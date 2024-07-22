朋友推薦的泔米食堂位在科技大樓站附近的巷弄中

第一次造訪的時候真的有點像闖迷宮一樣鑽進完全看不出有店家的防火巷內

紅磚牆加上古早的郵箱鐵窗格剎那彷彿我不在台北市區而是回到鄉下農村的感覺

門口紗網上有著店家的簡單介紹

泔在臺語是「米湯」的意思

也讓原本一直以為店名是泔米的我恍然大悟原來是泔 米食堂

知名在地食材創業家顧瑋於2017年創立泔米食堂

透過佳餚讓大家可以更認識台灣米食的美好

進入店內就先遇到主理人友善歡迎

一門之隔的隔壁廚房空間傳來迷人香氣但沒什麼油煙

除了吃飯之外也有許多客人是專程來購買新鮮小農蔬菜水果或特產品

店裡主要座位是一張長桌很像大家庭用餐一樣

也有提供嬰兒座椅可以使用

圍繞牆邊有非常多樣來自台灣各地的農產品特產販售

窗邊也有幾張板凳小椅可以入座

兩次來訪我都習慣這個位置可以不受干擾專心品嘗食物

泔米食堂每天僅會供應一款定食

店家會在當週於FB上傳菜單供客人預約用餐

每份餐點都會先獲得一小杯米釀甘酒

冰涼甜甜帶著桂花清香還能吃出米飯軟糯口感

鳳梨香料梅花豬 380元

一份定食包含主餐、三菜一湯與一碗白米飯

米飯由泔米食堂精選台灣各地特色米

每次來可能都會吃到不同產地的米食體驗很驚喜

如果一碗吃不夠還可以免費續飯完全是白米愛好者的天堂

配菜也是每日不一定相同

但都是精選台灣在地小農作物新鮮食材

柔嫩的雞蛋捲裹入胡蘿蔔絲充滿蛋香

即使不喜歡胡囉蔔味道也能沒有障礙吃下去

豆腐乳有著獨特的氣味帶點微辣卻不會過鹹

光是搭配豆腐乳品嘗就可以喀完一碗飯不誇張

冷拌菜是切片的小黃瓜佐胡麻醬料

清爽開胃的小黃瓜清脆多汁

本身沒有特別喜歡鳳梨入菜

但這道鳳梨香料豬真的美味無比

酸甜鳳梨與獨特香料醃漬的豬肉鹹甜交織出富有層次的味蕾饗宴

梅花豬肉片多汁柔軟沒有太多肥肉這點很合我意

簡單的蘿蔔清湯自帶鮮甜

清爽不鹹剛好做為準備吃甜點的中繼

香菇金針豆皮雞 390元

第二次造訪的時候配菜同樣有胡蘿蔔煎蛋

不過不是蛋捲而是換成煎餅的感覺

青菜本身帶點微苦跟微甜的醬汁很互補

更不用提每次來都會忍不住吃兩碗的白米飯粒粒分明濕潤甘美

只吃兩碗的原因是為了熱量考量不然我可能會不受控吃個4碗

主食的香菇雞用了麻油跟薑入味香氣迷人

最喜歡豆皮的柔嫩口感充分吸附湯汁有著細膩的美味

只是吃完之後會覺得略為油膩

雞肉選用的是油脂多一點的雞腿肉肉質軟嫩彈性

表皮香肩帶著酥脆感覺有醃過對我來說稍微偏鹹

湯品是有點類似味噌湯的湯頭帶著蔬菜的甘甜

豐富的蔬菜配料熬煮至幾乎入口即化

兩次飯後甜點都是清爽綿密的自製豆花

甜湯微甜豆香馥郁

吃完意猶未盡很想多來幾碗

花蓮光復原生紅米戚風蛋糕

第一次吃飯的甜點我跟朋友還額外加購戚風蛋糕品嘗

戚風似乎是與鄰近知名的珠寶盒合作

選用花蓮部落原生紅米磨碎成粉

外觀帶點褐色吃起來超級蓬鬆柔軟

宛如雲朵般輕盈又像皮球般富有彈性堪稱完美之作

以米粉取代麵粉更多了溫和的米香也很適合麩質過敏者食用

多年前第一次吃的時候著實被偏高的價格嚇到

不過近年物價飛漲相較之下泔米食堂美味料理與優秀食材對比價格逐漸合理

畢竟比起在信義區百貨吃一些不知道為什麼那麼貴的食物

我願意加點價格來好好吃一些用心料理對身體更無負擔的飲食

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/12

花費: TWD390(香菇雞定食x1)

泔 米食堂

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:30-20:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份餐

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區和平東路二段175巷12號

電話: 0905-244-754



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