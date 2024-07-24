為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 讓你一秒變格格的武術館：宜蘭礁溪【臺灣國術文化館】

讓你一秒變格格的武術館：宜蘭礁溪【臺灣國術文化館】

2024-07-24 10:43:00 雲大少爺 人氣：65
share
窩客好文

雲大少爺

發表篇數：130篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

礁溪臺灣國術文化館

      宮鬥劇看得多了，你會想也穿上旗裝，模擬一回《甄嬛傳》嗎？想不到吧？這個願望，竟然可以在宜蘭礁溪的一家國術館實現，而且是免費的！

      ↓是礁溪在地非常知名的【臺灣國術文化館】，一般外縣市自由行遊客可能比較不清楚，因為國術館以接待遊覽車團客為主，其實我已經來過多次了。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓好像聽到了《男兒當自強》的旋律。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓入場後，所有人先聽取主持人簡介，產品介紹，並觀賞創辦人的「特異功能」影片——連左右肩胛骨都能自行拆卸再接續完好，令人驚訝地舌矯不下！主要產品就是圖片中綠色瓶子的「鱉甲膏」。

礁溪臺灣國術文化館

      雖然第一次來，咦？那綠瓶怎麼這樣眼熟？ LINE老媽詢問，老媽回答：「已經買了。」原來在自家見過。

      ↓第二次，換成同樣穿著武術服的弟弟主持，兄弟倆應該是第三代傳人，頗具武藝高強的架式。後面照片中的是館長，後來也出現了。

礁溪臺灣國術文化館

      筋骨痠痛，人之常情，現場也有提供產品試用，有需要的可購買。至於是否可以跟師傅約診、推拿？可能就要另行詢問了。

      好了，工商服務結束，所有人移步隔壁，變裝時間到。

      ↓備有各式清朝宮廷服飾，提供免費穿戴拍照。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓全台灣最大的青獅頭！

礁溪臺灣國術文化館

      ↓從側面更可以感覺獅頭有多厚多大，膂力過人的才舞得動啊！

礁溪臺灣國術文化館

      ↓空間非常寬敞，感覺也是個演武廳。

礁溪臺灣國術文化館

礁溪臺灣國術文化館

      ↓復健床和各式器材。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓來了，機會難得，一秒變格格！

礁溪臺灣國術文化館

      ↓這位小主，把衣服穿好吧！

礁溪臺灣國術文化館

      ↓除了拍照背景，也提供各式道具。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓連古箏都有。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓咦？怎麼還有朝鮮裝？

礁溪臺灣國術文化館

      ↓太后在上，格格請稍候。

礁溪臺灣國術文化館

      ↓寶鵑，寶鵑，我的嗓子怎麼成這樣了？我再也不能得寵了！

礁溪臺灣國術文化館

      ↓顧不得龍袍穿一半，急著幫皇后拍照XD

礁溪臺灣國術文化館

      哈哈，看大家玩得那麼開心，就知道手機這玩意，真的圓了許多人瘋狂拍照的美夢。提供布景，用免費換裝拍照服務來客，傳統國術館也實在能順應潮流，生意腦筋動得快！

 

臺灣國術文化館

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路28

電話：(03)9880919

 

 .

 

 

大少爺的攝影遊蹤

文章標籤
一秒變格格 清裝 宜蘭 礁溪 臺灣國術文化館 武術 國術館 痠痛 推拿 鱉甲膏 變裝 拍照 男兒當自強 皇帝
創作者介紹
創作者 雲大少爺 的頭像
雲大少爺

大少爺的雲淡風輕




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

很難訂位的台北超人氣早午餐明星愛店：【MOneCa

吃到飽！【漢來海港城】台北SOGO敦化店晚餐，大

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up