最有溫度的 𝐅𝐢𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 直火料理餐廳🔥

一個完整的故事 由人事時地物組成

而一道好的料理也有它最適合的時間和溫度

關鍵在於火候及時間的掌握 缺一不可 𖤐ˊ˗

當我進入𝐅𝐢𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞

裝潢帶給我一種質感且有溫度浪漫氛圍



有幸能與母親一起品嚐那特殊的直火料理

飄來陣陣燃燒當下食材迷人的香氣

從精緻餐點的料理中獲得幸福感 ⸜♡⸝

座位區寬敞舒適 有規劃

那天因為用餐氛圍太喜歡了 相機先食📸

湊巧老闆經過 他很希望我們趁熱快快先品嚐

紀錄餐點樣貌後 我們就趕緊開動了 ♩♪♫♬

拍了幾張也讓你們感受一下囉 ꕀ

𐂂 曹操蛋燃麵*小辣



覺得名字有趣 用皮蛋來形容曹操 超可愛XD

手工麵條吃起來很Q彈 趁熱吃風味極佳

微辣的花椒加上芝麻香氣 及酥脆的炸蒜香皮蛋

獨特的吃法超下飯 炸皮蛋搭酒根本絕配 .ᐟ.ᐟ

𐂂 紅咖哩軟殼蟹沙拉🦀



餐廳經典的菜色之一 擺盤顏色好美

軟殼蟹外一層炸皮加上清新爽口的生菜

再淋上風味獨特的蜂蜜油醋、花生、檸檬油

酥脆口感 美味無敵 .ᐟ.ᐟ

𐂂 阿心愛上了阿胗



多汁的鴨心與軟脆爽口的鴨胗

鴨胗帶有韌性 一口咬下是紮實軟嫩的肉質

鮮美口感 不帶腥味 好吃停不下來 .ᐟ.ᐟ

𐂂 爐烤東港小卷🦑



這道很推薦 搭配的醬汁是阿根廷青醬

小卷脆脆的口感有嚼勁 滋味鮮美

冷掉時品嚐 它的肉質依然Q彈及鮮甜的海味 .ᐟ.ᐟ

𐂂 墨賊仔洋風炒麵*小辣



結合了中式與歐式的獨特風味

墨魚、鯷魚及手工拉麵再加上番茄料理

吃起來酸酸甜甜 帶有微辣非常開胃 .ᐟ.ᐟ

2樓還沒開放 風格好愛

經老闆同意上樓拍了幾張🤭

晚餐時光超享受

菜單還有好多沒吃過的

下次有機會再品嚐其他料理 *͈ᴗ͈ˬᴗ͈ෆ

☆Firance 直火料理

║試營運期間：6/21(五) - 7/21(日) 每週一公休

║地址：台北市內湖區新明路122之8號

║營業時間：18:00-22:00

║預約訂位網站：firance.pse.is/64bsww

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