此遊記為花見團子造訪「新北市美術館 體育課」 (造訪日期 : 2024/07)



「新北市美術館 體育課」07/05-11/17

《新北市藝遊》景點推薦







新北市美術館 體育課



地址 : 新北市美術館 藝術街坊（新北市鶯歌區館前路300號）

日期 : 2024年7月5日 ~ 11月17日

時間：週二—週日10:00 - 17:00



巴黎奧運熱潮即將來臨，新北市美術館特別舉辦了以「體育課」的主題展覽，時間從7月5日持續到11月17日，展覽巧妙地融合了場內（遊樂場、體育館）和場外（城市、街頭）的各式運動元素，風格充滿驚奇與樂趣，邀請大小朋友一起來體驗探索，感受到運動結合藝術的產生的化學變化，讓運動變得不只是運動！

七月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「體育課」展覽活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

「體育課」展覽特別邀請來自日本、德國、巴西、印度、美國和南非共八組國內外藝術家，展出攝影、動態影像、機械動力、空間與聲音裝置等多元形式的作品，如同在新北市美術館打造出別具風格的主題運動場。

來到〈美術館的運動場〉，立刻被充滿運動活力的氛圍包圍，可看見一個設計感十足的非標準的球場，和各種創意設計的運動球拍及計分板，讓人忍不住立刻來場競技比賽。

接著來看由藤吉維尼基恩科西（Thenjiwe Niki Nkosi）的作品，影片中交錯剪輯 28 位體操選手，在競賽的起步或起手之前的特寫鏡頭，可以近身感受運動員的當下的緊張心情和能量釋放。

展覽的亮點還包括羅智信的〈看我舞動〉，展出身體中最像球體的部位，如眼球、乳房和睪丸的動力機械裝置。這些球體會慢速的隨機滾動，如同在舞台上跳舞的舞者，展現出優雅的韻律舞姿。

楊季涓帶來了兩項作品，包含使用「塑料」和「石頭」組合而成的〈Plastonki 的沙坑〉，和〈只是玩一場遊戲〉以旋轉的動力設備懸吊陶瓷風鈴，都是繽紛綺麗且充滿寓意的展品，也是很適合網美網帥拍照的絕美夢幻場景。

另外阿莫·帕特爾帶來了錄像作品〈溜冰鞋上的黑色面具〉，可看到一位年輕男子穿著裝有電動清潔刷的紅色溜冰鞋，揹著收音機，放著印地文歌曲，穿梭於孟買街區的影像，可以坐下來靜靜欣賞藝術家想要表達及抗議內容。

也別忘了來欣賞芭芭拉·瓦格納和班傑明·德·布爾卡的雙頻道錄像裝置〈SWINGUERRA〉，結合巴西東北部音樂舞蹈風格「Swingueira」和「guerra」（戰爭）的競技表演，可看到跨性別與非二元性別者在體育場上熱舞，充滿力量的舞姿看的另人熱血沸騰，但又卻暗藏著對巴西社會意識形態差異的深刻探索。

週末有提供滑板和攀岩體驗活動，現煬會有專業教練指導，想體驗的朋友，可以到網路上進行報名，一定要把握難得挑戰自我的機會，保證可以開心一整天。

這次「新北市美術館 體育課」展覽，如同別開生面的運動派對，不僅僅是運動與藝術的結合，更是一場對日常生活、社會議題、身份認同的深刻探索，可重新認識藝術與運動的無限可能。展覽作品還有許多，喜歡運動和藝術的朋友，不妨來這裡踏上這段奇幻冒險的旅程，上一堂與眾不同的的體育課，保證會收穫滿滿的驚喜和感動！

【相關連結】

新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/

新北市美術館 官網 : https://ntcart.museum/



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