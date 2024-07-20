受邀參加了好友的婚宴～地點在一水綠洲。一踏進會場，就被眼前的美景所震撼。佈置以大面積墨綠色桌布為主，搭配金色竹節椅，營造出既經典又時尚的氛圍，完全正中我的審美點！

▼桌上擺飾著精緻的餐具和花藝，細節之處都彰顯著主人家的用心。柔和的燈光灑落下來，整個空間洋溢著溫馨浪漫的氣息。

▼婚宴的菜餚由洪廚喜宴精心準備，以經典菜色為主，並融入了一些創新的元素，令人目不暇給！

▼新人進場了～好特別是走中式婚禮進場！

▼同時間婚宴也開始了，一道道精美的菜餚端了上來。

▼新鮮果汁，冰涼一夏！

溏心烏魚子

▼烏魚子炙烤至表面微微焦香。口感綿密，滋味鮮美。

椒鹽烏魚腱

▼彈牙順口，讓人越吃讓想來一杯啤酒，超適合當下酒菜！

碧綠東坡肉

▼經典辦桌菜！洪廚將東坡肉煨煮至軟爛，香味更加濃郁，吃起來肥而不膩，入口即化。

手作長春捲

▼外皮酥脆，很唰嘴！

北極貝和風沙拉

▼鮮甜的北極貝搭配清爽的和風醬汁，讓人胃口大開。

真鯛刺身盛合鮮饗宴

▼我們被size驚艷到了！！好大～～一盤呀！看辦桌阿姨的手，肌肉💪都出來了！

▼大家紛紛打開手機相機，必須記錄起來！

▼除了吸睛，味道也是很新鮮，真鯛肉質鮮嫩，味道鮮美，有厚度吃起來更滿足❤️

珍菌地雞魚翅風味鍋

▼用料超級豐富！地雞肉質鮮嫩，魚翅軟糯彈牙，珍菌香氣撲鼻，使得湯頭更加濃郁鮮美甘甜，我也難得胃口大開喝了三碗湯～

龍蝦澎湖中卷進擊職人御壽司

▼禮物盒耶～～這也太可愛了吧😍好想直接拿回家，真的很順手哈哈！

▼菜色呈現很精緻又豐富～龍蝦肉質鮮甜，澎湖中卷Q彈爽口，壽司米飯香糯可口，重點還很清爽，好適合戶外婚禮！

鮑魚田樂燒磯煮帆立貝

▼醬汁燉煮入味，鮑魚軟嫩Q彈，帆立貝鮮甜多汁，一人獨享完整一顆，讓人大呼過癮！

北海道帝王蟹奶油燒

▼將帝王蟹切成塊，加入奶油和香料燉煮，香氣四溢，帝王蟹肉質肥美，螃蟹控會克制不住的！！！

義式奶油松露煎海大蝦

▼一人一盤精緻法式餐～海大蝦肉質鮮甜，搭配松露的香氣，使得海大蝦的甜味更加凸顯。

真鯛沙蟹花藝石狩鍋

▼同樣也是用料豐富滿滿的一鍋！！肚子吃得好撐，好難得好滿足～洪廚將真鯛和沙蟹做成石狩鍋，搭配多種新鮮蔬菜，煮出來的湯頭格外鮮美，即便是吃到尾聲了，大家一樣分食光光！

▼最後以精緻的水果禮盒和馬卡龍，為這場完美的婚宴畫下句點。

▼心型與玫瑰花❤️愛了愛了！

▼還是雙層的耶！

▼小巧可愛的馬卡龍～

這場婚宴不僅佈置精美，餐點更是美味，洪廚喜宴的辦桌菜色香味俱全！每道又美又好吃😍讓我度過了一個難忘的喜宴，最後祝福好友新婚快樂，永浴愛河啦～～

洪廚辦桌喜宴

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