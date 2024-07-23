來到韓國除了韓式炸雞、辣炒年糕、人蔘雞外，推薦一定必吃的就是烏達里家 오다리집 간장게장的醬油螃蟹，這間位於明洞的烏達里家可是在地超有名氣的人氣排隊店，不少明星造訪過，來明洞換錢逛逛街可以來吃看看，建議可以避開用餐時段人潮會少一點不需要大排長龍等候太久，不知道怎麼點也沒關係，有分幾人份的醬蟹套餐，直接點套餐最方便，除了醬蟹外，醬蝦、生拌牛肉也都相當推薦唷！！

烏達里家 오다리집 간장게장 在哪？

烏達里家 오다리집 간장게장位在4號出口附近的Savoy Hotel Seoul的二三樓，google map還未更新地址，不過地點還算滿好找的，對面就有一間換錢所，沿著指示上二樓就可以了～

店內空間

我們是平日離峰時間來的，非用餐時間，生意依舊是爆炸好，用餐人潮依舊不減，好險很幸運還有位置可以直接內用，不用等太久～

菜單MENU

菜單部分也有中文，所以還算好辨認，有些店員也會說中文，不知道怎麼點可以依人數選擇大中小套餐，除了醬蟹套餐外，額外也有醬蝦、生拌牛肉、酒精飲品等等，套餐價位落在39800~182000韓元，大概一千～四千台幣左右

餐點-L size定食

我們點了1人份的醬蟹定食，額外加點了醬蝦與生拌牛肉，三個小女生初嚐醬蟹，所以就先試試味道不敢點太多

蝦卵拌飯

單純的蝦卵拌飯，簡單半上芝麻、海苔、蝦卵就很美味，搭配上醬蟹也很優秀唷！！

韓牛生拌牛肉

朋友說他超懷念生拌牛肉的，生牛肉中間放上生蛋黃，拌勻後入口滑順美味，有著濃郁的蛋香與肉香，真的是軟嫩美味，相當可口呢！！

醬蝦

我們點了六隻醬蝦12800韓元，醬蝦醃漬的相當入味，鹹香鹹香，搭配飯與海苔一起吃比較解膩～

醬蟹

醬蟹真的是超級推薦，一旁還附上了海苔片，可以將醬蟹肉與蟹膏擠出來後包著海苔一起吃，濃郁甘甜鮮美又涮嘴，飯也可以辦入蟹殼裡與蟹膏攪拌後一起吃，真的讓人欲罷不能，簡直是白飯殺手，默默的一碗飯都快吃光了，真的是鮮美又好吃，超級推薦

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