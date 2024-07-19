-

Knotted 海雲台店 （노티드 해운대점）

地址：釜山廣城市 海雲台區 佑洞 618-14

부산광역시 해운대구 우동 618-14

電話：070-4129-9377

時間：10：00-21：00

交通：2號線 203 【海雲台站 해운대역】3號出口，步行約2分鐘【Naver地圖】

官網：Knotted 甜甜圈

到訪日期：113.6.17

在找飯店前，邊走邊看到Knotted，就在五福豬肉湯飯旁邊而已，而且Knotted還是一整棟的，那時經過還有不少人

吃了點正餐及冰後，想說趕緊來吃看看Knotted的甜甜圈

有四層樓而且標示很粉紅耶

店外有位置可以稍作休息

這邊點餐只能使用點餐機（菜單有中、英、日、韓文）、信用卡等付款，無法用現金及櫃檯直接點餐

點好要吃的餐點後，會要輸入旁邊最上面的震動器號碼，接著就取號碼牌，等待震動器響就可以取餐了

提供不同種類的甜甜圈、麵包、蛋糕、咖啡、茶

一樓除了櫃台，製作餐點地方，一旁還有個小區的座位區

樓梯都是這麼的粉紅~

一樓的微笑鏡子

一樓的座位區小小的

冷藏櫃的甜甜圈們

一到二樓整個變成黃色調，米黃色地板搭配亮黃色座椅，環境蠻寬敞的

從選好的座位往樓梯拍

自助回收區二樓跟三樓都有，廁所二樓是女廁，男生是在三樓，整體都還蠻乾淨的

三樓跟二樓又稍微不太一樣，黃色木質調，主要木桌椅為主，剛好用餐人潮不多才有機會拍到空景

頂樓不知道有沒有開放，就沒上去了

各點一個甜甜圈

클래식 바닐라 도넛（經典香草甜甜圈）-3500韓元 / 라즈베리 도넛（樹莓甜甜圈）-3500韓元

香草口味的吃太多還是容易會膩，對我來說還好，不至於吃不完，友人點的樹莓口味，他說醬對他來說太甜，所以盡可能的把餡料挖出來

晚上打了燈的建築也挺漂亮的

吃完出來，這時的天空真美

位置：



檢視較大的地圖