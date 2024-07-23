基隆仁愛市場二樓有超多家美食

豬肉加上蝦泥的海陸水餃會是怎樣的感覺呢?

難怪到用餐時間林家三鮮水餃也總是很多人

如果吃得滿意還可以外帶或是購買宅配喔!

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

基隆仁愛市場就是大地標

每次來都是假日時間

不過只要是10:30前到都可以順利停到地下停車場

之後直接搭乘A區電扶梯上來就可以看到林家三鮮水餃

這裡的攤位號是A29

內用區域其實蠻小的

只有四張桌子

卻可以看到有好幾位工作人員不斷在包

觀察了一下才發現是很多人都外帶回家

直接跟旁邊的服務人員點餐結帳就可以

現吃的水餃是七元一顆(2024.06)

雖然有寫每人低消之類的

不過也是有看到隔壁桌兩個人吃12顆

所以也許也不是強制性(?

另外這邊也有醬料可以自取

辣椒醬油也是真的會辣的喔

等候約十分鐘後水餃就上桌啦

三鮮就是豬肉，蝦泥加韭菜

不過韭菜的量不算多

就算是對韭菜比較沒愛的人應該也可以接受

不會嘴巴味道很重

整體看起來也是頗為飽滿

且水餃皮不會太薄

個人還蠻喜歡這種有咬勁的皮

整體餡料的量也不會少

一人八顆就一般的食量來說大約七分飽

如果吃了滿意無論是宅配或是外帶都可以在現場處理

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要下結論了喔!

林家三鮮水餃有少見的海陸餡

豬肉的彈性和蝦泥的海味融合得很好

再加上韭菜可以壓制腥味

皮也是不過薄有嚼勁的

是個人蠻滿意的組合喔!

店家基本資料=>

地址 :200基隆市仁愛區愛三路21號仁愛市場 A棟29

電話 : 02-2427-0919

營業時間 : 10:30~19:30(週四公休)

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