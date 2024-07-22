和道屋ととや炉端酒時 北屯旗艦店。台中居酒屋老品牌的和道屋在北屯區敦仁街新開了旗艦店，除了原本招牌串燒之外，北屯店有限定版的日式爐端燒烤台，非常推薦你坐在板前吧檯區邊看師傅做爐端燒料理、邊享受美食。和道屋北屯店還有超多款清酒、燒酌，相當適合喜愛品嘗不同風味酒品的人【未成年不可喝酒、喝酒不可開車】

和道屋ととや炉端酒時

和道屋北屯店 位置與停車

和道屋北屯旗艦店位在台中北屯區敦仁街與山西路三段路口附近，鄰近Ten Thousand Coffee。和道屋北屯旗艦店除了門口範圍頗大可停車，周邊大多還是重劃區，相對滿好停車，而且酒後不開車，和道屋有幫叫酒後代駕、計程車等服務。

和道屋健行店和北屯旗艦店的門口都有經理特別找來的【杉玉】，一種用杉樹的枝葉紮成的球狀物，通常是在日本製酒廠、販售酒的店家才看得到，在新酒完成時掛上新鮮綠色的杉玉，隨著時間樹葉枯去而轉變成茶色，就代表著酒已經熟成可喝了。如果你有仔細觀察的話，就會發現兩家店的杉玉顏色不同，就像是代表著歲月痕跡

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和道屋北屯店 環境座位

座位區主要分成板前區、半開放座位區、獨立包廂區。 不喜歡脫鞋子的可以選板前區和半開放座位區，喜歡隱密性的有4間包廂可以選擇。

和室包廂需脫鞋子，一旁設有鞋櫃、衣櫃，空間頗為寬敞，相當適合一群人聚餐聊天。這三間和室包廂也可以打通，依人數調整空間大小，但數量有限請提早預訂，各種包廂低消請電洽店家。

另外還有一間圓桌包廂，但因為這天裡面有人在用餐，所以我們就沒有拍到了，相當適合喜歡圓桌聚餐的場合

和道屋北屯店 酒品

北屯旗艦店比健行店多了更多樣化的清酒燒酌，而且多位服務人員具有唎酒師證照，想喝怎樣風味的酒品可以請他們介紹~【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

和道屋北屯店 菜單

北屯旗艦店的特色是爐端燒料理、以及多樣化的清酒燒酌，請看 ➤完整菜單

和道屋北屯店 餐點介紹

依照以往的傳統，每桌客人都會招待一盤生高麗菜，沾點微甜日式醬油就很好吃! 妮妮布魯之前去日本的時候，也很愛點生高麗菜。

和道屋北屯店 爐端燒

爐端燒的料理方式是日本居酒屋傳統做法，以炭火炙燒食材，品嘗食物的新鮮原味，據說古時候日本武士才有資格吃到爐端燒料理，所以也算是種階級的象徵。

推薦你坐在板前席才能看到師傅帥氣撒鹽的姿勢，大把抓起鹽巴曲線流暢地撒落在海虎蝦、香魚、鮭魚上，然後依序插入爐端燒旁的沙中，圍著炙熱搖擺的火焰，看起來就很誘人~妮妮真的超想在家裡有這種設備啊!哈哈

爐端燒-海虎蝦

相當大隻的海虎蝦的蝦身已經去殼，透過高溫烤熟所以蝦身表面看起來像是被濃縮了，蝦肉相當的札實，能夠清楚感覺到這隻蝦運動量十足喔! 非常有彈性、肉質又飽滿!

爐端燒-母香魚

這道料理相當精緻，而且還有專人幫你”開魚”，品嘗到和以往很不同的吃法，妮妮布魯非常推薦

透過爐端燒炙烤的香魚身上還可以清晰見到鹽巴顆粒，上面鋪上明太子與青蔥，一旁還搭配一杯清酒，店員會幫你做”開魚”的服務，先將烤的酥香脆的背鰭放到清酒中泡漬

壓扁魚身取出中間大骨

裡面露出相當多卵，還有細緻的魚肉，相當好吃，還可以隨自己心意搭配蘿蔔泥、明太子、青蔥等調味。

清酒中加入烤過魚鰭是清酒獨特的喝法之一，入口帶有香魚的旨味與鹹味，很有特色的喝法。

爐端燒-甜心椒

除了用海鮮食材做爐端燒之外，蔬菜類的也不錯，相當多汁甜脆

不只有新設置的爐端燒，和道屋的招牌串燒在這裡當然也是吃得到，但如果你的重點是串燒類，還是比較適合健行店，而喜歡特殊餐點、日式料理、飲酒者，更適合來北屯店。

日本和牛肋條(左二)、老饕豬醬燒(右一)

牛肉的表現相當不錯，咬下去還有豐沛肉汁，水嫩甜美；豬肉的部分則是較為緊實的口感。

雞腳筋

這個可是許多朋友來到和道屋一吃成主顧的秘密武器，尤其是妮妮表妹超級熱愛~

由於一隻雞就只有兩塊腳筋，再加上製成繁瑣，可說是限量供應啊! 先滷再烤的腳筋QQ軟軟帶點膠質感覺，口感綜合了雞軟骨和牛筋感覺很好吃

和道屋北屯店 壽司塔可

這次妮妮布魯吃到壽司塔可系列的餐點相當喜歡，介於手卷和花壽司之間的感覺，比起手卷方便實用、比起花壽司的配料來的浮誇奢華，不只餡料特別豐富，醋飯的部分也不少，可說是好看、好吃、又能吃飽，推薦給愛吃壽司類的人必點!

辣鮪魚壽司塔可

師傅現場去筋剁碎的鮪魚泥中加了芥末，搭配帶點辛辣刺激的洋蔥絲，所以吃的時候有點辛口感但其實不是像加了辣椒的那種辣，最後藉著小黃瓜丁與鮭魚卵的水分均衡整體口感，搭配地恰如其分，好吃

鮭魚酪梨壽司塔可

以切成塊狀微炙燒過的鮪魚為主角，搭配濃郁的酪梨泥、蝦卵與爆漿鮭魚卵，有點像是把海鮮食材放到酪梨醬中的感覺，出乎意外的好吃~對於沒吃過酪梨的人也非常值得一試

豪野三味壽司塔可

這一款壽司塔可的配料則是以奢華與新鮮為主題，滿滿的鮪魚泥、海膽、鮭魚卵，一口咬下真的是海味衝擊，食材新鮮就是讚!

炸蝦壽司塔可

這款炸蝦壽司塔可可說是畫面感十足，視覺上相當漂亮口感也不錯，吃的時候要一大口咬下蝦子、醋飯、海苔，中間搭配柔滑的特調醬汁與蝦卵，雖然是炸蝦天婦羅但一點都不油膩，酥脆好吃!

比目魚融化壽司塔可

布魯本身就是很喜歡比目魚鰭邊肉油脂在口中融化的感覺，所以這一款深得他的喜歡，除了比目魚融化的口感，中間還有玉子燒的香甜與小黃瓜絲的爽脆水分，完全不會膩口!

齊樂海味中盛

刺身4種各三片、蝦2尾、日本生蠔1顆

肥美大顆的日本生蠔以主廚特調醬汁調味輔以蝦夷蔥點綴

從食材進口到餐廳保鮮做得很好，生蠔沒有過多的腥味，推薦直接一口品嘗那純粹的海味，直接在口中炸裂。

生魚片的部分會依季節與當日食材提供不同魚種，但基本上就是會有4款魚各三片，鮭魚、鮪魚、海鱺都切得相當大片且有厚度，新鮮就是好吃!

天使紅蝦刺身

我們特別喜歡鮮甜的蝦刺身，讓柔軟蝦身在口中慢慢咀嚼釋放甜味，吃完之後還讓人意猶未盡地舔唇，不放過任何一絲甜美

彩色番茄水果沙拉

如果你是宵夜場來小酌放鬆，也有沙拉類的輕食可以搭配，以清爽的優格醬搭配五彩水果、堅果，好吃不單調

和牛筋味噌豆腐

燉到非常透爛的牛筋搭配蒟蒻與豆腐，就連不易入味的蒟蒻也被料理的相當好吃，尤其是那濃郁鹹香的醬汁讓人好想點碗白飯搭配

牛肉芝士捲

這牛肉芝士捲可是店內人氣招牌餐點，之前食尚玩家浩角翔起有到健行店介紹過，還給了它綽號叫大力金剛丸

裡面是牛肉包捲著莫札瑞拉起司與鳳梨，一定要趁熱吃，可以拉起長長牽絲，好吃又好玩，而且放到社群上很吸睛，朋友都在問這是什麼！

雞湯豆腐

相當特別的一款炸物，以雞湯為基底，炸出來像是豆腐塊狀，但咬下又會爆漿，吃的時候要小心燙口，在口中融化就像是在含雞湯凍般，但它是熱燙的

和道屋有適合多人的火鍋，也有適合個人單點的湯品

蜆仔蒜頭湯

尖到滿出來的蜆仔蒜頭湯有著白濁濃鮮的湯頭，溫醇好喝，也是解酒好湯

辣燉牛舌湯

因為加了大量辣泡菜，所以湯頭可說是相當有辣度，可不是平常吃小辣的人可以駕馭的了。但是這牛舌嫩脆彈，好好吃呦！

飯後招待-紅豆湯

用餐最後有招待紅豆湯，熬到綿綿鬆鬆又保有整顆紅豆外觀很好吃，湯頭甜度則是剛剛好的舒服，飯後來上這碗紅豆湯實在太舒服了。

整體感想：

和道屋北屯旗艦店保有原本健行店的招牌菜，但又有獨家限定的爐端燒、壽司塔可、多款清酒燒酌等特色料理，新穎的用餐空間保有溫暖氛圍而且周邊好停車，又有多間包廂，相當適合愛宵夜小酌或是宴請賓客。

妮妮布魯這次非常喜歡爐端燒的烤魚，還有各種口味的壽司塔可也深得我心，來和道屋北屯旗艦店的人可千萬別錯過喔！

店家資訊

和道屋ととや炉端酒時（北屯旗艦店）

地址：台中市北屯區敦仁街123號

訂位專線：(04)2369-3123

營業時間：17:30~00:30，每周二公休

和道屋ととや串燒專門（北區創始店）

地址：台中市北區健行路766巷2號

訂位專線：(04)2203-2217

營業時間：17:30~01:00，每周一公休

➤完整菜單

➤和道屋FB粉絲頁

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