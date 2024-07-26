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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 泰國A KEEN HOUSE｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

泰國A KEEN HOUSE｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-07-26 10:02:48 neru.foodie 人氣：28
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：1037篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 泰國

☕️曼谷質感下午茶！甜點飲料氛圍都👍

店家資訊

🙌A KEEN HOUSE @akeenhouse

🔸4 Soi Sukjai Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

🔸9:00-17:30

🔸Google評論分數4.5顆星(347評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

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曼谷天氣太熱很需要下午茶推薦大家這一家

 

A KEEN HOUSE店內風格很有日系質感、氛圍一等一🥰

 

Burnt Caramel Latte ฿160($145)｜Orange Basil Americano Fizz ฿160($145)｜Mocha Banoffee ฿280($254)

🔸飲料好用心好喝(焦糖這款很特別XD)

杯裝蛋糕不便宜但超好吃！

兩人分食都吃的過癮好滿足👏

 

這次A KEEN HOUSE｜曼谷美食旅遊景點推薦分享就到這裡啦！

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