【台中食記】禾農豐食

台中國美館附近有相當多美食餐廳，這次吃的是位在國美館門口附近的禾農豐食，餐廳店面不大門口甚至有些低調，他們的餐點種類很豐富，有飯有麵還有素食的選擇，每份餐點都有滿滿五顏六色的蔬菜配料超豐盛，餐點主打少鹽少油，吃起來清爽無負擔。

開車前往可停CITY PARKING 國立臺灣美術館美術園區站。

▲店面隱身在這棟白色老宅，門面有些低調不仔細看會找不到。

▲一樓為廚房的空間，門口有個候餐區域。

▲禾農豐食菜單：有單點台菜、麵食、素食，價格都在200元~300元內非常平易近人。

▲走上樓梯步入二樓用餐空間，樓梯有點陡要小心步行。

▲空間不大，整體用餐環境布置得相當溫馨，有單人座吧檯也有四人坐方桌。

▲定食可加49元選奶茶或紅茶，飲料整體偏淡。

▲口水雞拌麵 220元+129元升級飲料甜點：配菜有炒青菜、炸南瓜、番茄和一碗冬瓜海帶湯，甜點我們選了炸年糕。

▲口水雞的雞肉軟嫩厚實，配上店家特製的醬料很夠味，麵條軟硬適中配上滿滿的蔬菜很豐盛。

▲炸南瓜外層裹上了金黃酥脆的麵衣，表層淋上香甜的胡麻醬，吃起來很夠味。

▲炸年糕外皮金黃酥脆，外層灑了古早味麵茶非常香，年糕不會有黏牙感。

▲麻辣臭豆腐 100元：豆腐有兩塊，整體辣度小辣，豆腐充分吸附了醬汁夏天吃很開胃。

▲三杯雞飯 230元：白飯是使用藜麥飯，粒粒分明口感有Q度，配色相當好看。

▲三杯雞使用帶骨雞腿肉，雞肉軟嫩不乾柴，加入九層塔、薑片、蒜頭、蔥段等配料非常夠味，醬汁鹹鹹甜甜，是道非常下飯的菜。

▲主餐的蔬菜有花椰菜、秋葵、玉米、絲瓜和冬瓜，蔬菜種類很多非常豐盛！怪不得店名叫做禾農"豐"食。

▲梅乾扣肉飯 260元：梅干扣肉使用帶肥肉的五花肉，豬肉已燉至軟爛幾乎入口即化，但梅乾和醬油的味道不明顯，配菜有冬瓜、番茄、秋葵和絲瓜。

雞蛋糕短評：服務很親切，口水雞拌麵很微辣的很恰到好處，雞肉很嫩，三杯雞的調理也是很入味，是道下飯的餐，梅干扣肉比較不適合不喜肥肉的孩子，會再訪。

用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★★



【禾農豐食美食資訊】

地址：台中市西區五權西三街11號

電話：0423760072

官網：facebook

營業時間：11:30–14:30、17:00–20:30 (周一公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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