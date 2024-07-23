侍悟丸迴轉壽司｜斗六高人氣迴轉壽司日本料理店，師傅現點現做多達100多種品項!

身為愛吃日料最愛的就是迴轉壽司，不只好玩又可以吃到新鮮食材，這家我們已回訪N次的【侍悟丸迴轉壽司】，主打溫醋飯手捏壽司，還有生魚片、壽司、炸物、軍艦、麵食，甚至烤肉、甜點都有，食材從鮭魚、海膽、赤蝦、蟹膏、鮭魚卵⋯ 現流魚貨等皆能吃到，不是阪前卻有阪前水準的壽司！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【侍悟丸迴轉壽司】位於雲林縣斗六市大學路，鄰近雲林科技大學，店家門口有停車場，周邊也有路邊停車格很方便。

▼【侍悟丸迴轉壽司】用餐環境相充滿日式氛圍，牆面壽司盤裝飾加上挑高空間設計，讓人用餐起來寬敞不擁擠。

▼【侍悟丸迴轉壽司】是開放式的廚房，可以看到師傅現點現做壽司的過程，據說共有多達130種的品項。

▼【侍悟丸迴轉壽司】採取點餐送餐模式，壽司以太空艙列車軌道的方式送達，整體來說更加衛生有保障，消費滿6盤平板將自動開啟遊戲畫面，獲勝的話，將獲得扭蛋代幣一枚換禮物。

▼【侍悟丸迴轉壽司】每桌都有提供薑片、芥末及醬油等沾醬，以及抹茶粉讓大家自己沖熱茶來喝～

菜單

點我線上了解菜單

平板點餐，每次最多點4盤

用餐時間70分鐘，無候位客人則無此限

餐點會由太空艙送餐，部分品項店員會直接送上桌

每消費6盤，會啟動一次遊戲，HERO獲勝，結帳時會贈送扭蛋代幣一枚

餐點介紹

滿溢鮭魚卵軍艦💰169元 松葉蟹軍艦💰69元 甜蝦軍艦💰85元

▼首先推薦我最愛的軍艦系列，適合喜歡大口享受的壽司控，滿溢鮭魚卵軍艦多到整個滿出來，在嘴裡逼波逼波鮮味炸開，還有松葉蟹和甜蝦也是每次來必點！

極上海老天婦羅💰89元

▼看起來超誘人的極上海老天婦羅，霸氣給了整條大炸蝦，伴隨鮭魚卵、生菜和小黃瓜口感更升級。

頂級牛小排💰399元

▼沒想到壽司店也能吃到燒肉！頂級牛小排附上烤爐可以自己燒烤，建議烤至五分熟口感最佳，肉質軟嫩帶有甜味，竟然有著不輸頂級和牛的肉感。

日本青甘💰40元 厚切鮭魚💰80元

▼他們家的壽司主打以溫醋飯現點現做，再選用當季新鮮的漁獲搭配，最愛油脂豐富的厚切鮭魚，還有口感細緻的青甘！

炙燒比目魚緣側💰69元 炙燒日本北海道干貝💰69元 焦糖美乃滋鮭魚💰49元 鰻魚握壽司💰89元

▼不敢吃太生的人可以考慮炙燒系列，比目魚和干貝經過炙燒後，油脂香氣更迷人，焦糖美乃滋鮭魚微脆的焦糖，更是有提升風味效果，絕對要點！

鮮蝦三味💰69元

▼推薦大家也可以點三味系列，可以一次吃到多變的口味，為鮮蝦控打造的鮮蝦三味，分別加上起司、明太子和美乃滋，每一款吃起來都各有特色！

炙燒鮭魚捲💰129元

▼炙燒鮭魚上以鮭魚卵加分點綴，每一口都是鮮美的鮭魚香氣，整體吃完也很有飽足感！

松露甜蝦溫泉蛋💰70元

▼生食控必點的松露甜蝦溫泉蛋，以溫泉蛋加上甜蝦及魚卵，劃破後把全部攪拌一起，咕嚕咕嚕吞下去，濃郁的松露香氣在口中噴發，結合海鮮的甜味真的太爽了！

明太子玉子燒💰60元

▼外觀超可愛的玉子燒有兩種口味，分別是明太子和蘿蔔泥，玉子燒質地柔軟帶有甜味，搭配頂頭食材更有變化～

酥炸牡蠣海苔包💰60元

▼喜歡牡蠣不可錯過這道酥炸牡蠣海苔包，炸到外皮酥酥脆脆，咬下去還會爆汁，配著海苔一口吃下實在好過癮！

明太子日本山藥💰99元

▼私心推薦的明太子日本山藥，脆脆的口感配上滿滿的明太子，兩個搭起來根本是神仙組合。

元氣蜆仔湯💰80元 自慢茶碗蒸💰60元

▼隨便一撈都是料的元氣蜆仔湯，集結了滿滿的蜆仔精華，湯頭喝起來很鮮美～

▼日料必點的自慢茶碗蒸，口感綿密細緻，每一口都是迷人的蛋香！

環境分享

想吃日本料理也不用花大錢，認真推薦這家【侍悟丸迴轉壽司】，多達數百款品項讓人選擇障礙，而且食材新鮮環境也很氣派，台中和嘉義也有分店可以吃到，不管是想犒賞自己或是家庭聚餐都很適合。

店家資訊

侍悟丸迴轉壽司斗六店

粉絲團 : 侍悟丸迴轉壽司FB

電話 : 05-533-9792

地址：雲林縣斗六市大學路二段252號

營業時間 : 11:30~20:30

台中/嘉義皆有分店

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