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台中辦桌外燴｜洪廚辦桌喜宴｜總鋪師精緻辦桌菜｜戶外婚禮首選

2024-07-20 12:02:00 艾瑪娘的小日子 人氣：104
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窩客好文

艾瑪娘的小日子

發表篇數：108篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

洪廚囍宴
phone06-6223925
place台南市柳營區雙和路51號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南辦桌推薦分享：洪廚喜宴，滿足視覺和味覺的美味饗宴│婚宴佈

受邀參加了好友的婚宴～地點在一水綠洲。一踏進會場，就被眼前的美景所震撼。佈置以大面積墨綠色桌布為主，搭配金色竹節椅，營造出既經典又時尚的氛圍，完全正中我的審美點！

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▼桌上擺飾著精緻的餐具和花藝，細節之處都彰顯著主人家的用心。柔和的燈光灑落下來，整個空間洋溢著溫馨浪漫的氣息。

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▼婚宴的菜餚洪廚喜宴精心準備，以經典菜色為主，並融入了一些創新的元素，令人目不暇給！

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▼新人進場了～好特別是走中式婚禮進場！

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▼同時間婚宴也開始了，一道道精美的菜餚端了上來。

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▼新鮮果汁，冰涼一夏！

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溏心烏魚子

▼烏魚子炙烤至表面微微焦香。口感綿密，滋味鮮美。

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椒鹽烏魚腱

▼彈牙順口，讓人越吃讓想來一杯啤酒，超適合當下酒菜！

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碧綠東坡肉

經典辦桌菜！洪廚將東坡肉煨煮至軟爛，香味更加濃郁，吃起來肥而不膩，入口即化。

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手作長春捲

▼外皮酥脆，很唰嘴！

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北極貝和風沙拉

▼鮮甜的北極貝搭配清爽的和風醬汁，讓人胃口大開。

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真鯛刺身盛合鮮饗宴

▼我們被size驚艷到了！！好大～～一盤呀！看辦桌阿姨的手，肌肉💪都出來了！

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▼大家紛紛打開手機相機，必須記錄起來！

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▼除了吸睛，味道也是很新鮮，真鯛肉質鮮嫩，味道鮮美，有厚度吃起來更滿足❤️

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珍菌地雞魚翅風味鍋

用料超級豐富！地雞肉質鮮嫩，魚翅軟糯彈牙，珍菌香氣撲鼻，使得湯頭更加濃郁鮮美甘甜，我也難得胃口大開喝了三碗湯～

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龍蝦澎湖中卷進擊職人御壽司

▼禮物盒耶～～這也太可愛了吧😍好想直接拿回家，真的很順手哈哈！

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▼菜色呈現很精緻又豐富～龍蝦肉質鮮甜，澎湖中卷Q彈爽口，壽司米飯香糯可口，重點還很清爽，好適合戶外婚禮！

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鮑魚田樂燒磯煮帆立貝

▼醬汁燉煮入味，鮑魚軟嫩Q彈，帆立貝鮮甜多汁，一人獨享完整一顆，讓人大呼過癮！

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北海道帝王蟹奶油燒

▼將帝王蟹切成塊，加入奶油和香料燉煮，香氣四溢，帝王蟹肉質肥美，螃蟹控會克制不住的！！！

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義式奶油松露煎海大蝦

一人一盤精緻法式餐～海大蝦肉質鮮甜，搭配松露的香氣，使得海大蝦的甜味更加凸顯。

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真鯛沙蟹花藝石狩鍋

▼同樣也是用料豐富滿滿的一鍋！！肚子吃得好撐，好難得好滿足～洪廚將真鯛和沙蟹做成石狩鍋，搭配多種新鮮蔬菜，煮出來的湯頭格外鮮美，即便是吃到尾聲了，大家一樣分食光光！

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▼最後以精緻的水果禮盒和馬卡龍，為這場完美的婚宴畫下句點。

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心型與玫瑰花❤️愛了愛了！

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▼還是雙層的耶！

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▼小巧可愛的馬卡龍～

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這場婚宴不僅佈置精美，餐點更是美味，洪廚喜宴的辦桌菜色香味俱全！每道又美又好吃😍讓我度過了一個難忘的喜宴，最後祝福好友新婚快樂，永浴愛河啦～～

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洪廚辦桌喜宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

手機：0932715143

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

粉專：https://reurl.cc/GAoA3y


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