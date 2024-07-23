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台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，近立人高中

2024-07-23 00:00:00 撒野樂活小村婦 人氣：69
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撒野樂活小村婦

發表篇數：180篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大里區

造訪商家：

小日子和風食堂
phone04-2483-0214
place台中市大里區益民路一段511號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

不久前到台中大里辦事，中午時分飢腸轆轆，搜尋了附近的美食餐廳，這一家小日子和風定食位在立人高中附近，小小一間店卻是溫馨感滿滿，提供的餐點有日式炸物、手卷、私房菜、烏龍麵、炒飯、燒烤、手作甜點、蒸物和湯品，網路上擁有不錯的評價，定食套餐的價格為160-380元(也可單點)，選擇性多樣且豐富，吸引我們直奔前往，今天就來分享給大家

  小日子和風食堂｜店家資料  

小日子和風定食在大里區益民路上，附近商店林立，是一間不怎麼起眼的小店面

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簡樸的日式風格門口有著可愛的小日子LOGO

台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

小日子和風定食的基本資料

地址 : 台中市大里區益民路一段511號 

電話 : 04 2483 0214 (可訂位)

營業時間  11:00-14:00/17:00-20:30 

公休日: 週一 

FB官方網站: 小日子和風食堂

  小日子和風食堂｜店家環境  

走進店裡是狹長型的空間，桌數不多大約只有16-18個座位，不過店家人員很年輕就像鄰家妹妹一樣，招呼客人與介紹餐點都是親切有禮，讓我們覺得很有溫馨感。店家有提供冰紅茶可自取飲用，味道蠻順口的

台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

 

  小日子和風食堂｜菜 單  

來看看小日子和風定食的菜單，定食部分就有 經典揚物、私房燒烤、鮭魚鮮味、自慢煮食小日子私房菜 五大類，均附有白飯、味增湯、茶碗蒸、小菜和甜點，除了定食套餐當然也可以單點，MENU上也有自家手作甜點、特選和手卷，選擇性相當豐富

小日子菜單.jpg

我們當天點了 鹽烤午仔魚定食、日式炸豬排定食

以及單點 海鮮烏龍湯麵

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  小日子和風食堂｜餐點分享 

★【日式炸豬排定食】 $250

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六宮格的定食套餐上桌，盛裝在木盒裡還蠻有質感，當日小菜部分是 涼拌花椰杏鮑菇 、醃漬酸梅番茄、烤馬鈴薯塊、涼拌A菜、煙燻鮭魚生菜、西瓜，另外有一小杯茶碗蒸和一碗豆腐味增湯，主餐的炸豬排好大一片，並附上一碗健康的黎麥飯

台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

外皮金黃酥脆的炸豬排已經貼心的切成細條狀，一次夾一塊搭著白飯很方便，薄薄一層麵衣不會太厚，豬排肉有咬勁但不柴，恰恰恰的是非常剛好的口感，好吃好吃

★【鹽烤午仔魚定食】  $300

台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

喜歡吃魚的我們另一份套餐就點了魚料理 — 鹽烤午仔魚，新鮮的魚用簡單的鹽烤方式就能帶出美味度，外酥內軟的魚肉香噴噴，淡淡的海甜味讓人很滿足，若是沾上胡椒鹽或者滴一點檸檬汁也是另一種品嘗的方式，就看你怎麼吃囉

台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

台中大里美食【小日子和風食堂】精緻六宮格套餐，平價美味推薦，

附餐小菜的部分我覺得份量不是很多，淺嚐兩口就吃完，美味是美味但實在意猶未盡啊 !! 不過對於我這樣一般食量的女生來說，一套有白飯和主餐，外加湯品和茶碗蒸以及六樣小菜，全部吃光光就覺得剛好有飽，也不會有剩菜完全不浪費，所以價格上來講很實在

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★烤馬鈴薯塊  

上面還有松露提味，讓原本味道比較淡的馬鈴薯多了一些滋味

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★涼拌柴魚A菜

很新鮮也很嫩的燙青菜，沾上柴魚片和醬汁真是健康美味，可是太少了只吃兩口很不過癮 😂

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★涼拌杏鮑菇花椰

小菜會隨著季節來做變化調整，用餐的時節剛好是夏天，幾道涼拌小菜清爽好入口，沒有過多的烹煮和調味，很健康很喜歡

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★醃漬酸梅番茄

這一道超級開胃的啦，酸酸甜甜好像戀愛，吃著吃著心花開~ 

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★煙燻鮭魚佐生菜

獨特香味的煙燻鮭魚片搭配生菜，吃起來清爽無負擔

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★ 茶碗蒸，味增湯

這一杯茶碗蒸也不大，細緻滑順又香濃，也是讓我意猶未盡的一道，哈哈，味增湯口味調得不錯好吃

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★ 甜點 - 芒果冰淇淋

吃完套餐上甜點囉，這裡面是包著芒果肉的冰淇淋耶，不過因為是冷凍取出所以冰淇淋還很硬，要稍微等等讓它微融化才比較好咬，冰淇淋是香草口味，加上了芒果的酸甜更好吃

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★【海鮮烏龍湯麵】 $120

烏龍湯麵的料不少，有青菜、鮮蝦、蛤蠣、魚丸、豆腐和蛋等等，喜歡烏龍麵QQ的口感，吹著店裡涼涼的冷氣一邊喝湯一邊吃麵，備感幸福

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台中大里的小日子和風定食用餐後覺得口味上還不錯，店家親切上菜不會太慢，不過六宮格的配菜份量不算多，以這個價位來說尚可以接受，食堂的空間略顯狹窄，如果剛好到附近用餐可嚐鮮一下啦 ^^ 

  小日子和風食堂｜店家資料 

地址 : 台中市大里區益民路一段511號 

電話 : 04 2483 0214 (可訂位)

營業時間  11:00-14:00/17:00-20:30 

公休日: 週一 

FB官方網站: 小日子和風食堂

 

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主  

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