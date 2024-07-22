想去新店捷運大坪林站附近的裕隆城逛街，因此約好朋友說我們去新北市逛逛走走，逛裕隆城如何?

朋友就說好呀!那我就跟他說我們順便去捷運大坪林站吃午餐如何？吃飽剛好散步去，我有看到一間新店蔬食餐廳看起來不錯，名稱是『原粹蔬食作』，這間原粹蔬食作google評價很不錯，1235則評價，星星有4.4顆星，超過4顆星的餐廳都不錯。

朋友也說好，他說他很少吃蔬食料理，我也是素食料理很少有機會去吃，心裡也會問原粹蔬食作好吃嗎?這次我們去吃感覺很棒，健康的烘焙煮法，不失美味。

剛好順便來做新北素食餐廳開箱與分享健康蔬食料理，並且推薦新店好吃的蔬食餐廳。

這間餐廳也很適合聚餐推薦，他還是屬於綠色餐廳，何謂綠色餐聽呢?綠色餐廳是指，希望不傷害動物、每天都有健康的飲食，重點是原型食材，這是現代人對於飲食方面最注重的，關心地球環保、推廣惜食，珍惜食物不浪費。

餐廳資訊

原粹蔬食作

地址:新北市新店區北新路三段206巷1弄7號

大眾運輸工具，新北/台北捷運綠線搭到捷運大坪林站，從出口4出站後步行4分鐘即可抵達。

營業時間:週三跟週四中午11:30-13:30，晚上17:00-19:30，週五到週日11:30-19:00

連絡電話:0915-875-970

官方網站/臉書粉專

每人低消235元，用餐時間進餐廳後開始計算1.5小時，內用點餐酌收10%清潔費、有wifi。

餐點有主餐、還有單點的小點、炸物、冷盤，還有特別的蔬食蛋糕，療癒的蔬食甜點，還有冷、熱飲料可以點，一間有豐富料理的蔬食餐廳，顛覆我對蔬食料理餐廳的想像，甜點蛋糕都看起來超好吃。

原粹蔬食作，還有料理包，現場有販售還可以7-11宅配購買，除了午餐之外，還有蔬食下午茶，蔬食下午茶時間每週五六日，供應時間:13:30-17:00，有收一成清潔費。

餐廳裡環境很明亮，空間規劃也很棒，位置不會太擠，聚餐聊天真的是很舒適的餐廳，位於新北市新店區，喜歡吃蔬食料理跟健康料理的朋友，可以來原粹蔬食作來聚餐跟用餐，乾淨舒適，超多好吃的蔬食料理，有正餐跟下午茶。

我跟朋友吃完後很滿意這家蔬食料理，新北新店，離捷運站也很近，搭大眾運輸工具來吃可以更環保友善環境，更接近綠色用餐，推薦搭捷運來吃唷!

原粹蔬食作的蔬食料理真的顛覆以前所吃過的所有蔬食料理，超好吃，健康做法、健康煮法，讓蔬食可以很美味。

我們點了兩套主餐、五道小點、兩杯飲料、兩塊蛋糕。

主餐：

1. 豆皮烏龍麵，烏龍麵很Q，豆皮很好吃，還有鮮甜的湯頭，這道烏龍麵讓人超喜歡。

2. 綠藻豆乳沾麵，這道沾麵很特別，沾醬是豆漿還有芝麻，麵是綠藻，很健康，很清爽的沙拉呈現，還有新鮮的水果，芒果，這樣搭配很好吃。

3. 唐揚霸王雞，這道我超愛，尤其是老闆自製的靜岡抹茶＋玫瑰鹽組合成抹茶鹽，搭配蔬食唐揚雞，口感獨特的蔬食。

4. 日式冷豆腐，這道我也很喜歡，豆腐很嫩，搭配醬汁，層次口感。

5. 醃製番茄，這個醃製小番茄，也很適合夏天，超清爽好吃。

6. 炸杏苞菇，炸的很剛好，皮很酥脆，杏包菇很多汁，不會太乾。

7. 兩杯飲料，我們都點佛手柑，我點的是熱的，朋友點的是冷冰的，熱的喝起來我覺得有點像金桔檸檬，層次口感很好喝，不甜，微酸。

8. 兩塊蛋糕，我請店家推薦，店家推薦給我的是藍莓蛋糕跟紅心芭樂蛋糕，藍莓蛋糕像慕斯蛋糕，蛋糕體很綿密，蛋糕底是堅果餅乾，藍莓很香;超特別的我覺得是紅心芭樂蛋糕，這塊蛋糕很扎實，我個人覺得像乳酪蛋糕那樣，還有點像在吃冰淇淋蛋糕，下面也是堅果餅乾，上面的沾醬是紅心芭樂果醬，蛋糕是全素的，口感很好，我很愛原粹蔬食作的蛋糕超好吃。

9. 松露巧克力，這盒巧克力口感也跟外面的松露巧克力口感不同，我覺得比較Q，全素做法，也不失美味。

原粹蔬食作

地址:新北市新店區北新路三段206巷1弄7號1樓



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大眾運輸工具，新北/台北捷運綠線搭到捷運大坪林站，從出口2出站後步行4分鐘即可抵達。

營業時間:週三跟週四中午11:30-13:30，晚上17:00-19:30，週五到週日11:30-19:00

連絡電話:0915-875-970

官方網站/臉書粉專

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