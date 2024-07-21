這次我們因為安排旅遊行程，特地走了一趟宜蘭五結鄉的中興文化創意園區，結束回程恰好遇到隔日休假緣故，為了避免當天南北疲勞奔波，故決定選擇入住位於新北板橋的友愛金色商旅(原金色年代)。

友愛金色商旅(原金色年代)位於板橋精華地段，更是每年新北耶誕城住宿首選之一，重點還是一間價格非常親民的平價商務旅館。

交通部分更是相當便利，友愛金色商旅(原金色年代)離捷運府中站僅七分鐘距離，如果自行開車還能預約旅館的地下停車場，想要逛湳雅夜市超方便，附近也有許多美食小吃可以品嚐喔。

｜新北市板橋區。友愛金色商旅(原金色年代)｜

地址：新北市板橋區重慶路66號12樓

電話：+886-2-2964-7599

金色年代旅店： 官網 ｜ 臉書粉絲專頁 ｜ 線上訂房

入住日期：2024/07/12

進房時間（Check-in)：平日15:00 後，假日18:00後依現場排定時間為準

(最晚保留時間請來電約定)

退房時間（Check-out)：12:00 前

｜友愛金色商旅(原金色年代)。地理位置｜

因為當天我們開車前往友愛金色商旅(原金色年代)，剛開始還搞不太清楚如何解決停車問題，後來經詢問服務人員得知，如果是開車的朋友，請於重慶路76巷右轉至旅館所在的大樓地下停車場，並與停車場工作人員告知是友愛金色商旅(原金色年代)的客人。

接著工作人員即說明請將車輛開往地下室三樓，這裡則有旅店的專屬停車場，因旅館停車場數量有限，如需使用請事前預約喔。

▼我們的車輛轉進去重慶路之後，友愛金色商旅(原金色年代)就位於圖中這一棟十三層樓大樓的11、12、13樓層，該棟大樓地下一樓則是一間全聯超市，購買零食餅乾飲料都相當方便。

▼如果搭乘大眾交通工具前來入住的朋友們，請直接從圖中的大樓入口進入，接著搭乘電梯前往友愛金色商旅(原金色年代)12樓的Check In櫃台。另外如需採購糖果餅乾飲料之類的，就請從全聯超市的入口走進去，前往地下一樓的超市購買。

▼友愛金色商旅(原金色年代)就位於該棟大樓的11、12(Check In櫃台)、13層樓，由此入口處進入搭乘電梯即可抵達。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。一樓入口處空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。一樓入口處電梯位置

｜友愛金色旅店(原金色年代)。停車場位置｜

西莉亞剛剛前面有說到，如果是開車的朋友們，請於重慶路76巷右轉至旅館所在的大樓地下停車場，並與停車場工作人員告知是友愛金色商旅(原金色年代)的客人，即被告知將車輛開往地下室三樓，這裡則有旅店的專屬停車場，因旅館停車場數量有限，如需使用請事前預約喔。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。地下三樓停車場位置

▼友愛金色商旅(原金色年代)。地下三樓停車場位置-接著搭乘電梯前往12樓辦理入住手續。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。地下三樓停車場位置-電梯的指引標示相當清楚，就先前往旅店的12樓吧！

｜友愛金色商旅(原金色年代)。大廳空間｜

接著我們提著行李搭乘電梯來到12樓，就可以抵達友愛金色商旅(原金色年代)的櫃台辦理入住手續。電梯門一打開，映入眼簾的就是充滿童趣的大廳空間，整體設計布置有著家的溫馨感受。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)12樓的大廳空間整體設計簡約充滿童趣，飯店服務人員更是相當親切，彼此寒暄幾句之後，接著快速辦理好入住手續，這讓我們對於友愛金色商旅(原金色年代)第一印象就相當滿意。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼順道分享一個好康，現在入住友愛金色商旅(原金色年代)，只要google評論打5顆星，就可以免費獲得護手霜，這可讓大嬸西很開心撿到便宜呢..(笑)

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼喔，對了，西莉亞趁這機會順道提醒大家一下，要是有機會入住友愛金色商旅(原金色年代)，請記得要自己攜帶個人衛生用品，因應法規現今大部分旅館已經不再免費提供，因為我們經常外宿關係，所以都會自行攜帶個人衛生用品，大家也請多注意友愛金色商旅(原金色年代)也有這個規定喔！

▼另外位於友愛金色商旅(原金色年代)12樓大廳櫃台的旁邊，也有一處專門為需要行李寄放的遊客所準備的區域，大家要是有需求，也可以直接洽詢櫃台服務人員。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼剛剛西莉亞有提到，友愛金色商旅(原金色年代)位於該棟建築的11-13層樓，我們於12樓大廳櫃台辦理好入住手續之後，就能帶著房卡及早餐券前往我們入住的同樓層203號房，但如果入住於11樓或13樓的朋友們，就請利用螺旋形造型設計的樓梯前往入住樓層即可。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳螺旋形造型設計樓梯

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓大廳空間

｜友愛金色商旅(原金色年代)。客房介紹｜

1.標準雙人房:床型一大床，入住人數2人

2.客房設備:免費上網、吹風機、飲水機、冷氣、冰箱、電話、衣櫃、電視/有線全頻道、一般浴缸、淋浴設備

3.房價含稅、含服務費、含早餐(中西式自助式早餐)，六歲以下不收費，七歲(含)以上之兒童依加人費用收費。

4.加人服務:每人500元(含備品、早餐)，加床服務:每床1,000元(含備品、早餐)。

5.友愛金色旅店(原金色年代)可提供免費停車設施(轎車/休旅車限高180cm)，依現場停放車況為主，停滿為止，如有需要記得請提前電話預約。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。12樓走道公共空間

▼我們推開房間大門映入眼簾的就是玄關，將行李放妥於房間入口處，玄關兩側分別是浴室，及開放衣櫥鞋櫃、小冰箱..等，穿過玄關盡頭則有著一大床、床頭櫃、造型沙發及梳妝台，整體格局相當簡約溫馨。

▼噗，當天晚上我們跑到旅店附近的師園，買了一大堆鹹酥雞搭配飲料，兩個人就窩在這一座沙發，然後看著電視節目呵呵笑，盡情地享受專屬於我們的小確幸..(笑)

▼先來說說友愛金色商旅(原金色年代)的寢具用品，經過一夜好眠之後，不論是床墊、棉被及枕頭都相當舒適，真心感受到友愛金色商旅(原金色年代)相當為房客著想好用心。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。標準雙人房室內空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。標準雙人房室內空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。標準雙人房室內空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)。標準雙人房室內空間-梳妝台

▼梳妝台上除了有熱水瓶之外，抽屜裡面還備有一隻吹風機，另外提供兩瓶礦泉水、紅茶包、烏龍茶包、咖啡包、攪拌棒及紙杯數個，這方面的備品相當齊全。

▼西莉亞有個..算是好習慣嗎？！就是只要入住旅館，進到房間第一件事就是尋找書桌或梳妝台，然後立馬將筆電從行李箱取出，要是時間允許的話，就直接開啟電腦繼續整理照片寫文章，突然有一種奴性很重的感覺..(笑)

重點是讓西莉亞很歡喜的是，房間的梳妝台前方就設有兩孔的充電插座，這可讓擁有一大堆3C產品的我，增加充電的便利性。

▼友愛金色商旅(原金色年代)的視聽設備則有無線電視台，頻道跟在家裡都差不多，特別的是只要打開電視，就有免費wifi可以使用，對於網路重度使用者的我來說也是相當重要呢。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。標準雙人房室內空間-冰箱及衣架，並有提供兩雙簡便拖鞋。

▼友愛金色商旅(原金色年代)的房間床頭櫃，設有兩組充電插座，如有需要也相當方便使用。

▼友愛金色商旅(原金色年代)的浴室相當寬敞，寬敞到我有一點嚇到，以一般商務旅店來說，浴室算是空間非常足夠，浴室分別有浴缸、沐浴設備可以沖澡、洗手台、傳統馬桶..等。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。標準雙人房浴室空間

▼友愛金色商旅(原金色年代)所提供的沐浴乳跟洗髮精，有加入原生種肖楠葉，帶有山林的清香氣味，既能夠深層清潔肌膚，也可以感受到舒爽清新氛圍。另外除了梳妝台抽屜裡面有一台吹風機之外，浴室洗手台旁邊也有一台吹風機，相當方便使用。

▼浴室洗手台左下方備有一雙防滑拖鞋，讓我們洗好澡之後，地板濕滑可以穿著，至少可以防止不小心滑倒，友愛金色商旅(原金色年代)真的是好貼心啊。

這讓西莉亞默默計劃著，今年的新北耶誕城活動展開之後，我一定要再度回到友愛金色商旅(原金色年代)，做為來逛新北耶誕城的好住所。

｜友愛金色商旅(原金色年代)。11樓餐廳空間｜

早安，西莉亞經過一夜好眠之後，隔天起了個大早，準備前往位於旅店11樓的餐廳享用早餐，友愛金色商旅(原金色年代)亦有提供住房房客自助中西式的早餐服務。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。11樓餐廳空間

｜友愛金色商旅(原金色年代)。11樓早餐服務｜

早餐供應時間為AM07:00-AM10:00

旅店11樓的早餐服務供應熱粥、清粥小菜、炒麵、青菜、水煮蛋、小饅頭、烤吐司、果汁、咖啡..等豐富食材，每日變換菜色，請以現場菜色為準。

▼友愛金色商旅(原金色年代)。11樓早餐服務

▼友愛金色商旅(原金色年代)。11樓早餐服務

▼友愛金色商旅(原金色年代)。11樓早餐服務

▼友愛金色商旅(原金色年代)。11樓早餐服務

▼友愛金色商旅(原金色年代)。11樓早餐服務

｜友愛金色商旅(原金色年代)。入住心得｜

對於經常入住旅店的我來說，最基本要求就是房間乾淨舒適，這部分友愛金色商旅(原金色年代)令人滿意，旅店除了房型寬敞，環境整潔，其交通也是值得讚許，因為鄰近捷運府中站及高鐵板橋站，對於南來北往的旅客們，往返交通無須擔心，友愛金色商旅(原金色年代)更是每年新北耶誕城住宿最佳選擇之一。

至於周圍生活機能部分，友愛金色商旅(原金色年代)距離楠雅夜市並不遠，附近更是有許多美味小吃可以品嘗，最棒的是旅店地下一樓還有一間全聯超市，生活機能相當便利，真的是不錯不錯，呵呵呵，西莉亞都講成這樣了，就是相當推薦友愛金色商旅(原金色年代)給您們喔！

｜新北市板橋區。友愛金色商旅(原金色年代)｜

地址：新北市板橋區重慶路66號12樓

電話：+886-2-2964-7599

金色年代旅店： 官網 ｜ 臉書粉絲專頁 ｜ 線上訂房

入住日期：2024/07/12

進房時間（Check-in)：平日15:00 後，假日18:00後依現場排定時間為準

(最晚保留時間請來電約定)

退房時間（Check-out)：12:00 前