☕️曼谷質感下午茶！甜點飲料氛圍都👍

店家資訊

🙌 A KEEN HOUSE @akeenhouse

🔸4 Soi Sukjai Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

🔸9:00-17:30

🔸Google評論分數4.5顆星(347評論)

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曼谷天氣太熱很需要下午茶推薦大家這一家

A KEEN HOUSE店內風格很有日系質感、氛圍一等一🥰

Burnt Caramel Latte ฿160($145)｜Orange Basil Americano Fizz ฿160($145)｜Mocha Banoffee ฿280($254)

🔸飲料好用心好喝(焦糖這款很特別XD)

杯裝蛋糕不便宜但超好吃！

兩人分食都吃的過癮好滿足👏

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