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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值超高九種夢幻甜點一次滿足! 三重巷內甜點手作夢幻禮盒

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值超高九種夢幻甜點一次滿足! 三重巷內甜點手作夢幻禮盒

2024-07-22 02:03:00 shouyadog 人氣：76
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shouyadog

發表篇數：792篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：

DolceVita多茄米拉創意甜點
phone02-66057567
place新北市三重區永福街72巷1號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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DolceVita多茄米拉創意甜點

店家地址：新北市三重區永福街72巷1號1樓

聯絡電話：02-66057567

營業時間：預約制

官方網站歡迎光臨 DolceVita 多茄米拉創意甜點

官方臉書DolceVita多茄米拉創意甜點

產品連結米拉繽紛塔(九宮格)

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

愛吃甜點的我，這次要跟大家分享的是超多網友推薦的三重巷內甜點手作夢幻禮盒，米拉繽紛塔 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

CP值超高，九種夢幻甜點一次滿足，超適合我這種什麼都想來一點的人~

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

禮盒有粉色系和紫色系可以選擇，粉色系的好少女心的夢幻 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

好繽紛又豐富的九宮格，讓人光看就覺得心情好好喔 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

看看這精緻度，怎麼拍都好看，跟姊妹們拿著拍照打卡肯定讚數和留言數不會少的 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

回購率100%的是老饕推薦的招牌提拉米蘇，搭配手工烘烤的香濃酥波蘿讓人難以拒絕 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

滿滿主廚特製覆盆子果醬的少女莓果，是許多女生喜愛的酸甜滋味，

擁有法式水蜜桃庫利心型點綴的水水蜜桃，搭配優格吃起來非常清爽，

檸檬乳酪對我這個怕酸的人來說，口味上是比較偏酸一點。

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

夏威夷火山豆塔，淡淡鹹香的果仁是風味超特別的一款，

以粉嫩又細膩的白巧克力慕斯為主視覺的粉紅泡泡，好呼應粉色系禮盒的夢幻 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

滿載75%高濃度巧克力的奢華巧巧，巧克力控和螞蟻族千萬別錯過。

使用手工熬煮果醬的水果系乳酪，吃起來好安心，我自己私心最愛紫色浪漫，藍莓的清新是我的菜 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

 結合了抹茶、栗子和紅豆的抹栗紅，是很日式的經典風味，可以看到內餡有許多紅豆穿插呢 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

喜歡米拉繽紛塔的朋友，趕快到DolceVita 多茄米拉創意甜點訂購起來~ 【DolceVita多茄米拉創意甜點】米拉繽紛塔 | CP值

 

文章標籤
DolceVita多茄米拉創意甜點 多茄米拉創意甜點 米拉繽紛塔 九宮格塔 三重甜點 三重美食 彌月試吃 彌月蛋糕 小塔 宅配甜點 下午茶點心 伴手禮
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