宮鬥劇看得多了，你會想也穿上旗裝，模擬一回《甄嬛傳》嗎？想不到吧？這個願望，竟然可以在宜蘭礁溪的一家國術館實現，而且是免費的！

↓是礁溪在地非常知名的【臺灣國術文化館】，一般外縣市自由行遊客可能比較不清楚，因為國術館以接待遊覽車團客為主，其實我已經來過多次了。

↓好像聽到了《男兒當自強》的旋律。

↓入場後，所有人先聽取主持人簡介，產品介紹，並觀賞創辦人的「特異功能」影片——連左右肩胛骨都能自行拆卸再接續完好，令人驚訝地舌矯不下！主要產品就是圖片中綠色瓶子的「鱉甲膏」。

雖然第一次來，咦？那綠瓶怎麼這樣眼熟？ LINE老媽詢問，老媽回答：「已經買了。」原來在自家見過。

↓第二次，換成同樣穿著武術服的弟弟主持，兄弟倆應該是第三代傳人，頗具武藝高強的架式。後面照片中的是館長，後來也出現了。

筋骨痠痛，人之常情，現場也有提供產品試用，有需要的可購買。至於是否可以跟師傅約診、推拿？可能就要另行詢問了。

好了，工商服務結束，所有人移步隔壁，變裝時間到。

↓備有各式清朝宮廷服飾，提供免費穿戴拍照。

↓全台灣最大的青獅頭！

↓從側面更可以感覺獅頭有多厚多大，膂力過人的才舞得動啊！

↓空間非常寬敞，感覺也是個演武廳。

↓復健床和各式器材。

↓來了，機會難得，一秒變格格！

↓這位小主，把衣服穿好吧！

↓除了拍照背景，也提供各式道具。

↓連古箏都有。

↓咦？怎麼還有朝鮮裝？

↓太后在上，格格請稍候。

↓寶鵑，寶鵑，我的嗓子怎麼成這樣了？我再也不能得寵了！

↓顧不得龍袍穿一半，急著幫皇后拍照XD。

哈哈，看大家玩得那麼開心，就知道手機這玩意，真的圓了許多人瘋狂拍照的美夢。提供布景，用免費換裝拍照服務來客，傳統國術館也實在能順應潮流，生意腦筋動得快！

【臺灣國術文化館】

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路28號

電話：(03)9880919

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