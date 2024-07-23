這次難得有個小假期，我決定帶著年逾九旬的阿嬤去新竹走走。思索著中午該吃些什麼，忽然意識到，阿嬤可能還沒嘗過越式料理的美味。於是，我迫不及待地上網搜尋推薦的越式餐廳，發現了Google評分高達4.4顆星的明昌越式餐廳。沒多想，我決定帶阿嬤去那裡，一起品嚐這裡的佳餚。

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餐廳資訊-明昌越式餐館

地址：新竹市東區學府路369號

電話：03-5166046

網站：明昌越式餐館

營業時間：上午11:00 - 下午8:00

線上點餐：點我

線上訂位：點我

到了餐廳，發現店內空間不大，大概只有8桌左右。如果你打算在用餐高峰時刻來，建議先訂位。

店內有自助式取菜單的櫃台，每桌上都有QR code，都採用線上點餐，可以選擇線上刷卡、Apple Pay或是現金交易等多種付款方式，相當方便。

明昌越式餐館-菜單

菜單上的選擇性相當多樣化，看得我都有點眼花撩亂。

上Google評論留言還會送一份涼拌木瓜，每月都有不一樣的優惠，都會夾在桌上方便大家參考。

明昌越式餐館-餐點介紹

▲ 蕃茄海鮮米線（中） $200

我們點了蕃茄海鮮米線，湯頭不偏酸，反而有一絲海鮮的甜味，番茄的味道濃郁但不過分。海鮮和番茄的結合使湯頭顯得清爽。料理的份量很足，蝦肉口感彈牙，米線也很有彈性，阿嬤特別喜歡。

▲ 炸春捲（中）$100

越式炸春捲外表看起來酥脆，但咬下去卻意外地柔軟。外皮酥脆，內裡的填充物柔軟嫩滑，充滿豐富的口感。

每道炸春捲都伴隨著一碗店家特製的醬汁，獨自享用已經很美味，沾上醬汁後更是美味升級。

▲ 蝦醬炒空心菜 $80

蝦醬炒空心菜是我第一次嘗試，以前總覺得蝦醬會有點腥，但這道菜完全顛覆了我的想法。空心菜的清甜與蝦醬的風味恰到好處地融合在一起，不但沒有腥味，反而更加美味。

▲ 牛腩法國麵包（一條） $28

牛腩法國麵包的湯底清淡，帶有淡淡的香茅味。牛腩燉煮得非常入味，與紅蘿蔔一起燉煮，軟爛卻保留細緻的口感。法國麵包單吃就很美味，沾上牛腩湯底後更是別有一番風味。

▲ 蝦仁炒飯（中） $125

蝦仁炒飯的每一粒米都分明可見，保留了獨特的鍋氣風味，豐富的蝦仁使得這道炒飯格外滿足。

▲ 雞絲涼拌 $150

雞絲涼拌的高麗菜絲、紅蘿蔔絲、花生粒和雞絲的組合，每一口都充滿豐富的口感層次，提供了一種解暑開胃的享受。

▲ 羅望子汁 $39

羅望子汁也是我這次嘗試的全新口味，微酸的氣息搭配後味的甜味，讓人覺得有點像龍眼但又略有不同，非常獨特。

總言

這次的越南料理體驗真是讓人印象深刻，阿嬤也非常喜歡，一口接一口地吃，完全沒有不習慣的樣子。店家對食材的選擇和用心製作，讓這次的用餐體驗格外特別，我們不僅品嘗到美味，也感受到了越南南部的飲食文化。這次的體驗讓我更加尊重和欣賞這家餐廳對食物的熱愛和堅持。

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