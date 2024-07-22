宝泉餅香迎中秋、明月共賞齊歡慶

中秋佳節倍思親，百年餅舖宝泉為了滿足親友互訪與業務拜訪的需求，特地規劃推出不同組合的禮盒，包含年年中秋檔銷售超過42棟101高度的宝泉小月餅、適合宅配運送的宝泉二代蛋黃酥、榮獲日本天皇獎是老饕指名的御丹波、明治時代的點心桃山香柚，還有多種口味組合的宝泉美好禮盒，以及價格親民的美味鳳梨酥、太陽餅、檸檬蛋糕等，樣樣都是中秋傳情意的最佳選擇。除了上述美味糕餅外，亦有饕客打算帶流行夯品「宝泉扁可頌」去參加中秋烤肉趴！

首創小月餅，抗漲美味依舊

豐原是 糕餅的故鄉 ，豐原餅推手的宝泉，第三代的「陳增雄先生」首創研發出獨家「小月餅」，多層次的雪花酥皮，內餡選用熬煮時間比一般豆沙餡多一倍的頂級日本進口白鳳豆沙，以日式烘焙技術手工製成恰巧大小，細膩的口感入口即化，香醇不膩，成功地掀起月餅的革命，不僅年年中秋檔銷售超過42棟101高度，也帶動豐原糕餅同業的蓬勃發展。

面對通膨壓力，今年經典小月餅、蛋黃酥、御丹波、桃山香柚不僅美味依舊，價格也與去年相同。

創新突破的蛋黃酥，擄獲老饕味蕾

老饕愛不釋手的「宝泉虎皮蛋黃酥」，大膽採用酥大於皮的創新手法，使蛋黃酥皮薄而酥香，其獨家特色在當時曾引起爭相學習效法的風潮。宝泉第四代接班人陳孟君希望父親研發的蛋黃酥能夠讓更多人品嚐其職人做餅、專精的美味，進而研發了升級版且可宅配的「二代蛋黃酥」。紅豆泥採用的是跟第一代不一樣的紅豆沙泥為主，用整顆的鹹蛋黃，讓更喜愛蛋黃口味的愛好者能夠一口滿足鹹香蛋黃的口感，成功擄獲消費者的味蕾，讓銷量翻倍！！

麵包、三明治、扁可頌，中秋也出爐

近年來，宝泉出品、料好味美的麵包、三明治系列亦是有口皆碑的熱銷美味，為了滿足消費者日常生活需求，即使是在許多烘焙坊都停止供應麵包產品的中秋檔旺季，宝泉的麵包、三明治卻依然逆勢天天出爐來服務大家。尤其是近期新品～養生麵包、扁可頌、洋蔥乳酪麵包，都成為熱賣爆品，甚至有消費者指名購買宝泉扁可頌做為致贈親友的伴手禮。

送禮送宝泉，面子裡子皆俱全

送禮送面子，加上大家也開始重視務實的裡子，擁有百年品牌口碑的小月餅創始店百年餅舖宝泉，一直堅持用最好的技術與品質來服務每一位顧客，無論是日常自用的麵包、三明治，還是訪友或年節送禮的糕點，每一口都能吃出宝泉「以心製餅」的職人態度與對品質的堅持，這樣的品牌內涵透過每一份糕餅分享給每一位顧客，這些就是宝泉百年傳承不變的『初心』精神。

2024宝泉中秋早鳥優惠

※門市優惠：即日起至2024/8/22預訂，8/23~8/30現場購買及出貨完成享88折。

※官網優惠：2024/8/13~8/28下單~9/3前出貨88折。

註：宅配訂單截止收件日到8/22止（若滿單，則提前截止收單），宅配訂單截止出貨日到8/30止。