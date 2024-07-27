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[外食日記-外食篇]苗栗｜頭份｜川原私房麵｜尚順廣場附近高CP值麵店 | PopDaily 波波黛莉

2024-07-27 21:00:00 頁兔 人氣：37
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窩客好文

頁兔

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 頭份市

造訪商家：

川原私房麵
phone037-696597
place苗栗縣頭份市尚順路68號
作者本次評價：
2.55
美味度
2.50
服務品質
2.50
裝潢氣氛
2.00
CP值
3.00
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造訪時間:2024/04/19

川原肉圓位於苗栗縣頭份市的尚順廣場內，是一家以彰化肉圓聞名的店家。

尚順廣場附近的東西，價格都偏貴，難得有一間價格比較中間的。

菜單

四神湯跟甜不辣料給的很多，湯頭也還算濃郁，算是這次點的東西讓我比較驚艷的，裡面有薏仁跟內臟。

川味牛肉麵，不會太辣，裡面大概有5-6塊帶牛筋牛肉，不過牛筋不會卡牙縫，食量大的人也可以加麵(15元)。

打拋豬拌面跟燙青菜，不到400元。

2個人消費金額不到400元

#靈感日日村#日更#靈感日日村規劃#國內旅遊#苗栗 #頭份

「川原私房麵」資訊

地址：苗栗縣頭份市尚順路68號 

官網: 川原私房麵

電話：037696597

營業時間：周一到周日 11:00-20:30

價位: 30-200元

[交通]

汽車停車場/機車停車場：有 (附近有蠻多停車場)

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