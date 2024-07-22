這次Ayumi又要來推薦台南貓貓咖啡廳好店啦~~

其實是滿猶豫要不要寫文介紹的

因為店內原本座位就不夠坐了~~

很怕一介紹下去~~連我想去擼貓都難了XD

雖然這家也是飯友告訴我的~~

心裡很掙扎~最後還是決定推薦出來跟大家分享

是說會不會是我想太多了~~~人家早就紅了!!!!!XD

這家位於安平區華平路上

其實我覺得是滿好找的啦~~

平日7:30很早就開店了~~

大概是一些上班族都會過來買杯咖啡提神

再去好好上班吧~

而打烊時間之前是晚上七點

現在提早一小時改六點就關店了~

大家要注意一下唷~

點我看短片介紹

店內不大~位置也不多

加上只要點一杯飲品就沒有限制時間

所以來擼貓的人都會待上滿久的

這裡還有販售老闆自己烘的咖啡豆

也有耳掛包

也有接受店到店跟郵寄的服務

但必須先提早私訊訂購

也有不定時會推出一些新的明信片跟限量小卡

初次去的時候

點了重乳拿鐵

一杯也才60

我個人覺得還滿好喝的~~

雖然一杯很平價

但喝得出來這家咖啡豆選得可真好

第二次去點了茶類

水蜜桃鳳梨茶55元

很適合熱熱的天來一杯冰涼不甜膩的茶

真的超消暑~~

這裡到底有幾隻貓咪~~

其實我也不知道

大概有6隻以上吧~~

前兩個禮拜去

還有一隻是剛出生沒多久的~~

超級迷你~~超可愛的!!!!

這裡的貓咪都一點都不怕生

每一隻都在店內走動的很自在~~

若想自己帶肉泥給貓兒吃

記得要先詢問店家是否同意唷~~

店家資訊

歐塔克手作咖啡烘焙館

台南市安平區華平路726號

06-3587761

平日-07:30-18:00

假日-09:00-18:00

週二公休

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