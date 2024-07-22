行車經過宜蘭市區時，撇見開幕不久的日式料理店蘇西壽司，帶著期待的心情來嚐鮮，這是一間位在泰山路(省道台七線)上的小店，主打精緻的日料/丼飯/握壽司/刺身/定食/炸物，食材新鮮口味合宜，環境乾淨舒適，讓我們近期就連續報到了兩次，這家新發現的隱藏版美食真心喜歡，不囉唆趕緊來分享

蘇西壽司｜店家環境

蘇西壽司在一棟新建大樓一樓處，不大的店面有著簡約的輕裝潢，那一盞大紅燈籠就是他的招牌，路邊白線可以停車，如果附近停滿可以將車停到對面的全聯停車場

蘇西壽司｜店家環境

進入蘇西壽司室內後發現裡面真的不大，呈現狹長型的空間從入口處的吧檯區(大約8-9人) 經過窄窄的小廊道，延伸到後方的兩張座位區

後面的座位區有四人及六人各一張桌椅，雖然空間不大但是也算舒適乾淨，裝潢有淡淡的日式風情，很喜歡牆上寫的一句話『簡單生活，認真享受』

溫馨的小店只有年輕老闆一人作業，只見他在料理區專注地製作餐點，詢問了招呼我們的阿姨，原來這裡是她兒子學成後自己開創的店，她有空就一起到店裡幫忙，看著家人們之間聯繫著共同努力的情感，著實會有感動

▼熱茶供應自助區

入座後先來一杯熱呼呼的茶暖胃，他的杯子好日式喔

蘇西壽司｜菜單 menu

除了販售 日料/丼飯/握壽司/刺身/定食/炸物，還有其他酒類、飲品和小菜，特別的是他們還有自製甜點喔，除了菜單上面的焦糖布丁、巴斯克乳酪、提拉米蘇，其他品項可以到蛋糕櫃挑選

※ 用餐規則

★ 每人低消$200，招待小菜一份

★ 餐點現點現做，炙燒加$10元

★ 不加收服務費，可訂位，現金付款

小菜 : 柚香蘿蔔+毛豆

每人低消$200 送小菜一份( 柚香蘿蔔+毛豆) ，還沒上餐點時先開開胃，有香氣的熱茶配上小菜感覺還不錯

鮭魚卵茶碗蒸 $80

茶碗蒸熱騰騰口感非常滑嫩，鹹度剛剛好，鋪上滿滿新鮮晶透的鮭魚卵，咬起來是那麼噗滋噗滋好過癮，我覺得好吃極了

味增湯 $35

這一碗小小的味增湯裡面有豆腐和鮭魚，給料很實在，湯頭喝起來味美甘醇，鹹度和濃淡都剛好

午仔魚定食 $280

定食有鯖魚、午仔魚兩種，我們家特愛吃魚，在家我也是三天兩頭就煮魚，這一份午仔魚定食點給兒子吃，一套定食內含主餐、小菜、茶碗蒸、味增湯及白飯，整體份量是可以飽足的

一整尾的午仔魚不小喔，外表烤得酥酥又漂亮，魚肉口感非常嫩，新鮮的魚不用過多調味就吃得出原本的美味，看著孩子一口接一口沾上胡椒鹽配飯，好吃表露無遺，推薦給喜歡吃魚的朋友

香醇濃郁蛋香的茶碗蒸表現也不錯

定食的白飯粒粒飽滿剔透，不會太硬或太軟，而且有米香喔

當日附上的小菜是秋葵，川燙過後淋上胡麻醬，秋葵很新鮮入口滑順，沒有老化的纖維感

午仔魚定食一套吃下來都不會雷，精緻好吃又有家常味，我們很喜歡

炙燒鮭魚丼飯 $300

這一份炙燒鮭魚丼飯共有6片，每一片都頗有厚度且油脂適中，店裡除了定食之外其他皆使用醋飯，這經過炙燒的鮭魚富有油脂香氣和鮮甜，軟嫩順口在嘴裡慢慢化開，搭配著小菜吃清爽不膩口

握壽司 - 天使蝦 $140

天使蝦好鮮甜肉質也細緻，去頭去腸泥處理得很乾淨，握壽司盤上都會有甘醋醃製的薑片和哇沙米，搭配一起吃可以增加豐富口感



握壽司 - 豆皮 $30

豆皮壽司雖然不算特別突出的料理，不過鹹香的豆皮包著醋飯一起入口，亦是簡單美味

握壽司 - 星鰻 $150

大尾的星鰻擺盤上桌，也沒有過多的粉飾和濃烈的醬料，讓人直接品嘗到原始樸實的美味，鰻魚的香氣和鮭魚卵的甜味混合在一起，再加上涼涼的醋飯，真是絕妙搭配，才吃完一口便覺得回味無窮

另一盤握壽司是起司蝦和花枝，讓人食慾大開

握壽司 - 起司蝦 $60

蝦肉上層滿滿的濃郁起司誠意很足，跟著蝦子的鮮甜一起入口，鹹香感特別強勁，後悔沒有多點一份

握壽司 - 花枝 $80

花枝沒有腥味，口感爽脆，食材新鮮度沒話說，我愛吃原味，老爺則是喜歡加一點哇沙米

煙仔虎刺身 $200

這季節煙仔虎正是盛產，當然要點一盤刺身來祭口，每一片都厚實的魚肉切得漂漂亮亮，油脂適中，一盤共有八片，肉質肥美軟嫩又不失彈性，沾上醋醬後入口感受快要化開的滋味，簡直是人間美味

你看看這一片是不是好豐厚呢

巴斯克乳酪 $60

蘇西壽司很特別的地方在於它另外販售甜點，想不到日式料理店跟甜點也可以混搭，我們看見甜點櫃裡擺放著誘人的蛋糕，忍不住就點了一份巴斯克乳酪來嚐一嚐，吃完日料再吃蛋糕好像也不那麼衝突嘛，而且用甜品做個完美的結束也很棒

微焦的表面烤得均勻，聞起來帶有焦糖香氣，每一口都有濃郁乳酪的口感，冰涼又綿密，真沒料到在這裡也能吃到表現不凡的蛋糕

蘇西壽司不但環境溫馨乾淨，每一道料理都讓人滿意，老闆和老闆媽媽親切和藹，食材新鮮口味很不錯，能夠感受到店家的用心，會讓我想再回訪，這一家還沒有太多人介紹，可以說是我的新發現，宜蘭隱藏版的美食就分享給你們囉

蘇西壽司｜店家資料

■ 地址 : 宜蘭縣宜蘭市泰山路409號

■ 電話 : 0972200895 (也可FB訂位)

■ 營業時間 16:00-21:00

■ 公休日: 週一二

■ FB官方網站: 蘇西壽司

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主