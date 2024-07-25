艾初早餐進化學士店，台中北區中國醫商圈，早上6點就開的早午餐店，結合了中西式餐點選擇相當多元，不管你是要吃炒麵、或是6點來杯咖啡、吃個鹹酥雞，來艾初早午餐都吃得到。

艾初早餐進化學士店 位置與停車

艾初早餐進化學士店 位在進化北路與學士路口的佳茂學士會館一樓，鄰近中國醫藥大學附設醫院商圈、永興街商圈，在進化北路上有收費停車格，或是到學士路上有2個收費停車場(無特約)，從City Parking 學士一站 停車場(30元/半小時，當日上限230元)，步行過來大約2分鐘而已。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

來到艾初吃早餐的人很多都是悠閒坐著內用慢慢吃，而趕時間的人也可以選擇外帶點餐窗口的三明治，或者提前“線上訂餐”再來取餐也可以省下等待的時間喔~

艾初早餐進化學士店也是寵物友善早午餐店，可以帶毛小孩來，但要記得遵守規則、不影響其他客人用餐。

一樓的用餐環境以簡潔清水模牆面搭配木質桌椅，部分座位區設有插座可以使用。

來艾初早餐進化學士店吃早餐不用急，許多人都是來這享受平價悠閒的早午餐

窗邊有許多個人座位區，看著窗外車流，不用與對桌用餐的陌生人對到眼，很是自在。

餐具、醬料自助區，有提供兒童餐具；醬料有番茄醬、甜辣醬、蒜蓉醬、台中人吃炒麵不能少的東泉辣椒醬，以及生炒辣椒醬，相當有辣度、請小心酌量使用。

艾初沒有收服務費，用餐後記得把餐盤放至回收區，垃圾也要做好分類喔~

艾初早餐 菜單與優惠活動

艾初早餐優惠會因不同分店有不同活動，新開幕的進化學士店推出期間內用即可用8元加購風味蛋艾福堡，優惠期間2024.7.15~8.31、內用限定，如有其他規則請依店家現場公告為主。

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

現在是以掃描點餐，每個座位上都有專屬的掃描碼，但如果不方便自己手機點餐的話，也是可以到櫃台看菜單點餐喔!

有漢堡、三明治、義大利麵，也有中式的炒麵、肉燥飯、可當中餐的丼飯、點心類的炸物。餐點多為單點，主餐可+69元升級成套餐，多了沙拉、薯條、25元飲品，看起來會更豐盛、當作早午餐來吃更滿足。

艾初早餐 餐點介紹

艾初早餐也有台中人早餐愛吃的炒麵與肉燥飯

基本款的肉燥飯本身就有加蛋，基本款的炒麵則是沒有加蛋，而是另外有加蛋、加肉的品項選擇

蒙豬蛋炒麵

基礎版的炒麵是沒有加蛋，蒙豬蛋炒麵則是肉燥麵+豬肉+煎蛋，相當豐盛

上面的豬肉片煎的雙面恰恰帶有醬香，搭配大顆有肉感的瘦肉，而不是極細碎的肉末或肥油，相當有誠意。

除了台中人慣用的東泉辣椒醬，妮妮布魯更推薦愛吃辣的你要搭配很有辣感的生炒辣椒醬，將每根麵條均勻沾上辣味，拌著大顆肉燥一起吃很過癮！

香菇肉燥飯

肉燥飯中就有搭配煎蛋、香菇

妮妮本身是很愛吃肉燥飯的人，艾初的大顆肉燥深得我意，沒有腥羶味也無雜味，而且大顆有肉、以瘦肉為主，很少有肥油，純粹的鹹香肉燥讓人食慾大開。

青麻花椒厚切炸豬排乾拌麵

以青麻花椒醬與肉燥為主要風味， 搭配一顆蛋與香菇，喜歡豐盛度高一點的人可以選有”厚切炸豬排”的口味

頗有厚度的黃金炸豬排外酥裡嫩，口感扎實但不乾柴，很有咬肉咀嚼的感足感

妮妮布魯本身就特別喜歡”青花椒”的獨特清香味道，醬汁濃郁但是入口麻香清新，帶點麻感而辣度適中，搭配寬版刀削麵，相當Q彈有咀嚼感，非常好吃！

嗜辣者推薦你可以額外再加上生炒辣椒醬，辣度瞬間蹭、蹭、蹭上升好幾階～非常過癮！涮嘴程度讓人吃完還意猶未盡，但是”狠辣”，請酌量使用喔～

金沙培根奶油義大利麵

除了中式麵食，也有義大利麵可以選擇

獨家調配的金沙奶香醬，是鹹蛋黃加白醬特調，有著鹹蛋黃香氣但又被白醬溫潤掉了鹹度，搭配鹹香的又多塊的火腿，整體是溫和濃郁又涮嘴的風味。

艾初的義大利麵是屬於麵條較軟、醬汁較多類型的，不適合久放或外帶，但很適合長輩與小孩。

艾初早餐 漢堡、吐司類

艾初漢堡皮有美式漢堡、竹炭黑皮堡可選擇，另外還有艾福堡，如果不想吃漢堡的也可選原味吐司或全麥吐司。

點主餐類的都可以+69元升級套餐，多了凱薩沙拉、美式脆薯條、25元飲品(可補差價更換)，這樣更有早午餐的豐盛感。

套餐中的凱薩沙拉是小份量的，愛吃菜菜的人可以額外單點大份量的凱薩沙拉，生菜、玉米、雞蛋沙拉、葡萄乾、火腿都同步加量~

青麻花椒雙層牛肉

喜歡青花椒香氣又想吃漢堡的人有福啦~艾初的四川青麻花椒系列不只麵食才有，漢堡、吐司系列也能吃得到喔~使用和青麻花椒乾拌麵一樣的青花椒醬汁，麻香帶點微辣感，

雙層牛肉搭配讓人麻酥酥的青花椒醬汁，濃郁鹹香麻辣，搭配生菜和番茄的水分均衡在口腔內的味道，享受麻香但不會太過刺激

鹹蛋黃金沙海客炸蝦

黑色竹炭黑皮堡是艾初招牌特色，加了竹炭粉製作的漢堡沒有特別味道，但是麵包體比較不油~

2隻炸蝦搭配鹹蛋黃金沙醬，炸蝦麵衣相當香酥爽脆，酥脆到連蝦尾都可直接吃，巧妙的是生菜水分中和炸蝦的油膩感，讓整體口腔感受很均衡融洽

菇菇厚嫩蛋 超值夾蛋系列

超值夾蛋系列是不含蔬菜，以蛋為主角的系列

從側面可以明顯感受到這菇菇厚嫩蛋的確相當的厚實料多

菇菇厚嫩蛋裡面夾了許多蘑菇，喜愛蕈菇香氣的人可是會相當喜歡，而且入口還保有許多水分，整體相當厚實有料很有飽足感

法式蕈菇雞腿排吐司

艾初蕈菇類的餐點用料都不手軟，不管是菇菇厚嫩蛋、玉米濃湯中的菇菇，或是這個法式蕈菇雞腿排吐司，不只有肉多雞腿排還有爆量的蕈菇，搭配柔滑的蕈菇醬、生菜，營養均衡又滑順好吃。

黑松露特濃芝士厚蛋

濃郁的橘黃色芝士醬中添加了黑松露，不只奶香濃郁，黑松露的特有香氣也完整包覆整個口腔，趁熱吃最香、最美味

艾初早餐 炸物類

艾初早餐除了可以來吃早餐、午餐，其實也可以來吃炸物小點，而且是早上6點就能吃到鹹酥雞耶~簡直是夜唱後的續攤好地方

鹹酥雞

艾初的鹹酥雞是新鮮裹粉、現點現炸，不是那種冷凍包加熱，起鍋後撒上中藥胡椒粉，香氣特別舒服誘人~而且不油膩，比鹹酥雞攤還要好吃。

金磚花生麻糬

特地選用蜂蜜麻糬、搭配精心挑選的花生粉，炸到外酥裡Q，記得要趁熱吃、沾滿花生粉，可是最佳好滋味~

趁熱的時候才有Q軟的延展性~

黑松露特濃芝士脆薯

不只是在薯條表面加上黑松露醬，剛炸好的薯條還會用黑松露油整個拌過，所以咬下的每一口薯條都有著黑松露迷人香氣，這次升級版更加邪惡，多了橘黃色的超濃起司醬，一整個鹹香誘人到不行~而且薯條相當酥脆好吃

艾初早餐 飲料類

芝芝奶蓋咖啡：底部是無糖美式咖啡，在上面的浮雲奶蓋以上等鮮奶油打發再撒上大量的起司粉，讓奶味更加香濃，推薦你要打開蓋子喝，直接就口喝的起司香氣更鮮明，而攪拌均勻之後再喝則有點像是特濃奶味的拿鐵。

冬瓜檸檬：以冬瓜茶為基底加入檸檬原汁，夏天消暑好飲料。

西西里咖啡：加了檸檬汁的美式咖啡多了酸香氣息，早上來一杯相當提神。

橙香紅茶：以微甜紅茶基底添加橙汁多了香甜果香，像是不會太過甜膩的水果茶，深得妮妮喜歡

整體感想：

妮妮布魯把艾初早餐以早午餐店來看，但只需比連鎖早餐店高一些的價格就能享有網美早午餐店的美味與舒適環境，加上餐點相當多元化，是集結中式早餐、西式早點於同一家，可以一站滿足家人想吃中西式不同餐點的需求，而且早上6點就能來，不管你是夜唱續攤或者早起的鳥兒都能滿足~

餐點部分，除了妮妮布魯個人最愛的肉燥飯和炒麵，喜歡青花椒香麻味道的朋友們也很推薦你嘗試青花椒系列口味，愛吃蘑菇的人更別錯過菇菇厚嫩蛋~

艾初早餐進化學士店 店家資訊

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地址：台中市北區進化北路315號

電話：04-22366123

營業時間：平日 06:00~14:00、假日 06:30~14:30

備註：提供洗手間、免服務費、寵物友善

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