Viki最近因為出國過太爽了胖了不少公斤，於是決定要來飲食控制一下，但作為一位對食物充滿熱情的人，實在是沒辦法控制自己的嘴巴，直到朋友跟我推薦用全聯的優格下去做不同的飲控餐，才發現到這一個好物，就是台灣小農乳產出濃純香的母傳優格，這款台灣牧場的母傳優格是100%生乳製作而成，且無添加其他防腐劑，對於外食我也比較會挑選品質較純淨、健康的產品，買回去試吃後整個愛上幾乎天天都做著不同的優格餐當早餐來吃，只要附近有全聯就能買得到這麼棒的母傳優格，Viki馬上來推薦給你們～
這款母傳優格包裝很好打開，聞起來其實沒麼味道就一股淡淡的乳香味而已，吃起來的口感質地十分細膩滑潤，每一口都彷彿在舌尖上輕盈舞動，絲滑的觸感令人沉醉～與一般其他優格不同的是，母傳優格的口感既不過於濃稠也不會太水，剛好落在我心目中的完美平衡點，每次在吃的時候都能感受到乳製品的天然純淨，那種細膩的口感讓我真切地感受到了台灣小農乳品的精湛工藝！
母傳優格吃起來的味道更是讓我無法忘懷，它的酸度適中沒有過於刺激的酸味，而是一種自然而來的微酸，恰到好處地平衡了乳品本身的甜美，母傳優格的質地濃稠而不油膩，口感豐富卻又蠻清爽的，不僅提供了豐富的蛋白質和鈣質，更重要的是，它沒有添加防腐劑或人工色素，讓我可以放心享用每一口，而且Viki我其實有點乳糖不耐症，吃這款全聯的母傳優格後我都不太會拉肚子，所以吃後要吃優格我也都改成這款買回來吃～
平常我都會用乾糧餅乾或是一些水果來搭配母傳優格，這樣吃起來健康還會有飽足感，而且我有上網爬文過，他們優格都是來自於台灣牧場品牌下的產品，不僅保證了產品的品質和新鮮度，同時也支持了當地小農的生計，推薦的這款優格擁有淡淡的香氣、細膩口感和地道味道，讓我愛不釋手，如果也有想吃高品質乳製品的朋友，我也非常推薦這款全聯母傳優格給你們，因為它怎麼搭配都好吃，每一口都是幸福的滋味。
在我購買這麼多次的母傳優格後，發現還好它有在全聯販售，方便購買之外，最讓我覺得會持續購買的原因是，因為它的製作天然單純，吃起來對身體無負擔也很健康，家中的大大小小都能吃，講到這個我買回家都會被家人偷吃掉XD，可見是蠻符合我家人對於優格口感的要求，推薦給你們母傳優格是值得安心信賴的好產品，有興趣的朋友自己在點連結去看吧，那就介紹到這邊掰掰囉～
全聯優格推薦！—母傳優格
全聯優格推薦！台灣小農乳產出濃純香的母傳優格，怎麼搭都好吃～
2024-07-26 10:16:00 Viki玩樂日記 人氣：46
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文章類別：美食-食記心得
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