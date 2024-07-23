文德黃昏市場有間一週只開三天的隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」，之前騎車經過注意到怎麼那麼多人在排隊，後來發現這家油飯一週只開三天，而且是從下午三點半才開始營業，開到晚上七點半，提早賣完提早打烊，買了一份回家試試味道還真好吃，料多豐富，酸辣湯非常夠味，油飯冷掉也好吃，難怪客人一直來。

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琴油飯、酸辣湯、四神湯營業時間

琴油飯、酸辣湯、四神湯

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：台北市內湖區文德路66巷39號( 地圖 )

電話：0922 793 823

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 15:30 – 19:00,

星期三: 休息,

星期四: 15:30 – 19:00,

星期五: 休息,

星期六: 休息,

星期日: 15:30 – 19:00

星期一: 休息, 星期二: 15:30 – 19:00, 星期三: 休息, 星期四: 15:30 – 19:00, 星期五: 休息, 星期六: 休息, 星期日: 15:30 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

琴油飯、酸辣湯、四神湯位置

琴油飯就開在文德路66巷上，隔壁是小林髮廊，小小的一個騎樓攤位，經過很難不注意到，每次都會有人在排隊。

琴油飯、酸辣湯、四神湯菜單

除了油飯、酸辣湯、四神湯外，還有賣炒冬粉，油飯是以斤來算，一斤大概兩三個人吃差不多，來買的客人都是包一大包帶走，酸辣湯也是可以用袋裝包一大碗，價格非常實惠，一斤油飯80元，可買半斤；酸辣湯一碗也才35元，配料豐富，光喝湯就飽了。

琴油飯、酸辣湯、四神湯餐點

酸辣湯

酸辣湯口味偏算，酸度實在好喜歡，配料非常豐富，金針、豆腐、豬血，甚至還加入蒟蒻，豬血、豆腐都切的很大塊，用湯匙一撈料滿滿的，調味上偏重口味，要辣度的話可以自己再加點胡椒粉。

油飯

油飯裡加了香菇、豬肉，買回家後變涼了油飯口感會變Q，不會有油耗味，口味上比較清爽，屬於百吃不膩型的，加上甜辣醬還蠻好吃的，家裡有辣椒醬的話，加點辣會更好吃。

這家琴油飯跟酸辣湯的搭配吃起來有點驚艷，可能是價格真的很便宜，配料豐富一點都不馬虎，看評論說他們家的四神湯也好喝，看到攤位上的豬腸切的滿滿，看起來就好吃的樣子，下次再來試試四神湯的口味。

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