林口和龜山高品質無菜單鐵板料理首推這間Google 評論4.8高分，幾乎零負評無菜單鐵板燒-明水然·樂 林口昕境店，在2023.2024連續兩年榮獲《網路溫度計》『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！』冠軍，首家店在台北開幕後一位難求無菜單鐵板燒，也是我一直筆記想吃的夢幻餐廳名單，但實在是太難訂了，發現林口昕境店有位子就趕緊約閨蜜一起來品嚐這包含14品精緻料理，在地人說明水然．樂無菜單鐵板燒是他在林口商務聚餐、約會、慶生首選推薦，料理好吃又好停車。

明水然·樂 林口昕境店

地址： 244新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓(林口昕境廣場)

營業時間：11:15–15:00, 17:15–22:00

電話號碼：02-2606 8258

線上訂位： https://reurl.cc/QjGdV0



此生必嚐十大高 CP 值無菜單鐵板燒！

明水然・樂-林口昕境店|交通資訊

大眾運輸交通工具：

自行開車：

昕境廣場B1備有地下停車場，提供117個停車位。

戶外特約嘟嘟房停車場-林口文化三路1站，提供65個停車位。

南下 : 行中山高速公路林口交流道(41A)，第一個出口下文化一路右轉，忠孝路左轉，接著文化三路右轉，於扶輪公園旁巷口進入即到達。

北上 : 行中山高速公路林口交流道(41B)，第一個出口下文化三路左轉，直行通過忠孝路後於扶輪公園旁巷口進入即到達。

出發前就在網路上看到大家都和明水然．樂的大燈籠拍照，彷彿沒和它拍照就少做了一件事，真的站在旁邊才感受到燈籠超大，閨蜜來當比例尺就知道真的超巨大啦~~

明水然・樂-林口昕境店|價位

明水然・樂-林口昕境店的價位為每人$1600樂饗宴或$2400樂盛宴套餐，

人氣套餐$1,600堅持不漲價，活龍蝦、日本A5和牛、干貝通通吃的到~

提到無菜單鐵板燒，明水然·樂無菜單鐵板燒昕境林口店無疑是其中的佼佼者，

推薦不預約一定吃不到的人氣爆紅無菜單鐵板燒就在林口昕境廣場3樓。

明水然·樂-林口昕境店環繞著公園綠地旁的舒適環境，透過大片玻璃窗外可以見到滿滿的綠意豐富著視野，

柔和的燈光、雅致的裝潢以及細緻的擺設，無不透露出一種高雅的氣息。

來到專屬的座位區，圍繞著鐵板燒而坐，採取集體開席的方式，

先入座後會由工作人員先送上好喝的荔枝烏龍茶，帶著自然的甘甜滋味，清香的滋味迴盪在口腔之中。

入座時見到這可愛的口布，折成像日本廚師的製服模樣實在是太萌了~

習慣性用餐前先將手部清潔才發現原來明水然·樂-林口昕境店是樂多多集團的，

我最愛的生日禮就是肉多多火鍋的生日禮肉蛋糕，讓我對於接下來的餐點更加期待了…

豐盛的頂級食材

新鮮活龍蝦、日本A5和牛、國宴頂級桂丁雞、北海道生食級干貝…等，嚴選各式頂級食材，都可以吃得到。

根據當季的漁獲，新鮮的魚類被選作主菜之一，當天選用的是澎湖現流黃魚，料理前的食材都會呈現在桌邊讓客人可以先見到。

來到明水然·樂-林口昕境店可以享受專屬的主廚職人料理，主廚在料理前會先呈現南非野生鮑魚活跳跳的模樣，

真的還會不時的縮動的模樣，新鮮呈現在桌邊前，這是2400元樂盛宴套餐供應的，

這次和閨蜜各點了不同價位剛好可以比較價位不同也可以吃到不同的食材再分半吃，這樣就能吃到兩套餐囉!

喜歡吃鐵板燒料理就是可以在眼前見到主廚料理的過程，從生食以鐵板煎熟的方式，看似簡單卻相當需要技術與時間的磨練，

明水然·樂-林口昕境店的料理主廚以『日本職人之匠心』源自日本的高規格鐵板燒技術，嚴謹堅持的料理的每一個小細節。

小菜漬物

當天吃到的是漬洋蔥和柚子蘿蔔，很適合用來在每一道轉換味覺，而且可以無限續加，如果有需要都可以請服務人員幫忙添加，其中我很喜歡柚子蘿蔔吃起來很脆也有淡淡的柚子香氣。

鮮蝦蕎麥細麵

日式前菜為當天的餐點揭開序曲，使用北極甜蝦搭日式和風醬油與蕎麥細麵，清爽無負擔的蕎麥細麵大約二口的份量。

鮭魚卵佐炙燒生干貝

使用的是生食級干貝，乾煎大約至5分熟左右再放上晶瑩剔透鮭魚卵，經過炙燒之後散發出的香氣，

一口咬下鮮甜的海味在口中散發，干貝外表煎得金黃，其中間還保留了鮮甜的干貝汁液，混合著鮭魚卵特別香。

海膽蒸蛋(2400套餐)/黑松露蒸蛋(1600套餐)

兩種價位的套餐餐點會有些許的不同，標示我就以2400/1600元套餐讓大家方便辨認，這樣也比較清楚明瞭當天吃到的套餐。

原本見到食材展示時有一整盒的日本海膽就讓我心動不已，送上桌時是滿滿的加在蒸蛋最上層，透過蒸蛋的溫度讓海膽化開來~

呈現橙黃色澤，味道濃郁的海膽蒸蛋相當細緻，值得令人細細品味。

友人吃的是松露蒸蛋，同樣細緻的綿密的蒸蛋上方舖上了松露油增添香氣。

南非鹽蒸野生鮑魚 (2400套餐)

主廚料理時還可以見到活生生的鮑魚在煎檯上收縮的動作著，真的是超新鮮，個頭又好大一顆!

通常都是吃到蒸或是煮的方式居多，沒想到是使用海帶和海鹽透過類似像鹽焗的方式煎烤，加入了檸檬片增添香氣。

淋上高湯讓鮑魚吃起來更加有層次與多汁的口感~

經過鹽蒸處理，保留了鮑魚的鮮甜和彈性，每一口都充滿了新鮮的海味，咬起來也相當有彈性與嚼勁。

主廚料理的過程中也像是一場表演秀，無論是鐵板燒的火候掌控，還是調味的拿捏，都恰到好處，讓每一道菜品都能最大限度地展現其本身的風味。

季節時令漁獲鮮魚排(1600套餐)

當天吃到的是紅魽魚排，已去骨的魚排方便享用，就連不太會吃魚的小孩也能輕鬆享用，魚肉甘甜且紮實。

澎湖現流黃魚(2400套餐)

使用的是新鮮澎湖現流黃魚，而且是整尾在鐵板上煎至金黃酥脆，魚肉相當細嫩，一旁搭配著海鹽可以自行調整口味，

偷偷說我在家真的煎不出這麼美的黃魚，金黃色澤金光閃閃的模樣，外酥內嫩好好吃。

蒜蜆湯

原本以為這杯是茶飲，經過主廚的解說之後才知道原來這是蒜頭蜆湯，喝起來沒什麼腥味，鹹香滋味挺滋補~

新鮮活龍蝦

無論是1600或是2400的套餐都能吃得到新鮮現殺的波士頓活龍蝦，半尾的龍蝦在經過蒸煮之後放入蘿勒白醬，

使用噴槍炙燒烤出濃郁的香氣，可以當成佐料也可以在吃龍蝦頭時更添香味。

羅勒白醬佐波士頓龍蝦葛粉

龍蝦肉質鮮嫩，入口相當有彈性，輕輕一拉就能拉出半尾的龍蝦肉，

搭配充滿海味的醬汁與蝦膏淋在葛粉上，吃起來Q彈又入味很香~

魚卵海膽醬龍蝦

現煎的澎湖絲瓜搭配著已烹調完成的龍蝦肉，淋上滿滿的魚卵海膽醬真的是超狂~

經過炙燒後的魚卵海膽醬有著特殊的焦香滋味，入口彷彿在嘴裡跳躍著嗶嗶波波的感覺，超香甜好好吃!!

讓我差點要將底下的醬汁都抹乾淨，如果此時手邊有麵包的話，我會抹得一乾二淨!

火龍果冰沙

色彩鮮艷的火龍果冰沙可以用來轉換味覺，真材實料有著清爽的火龍果香氣，特調冰沙為我們帶來了一抹清新的口感。

日本和牛漢堡

原本我們還猜測這是牛肉還是豬肉漢堡肉排？

經過主廚的解說之後知道這充滿油脂的漢堡排是使用日本A5和牛，真的是太高檔了啦~

在煎漢堡排的同時也會將麵包與起司粉放在鐵板上煎熱，讓所有的食材吃起來更加熱燙是最佳溫度。

煎得金黃酥脆的起司本身帶有鹹度剛好搭配著和牛肉排、生菜和漢堡麵包一起吃，

很貼心的附上漢堡袋，吃的過程中也不會沾手，

一口咬上充滿肉汁的日本和牛漢堡實在是太過癮了，麵包金黃酥脆搭配著肉汁咬下口真的很過癮!

頂級桂丁雞(1600套餐)

1600元套餐可以選擇日本A5 和牛或頂級桂丁雞，因為我真的是熱愛鐵板燒雞腿排，所以見到有國宴頂級桂丁雞就很想試試，

這表皮煎的金黃酥脆，充滿的肉汁，中間的肉也很嫩，表皮咬起來還會有卡滋的酥脆口感。

一旁還會搭配著煎過的酥香蒜頭，桂丁雞果然吃起來不會有雞肉的腥味，有著清雅的香氣，也可以蘸著海鹽享用。

日本A5和牛菲力(2400套餐)

日本A5 和牛老饕或和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)

雖說兩種套餐使用的都是日本A5和牛，但部位不同油花也更加豐富，光是放在高溫鐵板上那噴出的油花滋滋作響就知道!

和牛肉質豐腴，油花分布均勻，經過鐵板燒的烹調後，選擇5分熟經過靜置後，肉香四溢，每一口都充滿了濃郁的肉香和油脂的滑潤感，絕對是和牛愛好者的不二之選。

龍蝦味噌湯

整尾的波士頓龍蝦從頭到尾都不浪費，使用龍蝦螫已貼心去殼烹煮的濃郁風味味噌湯，濃郁又鹹香的滋味。

吻仔魚炒飯

主廚在炒飯前會先詢問大家想要吃小份還是大份？如果食量比較大的朋友不用客氣可以直接升級大份，

我個人是選擇小份就很有飽足感了，也可以選擇辣度，建議可以加點辣更有味道，炒飯粒粒分明。

甜點-布朗尼

甜點好像每次都不太一樣，像之前有看到其他人是吃焦糖布丁或是冰淇淋捲，我們這回吃到的是布朗尼，

中間會有點流心的巧克力醬口感，當然甜度也比較高，用來結尾剛剛好，搭配著荔枝烏龍茶也可以降低甜度。

明水然·樂-林口昕境店|用餐心得

明水然·樂-林口昕境店是無菜單料理，約莫兩個月菜色會有新增或微調內容，很值得一直一直來吃，都會有新鮮感，每次來吃可能都略有不同，像鄰座的客人就討論著上次來吃的前菜和蒸蛋不一樣很有新鮮感。

使用高品質的食材，但其定價相對而言卻非常親民，$1600樂饗宴和$2400樂盛宴套餐，均含老饕活龍蝦三吃、美麗油花A5和牛、生食級干貝，為物超所值的選擇，無論是商務聚餐、約會還是慶生，都是一個絕佳的好選擇。

樂多多 APP 會員|入會禮

加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；

點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！

明水然·樂無菜單鐵板料理|分店列表

延伸閱讀