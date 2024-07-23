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一鮮切炭燻牛排，雲林斗六的美食寶藏！這家店的牛排香氣四溢，加上日式的裝潢風格，讓人有置身於日本的感覺！來這裡不僅可以吃到美味的牛排，還可以無限續蔬果雞湯和飲料，性價比超高！

2024-07-23 09:55:07 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：55
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窩客好文

靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：636篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 斗六市

造訪商家：

一鮮切炭燻牛排
place雲林縣斗六市內環路401號號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間一鮮切炭燻牛排可是在地人氣老店！原店名是統一牛排，搬家後重新改裝，可是在地人都喜愛的牛排店，裝潢風格走日式木製風格，店內空間不大，略顯擁擠些，用餐人潮可是絡繹不絕，沒有事先訂位真的會沒位置，主打平價牛排，價位落在$266~$768之間，用餐還可以有免費的蔬果雞湯飲料唷！！

一鮮切炭燻牛排 在哪？

一鮮切炭燻牛排鄰近斗六家商附近的內環路上，鄰近斗六成功夜市走路大約5分鐘距離，開車的話店門口白線可以停放，或需要找附近的收費停車場

店內環境

店內空間座位偏密集，空間較小些，位子不是很多，建議可以事先預約訂位，不然排隊會排很久唷！！趁著空擋沒人趕緊拍一兩張照片，裝潢相當日式，帶點隔間的位置比較有隱私感，不過走道較擁擠些，所以動線比較沒這麼順暢～

菜單MENU

菜單有牛、雞、豬等，部位不同價位不同，也有石燒拌飯，價位大概落在$266~$768左右，大部分都是點套餐居多，每人低消$60，免收服務費唷！！

餐點

一上桌就送上來了奶茶，奶茶是有含糖的，喝起順口微甜，還可以無限續唷！！

蔬果熬煮的雞湯也是免費無限續，暖胃又甘甜好喝，真的是相當貼心

日式茶碗蒸

每一份套餐都會附贈一份茶碗蒸，茶碗蒸口感滑嫩，吃起來中規中矩些～

日式甘薑豚飯

套餐的白飯可以換構成日式甘薑豚飯，豬肉片搭配上日式醬油，帶點薑味，相當下飯

鮮切牛升級角牛+台灣厚豚

鮮切牛略帶嚼勁，牙口不好可能就不適合，厚豚就是豬肉，相當厚實，口感軟嫩紮實，肉質還不錯～

燒Prime天使厚切牛

天使厚切牛的牛花分佈較多，五分熟的熟度很剛好，肉質軟嫩帶點牛肉的香氣，不過刀叉真的不是這麼好切，不過肉質上是不錯的～

餐後還有果醋可解解膩唷！！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：一鮮切 炭燻牛排
  • 所在地址：臺灣雲林縣斗六市內環路401號
  • 營業時間：週一～週五 11:00am-15:00pm | 17:00pm-22:00pm
    週六～週日 11:00am-22:00pm
  • 店家電話：05-5378559
  • 備註資訊：
    ✔基本消費60元

交通資訊

 

 

 

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