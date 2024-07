李記素食 雲南美味 !!地點桃園-雲南素料理有素食,這家小店就位於平鎮區最繁華的小街盡頭轉個彎就看到李記素食這幾個字,樸實素食小店牆壁上有著各種雲南小吃!!

李記素食 雲南美味 (純素餐點)

地址: 桃園市平鎮區龍德路93號

電話: (03)465 8272

營業時間 : 10:30-14:30; 17:00-20:00 (週二、三休)

雲南美味素食館在哪裡/空間環境

遠遠一看就發現李記的招牌, 綠色標記”素食” 樸實素食小館-麵攤!!冷氣開放 店內的風格也走簡約路線,竹系造型,超過四人以上建議往內走有大圓桌,牆壁上就有菜單,另有點餐單可寫

看到碗豆粉我就很想試試…慫恿大貓點一份大家嚐嚐看,後來應該是老闆告知我們這樣吃不完最後放棄

雲南料理-素食

招牌之一:碗豆粉粑粑絲 (完全不知道是什麼 )、 碗豆粉加油條 、叉燒乾麵!當天一起吃飯的家人比較多,本想著可以亂點一波!! 大貓先生:努力阻止,你想吃什麼先講 我問問老闆再決定(就是不讓我亂點)

涼拌米線 $60

米線搭配各種涼絲有素火腿,蘿蔔絲,小黃瓜絲等等撒上花生粒與調料這碗大貓娘的!看她老人家吃得挺歡快的

叉燒乾麵 $70

大貓家姊的餐點,麵條看起來像蕎麥麵!黃色條條不知道什麼,除了這些似乎還撒上類似脆麵的食物!純拍不負責口味分享,阿姐說分量很足 害她吃的很撐。

擺夷米線(辣) $70

微辣,米線口感接近米苔目(細)那種口感,湯頭風味就是素燥麵+辣!好吃,跟我想的不一樣,後來跑去店家櫃台前的自製辣椒醬加入才覺得有過癮!

蕃茄豆皮醃菜米干 $60

這碗大貓,這碗也很清爽用料滿滿,香菇素燥很鹹香搭湯頭有著蕃茄酸甜滋味與大量胡椒鹽!米干口感接近板條與手工桿麵之間,但少了彈的咬勁,更貼近豆簽麵的那種滋味。

香菇素肉蛋花米干 $60

小姪女的午餐!純粹拍完就還她…看起來跟大貓那碗很像..就差了素丸子!

小菜區 :各種炸物/涼拌開胃小菜

當天點的月亮炳,炸G,涼拌高麗菜絲,甜甜紫米粥!

涼拌酸辣蔬菜$60

高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜、玉米筍通通切絲,搭配蕃茄與蘋果片,撒上花生粉與花生粒這樣!醬汁酸甜酸甜,PA覺得這真的不辣..婆婆則說有啦! 微微,爽口!!真要挑剔就是高麗菜本身脆甜度不足..不過這也沒辦法最近的高麗菜品質不優啊!(家庭主婦都知道這件事)

椒麻G $60/ 蔬食月亮餅$60

椒麻G跟月亮餅 對於素食者來說偶爾遇見都會覺得是小幸福!!月亮餅脆脆的外衣,內餡是帶著素丸子的那種脆甜滋味椒麻G老闆依然在醬料上很謹慎,微量的小麻辣滋味偏重”酸爽”口感!!

炸得酥脆,搭配高麗菜絲一起吃還不錯!!

香炸乳扇$60

上回看了「去有風的地方」就在想啥咪是乳扇?央著老爺點這個..我想吃看看…沒想到除了我之外沒人聽過乳扇這名字(怎??只有我追劇啊?)

炸得酥脆,有著羊乳片的那種奶香味混著厚起司的那種乳味,淋上甜甜煉乳,薄脆入口即化瞬間就黏上你的舌尖牙齒,滿嘴乳香 久久不散。

椰奶紫米粥$30

非凍,涼涼的紫米粥綿細微甜!!以上是大貓家姊轉達口感…嗯!大姊說如果可以甜一點更好,很有飽足感啊!

李記素食雲南美味:菜單

大家最關心的價格來囉,單價$60~70左右!我想吃的烯豆粉當天沒點,後來發現牆壁上的照片似乎是綠色一坨軟稠的食物,至於粑粑絲(攤手)看起來是白色細條軟軟的樣子,有看到別桌點了炸碗豆粉(三角形)金黃色的麵衣裹著隱隱透著綠色似乎很誘人!我有興趣.. 但已飽!

Li Ji Vegetarian Yunnan Delicious Food/李記素食 雲南美味 ■ Address: No. 93, Longde Road, Pingzhen District, Taoyuan City ■Telephone: (03)465 8272 ■Business hours: 10:30-14:30; 17:00-20:00 (closed on Tuesdays and Wednesdays) Li Ji Vegetarian Food : Yunnan vegetarian cuisine: rice noodles / dried rice / Yi cuisine / fried food / peas / bean cuisine, which are Yunnan specialties in China! Unit price: around $60~70 大貓先生說走我們今天中午吃雲南料理,以為我家男人要開車上"清境農場"看羊賞山吃美食,沒想到竟然是直接溜進桃園平鎮!!

桃園/雲南素食料理-李記MAP

