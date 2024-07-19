來韓國除了景點之外，免不了要跑一下咖啡廳，這次就在田浦咖啡街找了一間來坐坐。

Vintage 38 總店（빈티지38 본점）

地址：釜山廣域市 釜山鎮區 田浦大路199號街38 1~2F

부산광역시 부산진구 전포대로199번길 38 1~2F

時間：09：00-02：00

交通：2號線 218 【田浦站 전포역】7號出口，步行約3分鐘

2號線 219 【西面站 서면역】2號、4號出口，步行約9分鐘

Vintage 38 2號店（빈티지38 2호점）

地址：釜山廣域市 釜山鎮區 伽倻大路784號街 21 1~2F

부산광역시 부산진구 가야대로784번길 21 1~2F

交通：2號線 219 【西面站 서면역】7號出口，步行約2分鐘

到訪日期：113.6.21

看到門口的露營車就知道我們找到了

水溝蓋設計很可愛，拍一張紀念

菜單，只有韓文跟英文，用翻譯機翻譯不會太難懂

有提供WIFI

一進門就會看到甜點、麵包、蛋糕區，不過整體看起來都比較不吸引我@@

旁邊有各式用來放餐點的盤子~

選好要喝的、吃的就可以到櫃檯結帳，有需要加熱的麵包，店員會拿去加熱，加熱後會放在旁邊的取餐區

櫃檯的旁邊就是取餐區

再旁邊就是回收區

總共有三樓，每一樓的裝潢都不太一樣 座位數也不少，一樓用挑高的天花板，還有磚塊、水泥牆去做裝飾，旁邊還有復古小物去裝飾~

櫃檯前的玻璃屋，是一樓唯一的包廂區

包廂區旁邊是往樓上的樓梯

二樓有許多懶人椅，可以舒服地伸直腳或盤腿坐著，而且這裡可以看到一樓跟外面的景色。二樓的位置也是蠻熱門的，不過天花板有點矮，有點壓迫的感覺

三樓是用不同裝飾的椅子及擺飾而成

選了可以看到一樓的位置

我點

【Mochi Mochi 모찌모찌】-4200韓元，最後選了裡面像是包了奶油乳酪的麵包，結帳的時候店員有幫忙加熱，味道普通沒什麼特別

【Peach iced tea 복숭아아이스티】-4500韓元，就桃子冰茶，冰塊一樣很多，喝完還覺得不夠喝

朋友點的我就不予置評，因為他說有給我拍已經不錯了，所以更不用說分享什麼口感心得囉~

【Slio bread 빈티지 수제 소금빵】-3500韓元

【Earl grey 얼그레이】-5000韓元

吃完這家後準備要回住宿地拿行李去機場時，途中經過了一家【A TWOSOME PLACE】感覺裡面的蛋糕更吸引我們，而且還是24小時，有機會再來品嚐品嚐~

位置：



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