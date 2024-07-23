基隆仁愛市場二樓有超多家美食
豬肉加上蝦泥的海陸水餃會是怎樣的感覺呢?
難怪到用餐時間林家三鮮水餃也總是很多人
如果吃得滿意還可以外帶或是購買宅配喔!
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
基隆仁愛市場就是大地標
每次來都是假日時間
不過只要是10:30前到都可以順利停到地下停車場
之後直接搭乘A區電扶梯上來就可以看到林家三鮮水餃
內用區域其實蠻小的
只有四張桌子
卻可以看到有好幾位工作人員不斷在包
觀察了一下才發現是很多人都外帶回家
直接跟旁邊的服務人員點餐結帳就可以
現吃的水餃是七元一顆(2024.06)
雖然有寫每人低消之類的
不過也是有看到隔壁桌兩個人吃12顆
所以也許也不是強制性(?
另外這邊也有醬料可以自取
等候約十分鐘後水餃就上桌啦
三鮮就是豬肉，蝦泥加韭菜
不過韭菜的量不算多
就算是對韭菜比較沒愛的人應該也可以接受
不會嘴巴味道很重
整體看起來也是頗為飽滿
且水餃皮不會太薄
個人還蠻喜歡這種有咬勁的皮
整體餡料的量也不會少
一人八顆就一般的食量來說大約七分飽
如果吃了滿意無論是宅配或是外帶都可以在現場處理
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林家三鮮水餃有少見的海陸餡
豬肉的彈性和蝦泥的海味融合得很好
再加上韭菜可以壓制腥味
皮也是不過薄有嚼勁的
是個人蠻滿意的組合喔!
店家基本資料=>
地址 :200基隆市仁愛區愛三路21號仁愛市場 A棟29
電話 : 02-2427-0919
營業時間 : 10:30~19:30(週四公休)
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