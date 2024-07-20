科技大樓站附近的壹之穴沾麵店是延吉街人氣拉麵麵屋壹之穴的沾麵專門店

在台北比起拉麵店的數量沾麵店可謂微乎其微

白色系的漂亮外觀讓人每次路過時總會多看兩眼然後再被排隊人潮嚇到

不過這次很幸運來訪的時間點竟然沒有人排隊讓我們可以迅速入內用餐

店內設計走一個日系文青木質調

跟一般拉麵店的形象不太一樣更有質感也很乾淨

店裡提供免費的茶跟水可以自助取用

萬一沾醬太鹹還可以加入清湯平衡或變身收尾的高湯品嘗

除了吧檯之外也有不少桌椅座位

用餐空間算蠻寬敞舒適

牆壁上很詳細圖文並茂說明如何享用沾麵

如果當日有隱藏版限定湯頭就會出現在小白板上

入店之後可以先看紙本菜單選擇想吃的配料與湯頭

麵量不論小中大都是同樣價格非常有利大胃王

幾乎是拉麵店定番設備的點餐機是點餐付款的唯一管道

僅收現金不接受任何其他支付方式

午間套餐提供多種組合加購

搭配炸物或是涼拌菜與飲料吃好喝足

豚雞沾麵(肉盛) 280元

朋友很餓決定要吃好吃飽點了最大份的肉量

肉盛包含豬叉燒跟雞叉燒各3大塊外加一顆溏心蛋

搭配的蘿蔔絲很細緻用一圈海帶裹起更有高級餐廳的質感

基本的豚雞高湯沾醬很濃稠醇厚但不會太鹹

舒肥後的肉質鮮嫩泛著水潤光澤

特別是豬叉燒還有黑胡椒的調味不會單調

溏心蛋外觀偏白淨吃起來柔軟Q彈

尤其是中間蛋黃的半熟濃稠感很優秀

豚雞煮干沾麵(味玉) 250元

因為沒有特別想吃雞叉燒而選了中等份量的味玉

同樣有溏心蛋跟豬叉燒

偏粗的麵體是熱麵可以很好地充分吸附湯汁美味

帶著小麥香吃起來微硬手打的嚼勁

加入山葵搗碎的沾醬更帶點微辣讓層次更多變

搭配的是雙數日才有的豚雞煮干比原味多了魚干的鮮味與獨特的微苦

湯汁內有洋蔥跟蒜粒之外可以吃到小塊的叉燒肉真材實料

比起原味稠度更厚實但沒什麼內臟腥味

卵飯 60元

沒事先查過實際食物長相以為只是單純的生雞蛋拌飯

但其實壹之穴沾麵的卵飯是豬雞叉燒配上醬油醃漬過的生蛋黃整個超驚喜

以加購價味來說非常OK

將生蛋黃打破後攪拌均勻品嘗可以吃到香濃的雞蛋鮮美

炙燒的叉燒肉塊不會乾柴有著火氣

飯粒粒粒分明美味十足

鮮蝦可樂餅 140元/2塊

單點一份是兩塊而加購套餐則是一塊而已

外表非常金黃酥脆看了就讓人流口水的漂亮

附上一小球美奶滋可以依個人口味沾取

剖半後可以看到滿滿蝦子的內餡不偷工減料

蝦子雖然體積小但用料充足

吃起來有著馬鈴薯泥的綿密奶香跟蝦子的緊實肉感

壹之穴的沾麵真的非常美味價格也不會太貴

是間如果不超過一小時排隊時間的話會願意回訪的沾麵店

因為沾麵很美味也讓人很好奇本店的拉麵滋味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/06/16

花費: TWD360(沾麵午間套餐A餐+卵飯各1)

壹之穴沾麵專門店

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Lunch: 12:00-14:00

Dinner: 17:00-20:00

公休日: 週日、雙數週週一

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一碗沾麵

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區復興南路二段350號

電話: 02-2377-6326



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