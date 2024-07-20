很久以前去過景美的創始店但因為時間不多沒能好好品嘗

在景美已經立足30年的聞山咖啡最早是由陸弈靜演員創立

歷經幾度轉手後現在是由班氏咖啡老闆曹彥彬接手

外觀跟景美店同樣是古典風情很有韻味

一進門入口處有非常多自家烘豆跟咖啡器具販售

咖啡豆跟掛耳的包裝以書法字體加上水墨畫素描感的插圖很有中式感

店裡有個三階台階剛好區隔以玻璃覆蓋天花板的入口玄關跟內用座位區

藍色花磚非常精緻很有南歐北非的異國風情

室內則是舖上光滑華麗的大理石地面

柔黃光線更襯托整體風格帶著歐洲小酒館的情調

幾乎所有座位都有提供插座可以使用

常可以看到許多學生來此討論念書

空間雖大但分配很舒適沒有一味塞滿座位

最深處有個特別以全透明玻璃隔開的包廂

不過好像反而更容易受到矚目

窗邊的平台也巧妙化為書架

桌燈很復古只是光線偏暗我覺得沒有很適合真的在此用電腦長時間工作

聞山咖啡的菜單宛如一本厚厚的精裝書

特選豆單有許多特殊處理法或是高貴的藝妓

咖啡豆皆是自家直火烘焙無一例外

豆單依照不同產區的特色風味介紹

純咖啡品項皆採用現在很難得遇到的syphon虹吸沖煮

特別留意單純的黑咖啡是不提供糖與奶精

店家的堅持是為了讓大家都能充分品味咖啡單純的美好

如果想喝冰飲可以加價

亞洲相對是比較少知名咖啡豆產區與優秀咖啡的地域

不過曼特寧真的非常經典好喝

如果去老咖啡廳都會很想喝這款老靈魂的浪漫

雖然特色是虹吸式咖啡

店裡仍然提供不少義式咖啡選擇

茶葉精選了許多台灣特有茶款

也有一些無咖啡因花草茶讓人晚上喝也不會睡不著

甜點全都是由聞山咖啡自家製作

選項多樣價格也很平實

冰咖啡 甜蜜花茶 210元

名字很可愛的甜蜜花茶是日曬跟水洗兩種處理法的耶加雪菲混合

冰咖啡上桌時很像生啤酒有著超細緻綿密的泡泡占了一半

喝一口後嘴角甚至也會留下一些白泡沫口感有趣

隨著時間過去泡泡會逐漸消泡同時咖啡的色澤也會漸漸加深

觀看這過程也就像個表演秀一樣令人捨不得分神

喝起來有著非洲豆特有的明顯花香與果香調

口感甘甜圓潤非常好喝

咖啡比較沒那麼冰之後酸感會更明顯

焦糖布丁 100元

外觀跟統一布丁花型很相似勾起熟悉的童年記憶

不過其實統一布丁不是真的布丁

布丁體吃起來口感鮮奶油比例比較高

調味單吃太甜膩很容易膩口

焦糖液偏苦雖然可以平衡布丁的甜味

但兩者在嘴中沒辦法很好互相襯托反而有點各唱各的

對我來說是個不太合諧的食感有點可惜

聞山咖啡可以在超競爭且變化持續的咖啡業界中屹立不搖有其堅強實力撐腰

咖啡真的很有水準讓人願意用偏高的價位獲得精品味道

不限時有插座更是讓人可以花一整天在咖啡廳工作讀書也沒問題

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/01

花費: TWD310(冰咖啡+布丁各1)

聞山咖啡 台大店

FB粉絲團/IG/官網

12:00-20:00

公休日: 每月最後一個週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區新生南路三段56巷11-1號

電話: 02-2365-3239



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