『時空探索』為主軸，更以科技、探索、創新等元素為亮點，透過多元活動體現宜蘭在地水陸風情，再加上全台首創的夜間高空立體燈光水舞秀，都能讓大家從早玩到晚以「酷樂宜夏」為主題、「時空探索」為主軸揭開序幕，開園日期7/2-8/14在冬山河親水公園 舉行!!這次的宜蘭國際童玩藝術節結合遊戲、室內展覽、表演活動，同時首次打造夜間星光樂園，在園區內玩水玩到不想回家啦~~原本以為玩半天就很可以出園區了，沒想到玩到意猶未盡還不想離開～但是真的要做好防曬啊，不然可是會曬傷的唷~

《演出》

● 親子探索劇場 | 11:00-11:30、13:30-14:00、15:00-15:30

● 歡樂遊藝踩街 | 17:40-18:10、20:10-20:40

● 璀璨天空塔 | 18:00、19:00、20:00

● 立體水舞燈光秀 | 18:10、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、20:50

● 夜間全區光環境 | 18:00-21:00

《展覽》

● 超時空訓練站 | 10:00-12:30、13:00-19:00

● I-LAN Fun城市賽車 | 10:00-12:30、13:00-19:00

● 時空探索號 | 09:00-21:00

● BABY親子館-星際樂園 | 10:00-19:00

● 繪動森林館 | 10:00-12:30、13:00-19:00

《遊戲》

● 水域設施

高空腳踏車、高空滑降、SPA雷達站、噴射水舞台、星球探索平台、水漾滑梯、UFP飆速滑道、戲沙區

開放時間：09:00-12:00、12:30-18:00；戲沙區為09:00-18:00

● 河域設施

提供風帆、獨木舟、龍舟等各項水上運動體驗項目

開放時間：09:00-12:00、14:00-17:00

《交流》

設寰宇市集、異國美食-能量補給站，讓遊客在文創場域體驗手作及展售等交流之際，還可品嚐道地異國料理，補充身體能量。

開放時間：寰宇市集12:00-20:00；異國美食09:00-18:30

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小企鵝生活趣 內容目錄 Toggle 2022宜蘭國際童玩藝術節｜交通位置

園區的停車場位於後方，要早點到才有位置停，附近有蠻多私人的停車場，停遠一點50元~近一點的要100元!!園區內及園區外都有賣許多泳裝、游泳圈等相關戲水設備～還有防曬的外套及手機防水套，防曬千萬要做好啊!!

如何前往:

(羅東火車站前站)

羅東火車站前站下車，直行約80公尺往公正路國光客運站牌，搭乘國光客運1797路線（羅東-岳明線）至親水公園站下車。

(羅東火車站後站)

羅東火車站後站下車，直行約10公尺至羅東轉運站，搭乘市區客運241及台灣好行冬山河線至親水公園站下車。

另可於羅東轉運站搭乘市區客運621路線於大埔橋站（冬山河）下車，步行約500公尺至親水公園後門。

🚅搭火車：

>>羅東火車站後站下車，步行直行約80公尺往傳藝路之羅東火車站候車亭，搭乘首都客運261、241路線及台灣好行冬山河線至親水公園站下車。

🚌搭乘國道客運:

>>轉搭乘首都客運261、241路線及台灣好行冬山河線至親水公園站下車，

>>羅東後火車站至親水公園方向8：30~20：00，班距平均30分鐘。

🚐自行開車:

>>國道5號南下 → 下羅東交流道 → 沿高速公路側車道 → 台7丙線左轉 → 抵達冬山河園區主入口。

>>國道5號北上 → 下羅東交流道 → 右轉羅東聯絡道（傳藝路）→ 宜25線（協和路）右轉 →台7丙線左轉→ 抵達冬山河園區主入口。

2022宜蘭國際童玩藝術節｜門票優惠

平日入園全票2５0元，假日350元～還有還有，6歲以下兒童及65歲以上的長輩不用錢啊!!

2022 宜蘭國際童玩藝術節｜環境設施

服務中心

服務中心有租借兒童車車，若帶小小朋友前來，玩累了走不動也可以推車車在園區內逛逛唷!

寰宇市集

紅磚廣場上有異國市集，除了異國美食之外也有多國的特色手作及藝品，玩累了也可以到市集挖寶~還有DIY體驗課程唷!!有興趣的朋友都可以前來逛逛~

野外劇場

野外劇場在16:00及19:00都有精彩的表演，包括斯里蘭卡、泰國等國家的民俗表演團隊來台，同時還邀請了九天民俗技藝團、采風樂坊、台灣Oboe王子蔡興國&美洲AMIGO樂團、MRG魔幻馬戲家族、巴西森巴舞蹈表演團、拉丁Louca森巴鼓打擊樂團、非洲MANJAGO鼓樂團、環保打擊樂團LED幻鼓秀等團隊，若時間允許都可以留下來看這難得的國際表演再離開!!

休息區

園區內有很多傘椅~不過真的要九點一開園就去啊!不然位置了都被搶光囉~~有些人會自己帶帳篷，若沒有位置坐也有遮蔽的區域~好聰明啊!!

販賣區

園區內及園區外都有賣許多泳裝、游泳圈等相關戲水設備～還有防曬的外套及手機防水套，防曬千萬要做好啊!!若玩水玩累了也有美食區可以選購!!園區的餐飲價格還算合理~也不算貴，所以每次經過都大排長龍啊!玩水玩還有好吃的美食，真享受~~

更衣室

園區很多快速更衣間，要沖洗可以多加利用~

另外也有專人管理的置物櫃，一次50元，不限次數100元，若想購買無限次數開關的置物櫃，可跟一旁的服務人員預約唷!

這次童玩節也很細心，有準備脫水機給大家使用，泳衣脫下來後稍微清水洗一洗就可以脫水囉~

另外也有付費吹風機，玩水後可以清清爽爽的整理好服裝儀容再回家~

2022 宜蘭國際童玩藝術節｜遊戲設施

童玩節必玩的5大設施玩水區域就在正中間，佔地面積也算大，園區內還有沙坑、戶外遊戲設備、展覽區等~一整天玩不完!!

玩水設施分為水域及河域，大家還是偏向五大的玩水設施，河域設施建議事先網路預約，才不會等太久唷!!

戲水區有1個入口、3口出口都會消毒機，水質每小時就有專人檢測，讓遊客可以安心下水玩耍，消除炎炎夏日的暑氣!

高空腳踏車

騎在80公尺高的腳踏車上，感覺很可怕耶~但還是很多膽大的人勇於挑戰，這也是難得的體驗唷!!

高空滑降

滑降長達200公尺的空中飛人設施，也讓人覺得心驚驚，好怕就掉下去阿~真的是太刺激了

SPA雷達站

當跳跳床遇到水柱噴射真的只能說是災難來形容XD~不僅在跳跳床上站不穩，還易被水柱攻擊，但小企鵝及小海豚在裡面翻滾的不亦樂乎啊!!

噴射水舞台

人氣相當夯的「噴射水舞台」，會有主持人帶領大家感受到噴泉的刺激，搭配著音樂的節奏，水柱彷彿也有生命跟著舞動，瘋狂水柱從四面八方而來，身在其中相當歡樂呢~

星球探索平臺

星球探索平台是超適合小小朋友的玩水空間~星球形狀的設備，綁滿了童軍繩，可以任由小朋友爬爬，還有小溜滑梯可以溜呢~小海豚可以在這裡玩超久的!!

水漾滑梯

水漾滑梯結合噴水、滑道、水床的樂趣，一邊從上方溜下來，雖然沒有UFO飆速滑道一般刺激，但也相當有樂趣~下方有軟墊保護不用擔心會直接衝到水裡唷!可說是大型的水上溜滑梯!!

UFO飆速滑道

UFO飆速滑道需拿著官方泳圈才能享受從上高速往下衝的快感~泳圈還是國旗圖樣的耶~不知哪裡買的到啊!!

另外也有小孩最愛的戲沙區可以玩耍唷~主辦單位的活動及設施也太多了~都玩不完怎麼辦啦!!

另外河域設施還有風帆/獨木舟/龍舟可以體驗~玩水玩不夠也可以到河畔邊體驗難得的水上活動唷!讓自己徜徉於冬山河畔上，也是一種美麗的相遇!!

獨木舟：遊客可以去體驗報到區先跟現場人員登記當日想體驗的時段。

風帆：僅得就當時時段做現場登記，不開放預約其他時段。

龍舟：需湊滿10人才能體驗。所以就算登記了，沒有到人數也是無法體驗。

2022 宜蘭國際童玩藝術節｜展覽設施

親子探索劇場

童玩節推出《藝想保衛隊–恐龍重生》的「親子探索劇場」，以小朋友最喜愛的恐龍為主題，搭配聲光效果俱佳的表演，讓小朋友們在欣賞表演的同時也能近距離跟恐龍親近，充滿熱血的音樂、華麗的舞蹈表演，以及震撼的聲光效果，著實是視覺與聽覺的感官享受~

時空探索號

大門進來就看到神秘的時空探索號，開放時間為09:00-21:00，以科技、探索、創新等元素為亮點，以互動科技應用體驗吸引民眾的目光~

超時空訓練站

開放時間為10:00-12:30、13:00-19:00，可事先網路預約避免現場排隊~燈光效果極佳的互動式的小遊戲超吸睛，訓練小朋友們手腳並用的反應力，挺好玩的呢~

宜蘭 Fun城市賽車終極賽道/童玩賽道

超受歡迎的賽道強烈建議要預約，開放時間為10:00-12:30、13:00-19:00，讓小朋友們親身體驗踏上油門及掌握方向盤的樂趣~大小朋友都可以參加唷!!

BABY親子館-星際樂園

星際樂園開放時間為 10:00-19:00，小寶寶們不想玩水也可以來到室內遊戲是玩耍!!童玩節除了動態的戲水，也有一些靜態的活動可以玩耍，在星際樂園有靜態活動及極限體能設施可以選擇，是兒童適宜的親子設施~

繪動森林館

開放時間為10:00-12:30、13:00-19:00，玩水玩累了還可以到園區內其他地方走走~裡面也是小朋友喜歡玩的地方，畫畫完後可投影到牆上，還可跟地上的魚互動，童玩節真的是適合小朋友前往的好地方啊!

到了晚上更有全台首創的夜間高空立體燈光水舞秀，讓遊客從早上進園區玩到晚上在離開!另外園區內有不同的星際主題燈飾、燈光廊道，以科技燈飾打造的夜間全區光環境，並在「璀璨天空塔」以360度成像屏幕呈現，相信讓人有難忘的回憶!!

另外童玩節還有推出宜蘭國際童玩節聯名限定口罩，童趣可愛的童玩節吉祥物好吸睛，走在路上都會成為注目焦點呢~

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原本以為玩半天就很可以出園區了，沒想到玩到意猶未盡還不想離開～小海豚及小企鵝玩水玩的超嗨!!完全不擔心艷陽高照阿~但是~~切記要做好防曬啊!不然像小企鵝跟企鵝麻只玩了兩個小時就曬傷了，回家可以要好幾天才白的回來呢>快趁著暑假帶小朋友到宜蘭童玩節玩耍吧~~沒有玩水的夏天不好玩啦!!

~2022宜蘭國際童玩藝術節~

官方連結：童玩節官網、宜蘭國際童玩藝術節 FB

活動地址：冬山河親水公園 (宜蘭縣五結鄉親河路二段2號)

聯絡電話：(03)9600-322

活動日期：2022/7/2-2022/8/14

活動時間：09:00 ~ 21:00

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