」創始總店在台中，2019年就獲得食品界米其林(iTQi)認證，獲獎不盡其數，以前想吃都得託台中朋友幫忙買或者是透過網購，但現在北中南都有實體櫃點，光是台北就有7個櫃點，而最新的櫃點就位於捷運忠孝復興站B1，對愛吃灌餡蛋捲的PEKO來說，實在是太方便了。

青鳥旅行 Bluebird Travel
官網：https://www.bluebirdtravel.com.tw
門市據點： https://twbbt.co/1sWkR
最新消息：FBIG

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

若你沒吃過青鳥旅行蛋捲，不知道該入手哪一款灌餡蛋捲，只要你到實體櫃點購買，店員就會大方打開試吃盒讓你試吃。

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

台灣人喜歡送禮，逢年過節、喜慶、拜訪客戶，幾乎都是人手一袋，反正禮多人不怪，但送禮也得送進心坎裡，以PEKO本身來說，選購伴手禮的時候，不僅內容物要美味可口，外盒的包裝設計也要有質感。

青鳥旅行」逢年過節總會推出限定版的包裝禮盒，而2024中秋節禮盒的包裝設計概念就取自被CNN列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」，月光灑落、藍海閃爍，格外有意境，吃完還可直接留下來當收納盒。

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

從外包裝到內包裝都相當有質感，單支獨立的包裝，一來方便保存不受潮，二來比較不容易失控，不然以PEKO這種蛋捲控，常常開一盒就吃一盒，事後再來懊惱吃太多，跪算盤都沒救。

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

相較於一般薄脆的蛋捲，「青鳥旅行」的蛋捲厚實許多，而且都是實心有餡的灌餡蛋捲，PEKO用手掰開蛋捲，那手感，那滿滿的肉鬆，只能說真材實料啊！

青鳥旅行蛋捲.2024中秋節禮盒推薦.中秋禮盒.肉鬆蛋捲.台中伴手禮.灌餡蛋捲.爆餡蛋捲.烏龍茶蛋捲.

繼續閱讀．．．完整文章

【2024中秋節禮盒推薦】青鳥旅行蛋捲，Dcard推薦的灌餡蛋捲

 

中秋禮盒,菠蘿蛋黃酥,中秋禮盒推薦,蛋黃酥,月餅禮盒,中秋節,禮盒,月餅,堅果塔,鳳梨酥 @PEKO の Simple Life【2024中秋禮盒推薦】中秋節不送月餅禮盒，改送美味創意兼具的特色伴手禮攻略

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

全台第一杯「客家奶茶」強勢登場，週五第2杯半
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up