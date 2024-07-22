為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/握壽司/刺身/炸物/定食，居然還有西式甜點，鮮美又滿足｜宜蘭美食

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/握壽司/刺身/炸物/定食，居然還有西式甜點，鮮美又滿足｜宜蘭美食

2024-07-22 16:22:00 撒野樂活小村婦 人氣：150
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：178篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

蘇西壽司
phone-0972200895
place宜蘭縣宜蘭市泰山路409號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

行車經過宜蘭市區時，撇見開幕不久的日式料理店蘇西壽司，帶著期待的心情來嚐鮮，這是一間位在泰山路(省道台七線)上的小店，主打精緻的日料/丼飯/握壽司/刺身/定食/炸物，食材新鮮口味合宜，環境乾淨舒適，讓我們近期就連續報到了兩次，這家新發現的隱藏版美食真心喜歡，不囉唆趕緊來分享

  蘇西壽司｜店家環境  

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

蘇西壽司在一棟新建大樓一樓處，不大的店面有著簡約的輕裝潢，那一盞大紅燈籠就是他的招牌，路邊白線可以停車，如果附近停滿可以將車停到對面的全聯停車場

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

  蘇西壽司｜店家環境  

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

進入蘇西壽司室內後發現裡面真的不大，呈現狹長型的空間從入口處的吧檯區(大約8-9人) 經過窄窄的小廊道，延伸到後方的兩張座位區

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

後面的座位區有四人及六人各一張桌椅，雖然空間不大但是也算舒適乾淨，裝潢有淡淡的日式風情，很喜歡牆上寫的一句話『簡單生活，認真享受』

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

溫馨的小店只有年輕老闆一人作業，只見他在料理區專注地製作餐點，詢問了招呼我們的阿姨，原來這裡是她兒子學成後自己開創的店，她有空就一起到店裡幫忙，看著家人們之間聯繫著共同努力的情感，著實會有感動

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

▼熱茶供應自助區

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

入座後先來一杯熱呼呼的茶暖胃，他的杯子好日式喔

  蘇西壽司｜菜單 menu  

蘇西壽司菜單.jpg

除了販售 日料/丼飯/握壽司/刺身/定食/炸物，還有其他酒類、飲品和小菜，特別的是他們還有自製甜點喔，除了菜單上面的焦糖布丁、巴斯克乳酪、提拉米蘇，其他品項可以到蛋糕櫃挑選

※ 用餐規則  

★ 每人低消$200，招待小菜一份 

★ 餐點現點現做，炙燒加$10元 

★ 不加收服務費，可訂位，現金付款

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 小菜 : 柚香蘿蔔+毛豆  

每人低消$200 送小菜一份( 柚香蘿蔔+毛豆) ，還沒上餐點時先開開胃，有香氣的熱茶配上小菜感覺還不錯

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 鮭魚卵茶碗蒸 $80  

茶碗蒸熱騰騰口感非常滑嫩，鹹度剛剛好，鋪上滿滿新鮮晶透的鮭魚卵，咬起來是那麼噗滋噗滋好過癮，我覺得好吃極了

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 味增湯 $35  

這一碗小小的味增湯裡面有豆腐和鮭魚，給料很實在，湯頭喝起來味美甘醇，鹹度和濃淡都剛好

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 午仔魚定食 $280  

定食有鯖魚、午仔魚兩種，我們家特愛吃魚，在家我也是三天兩頭就煮魚，這一份午仔魚定食點給兒子吃，一套定食內含主餐、小菜、茶碗蒸、味增湯及白飯，整體份量是可以飽足的

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

一整尾的午仔魚不小喔，外表烤得酥酥又漂亮，魚肉口感非常嫩，新鮮的魚不用過多調味就吃得出原本的美味，看著孩子一口接一口沾上胡椒鹽配飯，好吃表露無遺，推薦給喜歡吃魚的朋友

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

香醇濃郁蛋香的茶碗蒸表現也不錯

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

定食的白飯粒粒飽滿剔透，不會太硬或太軟，而且有米香喔

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

當日附上的小菜是秋葵，川燙過後淋上胡麻醬，秋葵很新鮮入口滑順，沒有老化的纖維感

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

午仔魚定食一套吃下來都不會雷，精緻好吃又有家常味，我們很喜歡

 炙燒鮭魚丼飯 $300  

這一份炙燒鮭魚丼飯共有6片，每一片都頗有厚度且油脂適中，店裡除了定食之外其他皆使用醋飯，這經過炙燒的鮭魚富有油脂香氣和鮮甜，軟嫩順口在嘴裡慢慢化開，搭配著小菜吃清爽不膩口

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 握壽司 - 天使蝦 $140  

天使蝦好鮮甜肉質也細緻，去頭去腸泥處理得很乾淨，握壽司盤上都會有甘醋醃製的薑片和哇沙米，搭配一起吃可以增加豐富口感

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/
 握壽司 - 豆皮 $30  

豆皮壽司雖然不算特別突出的料理，不過鹹香的豆皮包著醋飯一起入口，亦是簡單美味

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 握壽司 - 星鰻 $150  

大尾的星鰻擺盤上桌，也沒有過多的粉飾和濃烈的醬料，讓人直接品嘗到原始樸實的美味，鰻魚的香氣和鮭魚卵的甜味混合在一起，再加上涼涼的醋飯，真是絕妙搭配，才吃完一口便覺得回味無窮

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

另一盤握壽司是起司蝦花枝，讓人食慾大開

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 握壽司 - 起司蝦 $60  

蝦肉上層滿滿的濃郁起司誠意很足，跟著蝦子的鮮甜一起入口，鹹香感特別強勁，後悔沒有多點一份

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 握壽司 - 花枝 $80  

花枝沒有腥味，口感爽脆，食材新鮮度沒話說，我愛吃原味，老爺則是喜歡加一點哇沙米

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 煙仔虎刺身 $200  

這季節煙仔虎正是盛產，當然要點一盤刺身來祭口，每一片都厚實的魚肉切得漂漂亮亮，油脂適中，一盤共有八片，肉質肥美軟嫩又不失彈性，沾上醋醬後入口感受快要化開的滋味，簡直是人間美味

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

你看看這一片是不是好豐厚呢

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

 巴斯克乳酪 $60  

蘇西壽司很特別的地方在於它另外販售甜點，想不到日式料理店跟甜點也可以混搭，我們看見甜點櫃裡擺放著誘人的蛋糕，忍不住就點了一份巴斯克乳酪來嚐一嚐，吃完日料再吃蛋糕好像也不那麼衝突嘛，而且用甜品做個完美的結束也很棒

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

微焦的表面烤得均勻，聞起來帶有焦糖香氣，每一口都有濃郁乳酪的口感，冰涼又綿密，真沒料到在這裡也能吃到表現不凡的蛋糕

新發現隱藏版【蘇西壽司】一人作業的精緻溫馨小店，日料/丼飯/

蘇西壽司不但環境溫馨乾淨，每一道料理都讓人滿意，老闆和老闆媽媽親切和藹，食材新鮮口味很不錯，能夠感受到店家的用心，會讓我想再回訪，這一家還沒有太多人介紹，可以說是我的新發現，宜蘭隱藏版的美食就分享給你們囉

  蘇西壽司｜店家資料  

■ 地址 : 宜蘭縣宜蘭市泰山路409號 

■ 電話 : 0972200895 (也可FB訂位)

■ 營業時間  16:00-21:00 

■ 公休日: 週一二

■ FB官方網站: 蘇西壽司

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主  

※ 延 伸 閱 讀 ※

文章標籤
宜蘭美食 蘇西 宜蘭 蘇西 宜蘭 日式料理 蘇西壽司 宜蘭 日式 宜蘭 日式定食 日本料理 握壽司 宜蘭餐廳 宜蘭 生魚片 宜蘭 丼飯 宜蘭 日料 宜蘭日本料理 宜蘭好吃日式料理 生魚片
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#宜蘭好吃
morechevron_right
文章關鍵字
蘇西壽司 宜蘭日式餐廳 宜蘭 壽司 宜蘭 日料 more
檢舉
share
chevron_left

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up