這次Ayumi又要來推薦台南貓貓咖啡廳好店啦~~
其實是滿猶豫要不要寫文介紹的
因為店內原本座位就不夠坐了~~
很怕一介紹下去~~連我想去擼貓都難了XD
雖然這家也是飯友告訴我的~~
心裡很掙扎~最後還是決定推薦出來跟大家分享
是說會不會是我想太多了~~~人家早就紅了!!!!!XD
這家位於安平區華平路上
其實我覺得是滿好找的啦~~
平日7:30很早就開店了~~
大概是一些上班族都會過來買杯咖啡提神
再去好好上班吧~
而打烊時間之前是晚上七點
現在提早一小時改六點就關店了~
大家要注意一下唷~
店內不大~位置也不多
加上只要點一杯飲品就沒有限制時間
所以來擼貓的人都會待上滿久的
這裡還有販售老闆自己烘的咖啡豆
也有耳掛包
也有接受店到店跟郵寄的服務
但必須先提早私訊訂購
也有不定時會推出一些新的明信片跟限量小卡
初次去的時候
點了重乳拿鐵
一杯也才60
我個人覺得還滿好喝的~~
雖然一杯很平價
但喝得出來這家咖啡豆選得可真好
第二次去點了茶類
水蜜桃鳳梨茶55元
很適合熱熱的天來一杯冰涼不甜膩的茶
真的超消暑~~
這裡到底有幾隻貓咪~~
其實我也不知道
大概有6隻以上吧~~
前兩個禮拜去
還有一隻是剛出生沒多久的~~
超級迷你~~超可愛的!!!!
這裡的貓咪都一點都不怕生
每一隻都在店內走動的很自在~~
若想自己帶肉泥給貓兒吃
記得要先詢問店家是否同意唷~~
店家資訊
歐塔克手作咖啡烘焙館
台南市安平區華平路726號
06-3587761
平日-07:30-18:00
假日-09:00-18:00
週二公休