造訪時間:2024/04/19
川原肉圓位於苗栗縣頭份市的尚順廣場內，是一家以彰化肉圓聞名的店家。
尚順廣場附近的東西，價格都偏貴，難得有一間價格比較中間的。
菜單
四神湯跟甜不辣料給的很多，湯頭也還算濃郁，算是這次點的東西讓我比較驚艷的，裡面有薏仁跟內臟。
川味牛肉麵，不會太辣，裡面大概有5-6塊帶牛筋牛肉，不過牛筋不會卡牙縫，食量大的人也可以加麵(15元)。
打拋豬拌面跟燙青菜，不到400元。
2個人消費金額不到400元
「川原私房麵」資訊
地址：苗栗縣頭份市尚順路68號
官網: 川原私房麵
電話：037696597
營業時間：周一到周日 11:00-20:30
價位: 30-200元
[交通]
汽車停車場/機車停車場：有 (附近有蠻多停車場)
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