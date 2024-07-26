雲川水月Claviu(fb粉絲團):台北市松山區富錦街120號，電話: 02 2514 0356，營業時間:12:00-20:00(星期一休)(線上訂位)

民生社區富錦街自成一格的餐飲氛園在這幾年得到米其林認可後越發蓬勃發展，特別在餐酒館的多樣化讓人傾心;雲川水月Clavius這名字乍看像某建案的名稱，依著媒體友人的邀約地址，走到門口還真如其名，實際上是家標榜新派南洋風香料蔬食餐酒館，像這類的餐酒館在曼谷、馬來西亞蠻多的，有點像「亞洲50」偏好的餐飲風格。先說結論重點，加入南洋風香料的調味蔬食，深受大魚大肉的我喜愛，美味之餘有其獨特性，佐餐的調酒也相當有個性，是家很適合約會的餐酒館，不管是地點、氛美，還是料理的視覺味覺。

雲川水月Clavius對捷運一族來說有一點小麻煩，小巨蛋、中山國中，都有一點小遠，較近的松山機場則是出入有一點不便，要不就搭有行駛敦北、民權東的巴士吧。

難得城市會有如此設計風的餐廳前庭，雲川水月Clavius第一眼就讓人印象深刻，有著那種這是「餐廳」的猜測樂趣，前庭的流水據說是原來老公寓留下來的，草皮有如日式枯水的佈置讓人如走入名家藝術建築中。

河川上的圓月倒映在水中，像是呼應著店名「雲川水月」，有意思的是「Clavius」指的是月球正面南部山區一座巨大的古老撞擊坑，位於第谷隕石坑的南面，是月球上最古老的地貌結構之一。這名字不叫天馬行空，什麼才是=)

庭前的藝術品也讓人有走進美術館的錯覺;有些事我只想在這說，讓我想起小孩子對著樹洞說話的童趣。

走入餐廳同樣滿滿的設計風，喜歡轉身望向庭院時，忽隱忽現的陽光、綠意，不知道為什麼，還沒吃就給了這餐廳非常高的印象分數。

餐廳內還有一個像天文美術館的包廂，包廂裡有兩張小圓桌、及沙發，適合八到12人的小團體。

相對餐廳內外設計顯得簡約的酒吧檯和若隱若現半開放的廚房。

雖然是新開店，但用餐時還是常常會擠爆...建議先行訂位，別像我二訪時傻傻被拒於門外(笑)。

這水瓶像種植花草的花瓶倒也蠻有風格，多少也呼應店名水、月、雲的大自然。

menu有兩本，分為料理和調酒，因為選擇不少懶得拍，有興趣的自己去官網menu看看。

當天在服務生的推薦下，我們分別喝了四杯以茶、香料、酒調和的飲料，有酒精、也有沒酒類的，價位從300到450之間，當然也有一般的茶、花草茶、啤酒、紅白、威土忌等。當中，我最喜歡的是粉紅色的，入口是有趣的香料帶味，水果的微酸、淡淡若有似無的酒香，輕輕像花、像白巧克力的微甜。

甜菜根扁菜濃湯，入口是濃濃甜菜根的氣息，帶點交錯的香料味很是討喜，接著是像是蕃茄、水果酸甜來襲，淋上的椰子油滿滿南洋風，層次分明卻又清爽宜人的好湯，喜歡得亂七八糟。

蔬食我們點了四道，「蘭香煨新豬娃娃菜」帶點中式料理的小創意。

煙燻甜椒醬溫沙拉的巴薩米克醋我非常喜歡，煙燻過的甜椒相當特別。

接下來是我相對比較喜歡的「娘惹果島沙拉」，巧妙的運用參巴醬、果島醬、娘惹醬三種不同風格的南洋風味沙拉醬汁，多樣化的水果、堅果、地瓜，風味十足卻又有那麼點養生健康的蔬食風。

這道我找不到名字....但我蠻喜歡，南瓜、兩種菇類，佐上像是鷹嘴豆的豆類和像是苜蓿的蔬食，簡單又沒有過多的調味。

當天所有料理我的第一名「核桃甜椒醬小脆餅」，小脆餅微微印度脆餅風，調味上也偏向印度風的香料氣息，煙燻風的核桃、甜椒香甜交錯，口感微稠似泥，一整個涮嘴到不行，特別又美味。

鷹嘴豆玉米煎餅看似印度風，吃起來卻另有一番滋台味，有一點像蔥油餅卻少了油膩，多了一點烤過的餅香和豆甜餘韻在咀嚼間。

埃及芝麻茄泥紅醬魚排，這道從名字到口感、最後味覺，我的腦袋不斷的翻閱過來的味覺記憶，無奈埃及料理我一無所知......愛與不愛全然不知從何說起(笑)，就留待有好奇心的你自己來探索吧=)。

燉飯方面我們點了「磨菇黃扁豆綠咖哩」，雖說香茅、檸檬葉的前味的確有幾份綠咖哩的風味，但整體來說視覺比味覺來的重(之於綠咖哩)，反而散發出食蔬的輕韻，搭配烤過的時蔬、磨菇、甜椒、櫛瓜，還有鹹味海苔，像是海洋的包容性，各式各樣的南洋氣息一盤盡顯，視味、飽足感一次滿足。

醬香肉排手炒小圓麵，豬肉排油質少口感札實，帶著香料的調味，細麵和韓式的微辣調味頗為特別，辛香、微辣、鹹甜紛至沓來，非常有創意的新派義大利麵。

雲川水月Claviu(fb粉絲團):台北市松山區富錦街120號，電話: 02 2514 0356，營業時間:12:00-20:00(星期一休)線上訂位

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