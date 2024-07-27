造訪時間:2024/04/19

川原肉圓位於苗栗縣頭份市的尚順廣場內，是一家以彰化肉圓聞名的店家。

尚順廣場附近的東西，價格都偏貴，難得有一間價格比較中間的。

菜單

四神湯跟甜不辣料給的很多，湯頭也還算濃郁，算是這次點的東西讓我比較驚艷的，裡面有薏仁跟內臟。

川味牛肉麵，不會太辣，裡面大概有5-6塊帶牛筋牛肉，不過牛筋不會卡牙縫，食量大的人也可以加麵(15元)。

打拋豬拌面跟燙青菜，不到400元。

2個人消費金額不到400元

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「川原私房麵」資訊

地址：苗栗縣頭份市尚順路68號

官網: 川原私房麵

電話：037696597

營業時間：周一到周日 11:00-20:30

價位: 30-200元

[交通]

汽車停車場/機車停車場：有 (附近有蠻多停車場)

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