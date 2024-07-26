台北車站西門站 | 城中市場美食 阿順排骨 必吃排骨小雞飯

台北城中市場內的阿順排骨，最便宜的菜飯便當只要70元，75元起的香腸便當、瓜仔肉便當等，每一種便當都可任選四種配菜，白飯可以免費加滷汁，深受附近學生及上班族的喜愛，是台北CP值很高的便當店。艾方妮每次必吃排骨小雞飯。

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城中市場美食 阿順排骨

說到台北小雞飯，一定會想到城中市場中的阿順排骨，而且是大份量及CP值超高的代名詞。城中市場一直是中正區居民的廚房，也是許多補習街學子覓食之處。不過相較於現代化有冷氣的市場，城中市場依然保有傳統的氣息，走道可能會比較潮濕一些。

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台北高CP值便當推薦 阿順排骨

阿順排骨位於台北車站及西門站之間，從捷運西門站4號出口，步行約8分鐘可達。阿順排骨是像小吃店一般的店面。

除了主菜之外，都備有十多種的配菜可以選，若是晚一點來，有些配菜就可能沒有了！

阿順排骨除了店名中的排骨之外，還有許多主菜，特別是魚的種類頗多。

虱目魚肚很大一片，煎得赤香看起來就很好吃！

用大臉盆裝的紅燒魚，賣得只剩下三隻。

也有裹薄粉的煎魚。

這天下午四點多來訪，店家還在忙著醃排骨，整整四大鐵盆，生意真的有夠好！

阿順排骨的營業時間是早上11點到到下午3點，然後只休一個小時，下午4點再到晚上7點半。這天還不到下午五點就已經開始排隊了！

店內的桌椅並不多，大概只能容納10多人，不過真正坐滿的話，會覺得有點擁擠，所大部份的人都是外帶比較多，有人一帶就是十多個便當。

店內備有免費的湯品，是用雞骨頭熬製的，裡頭還有許多筍絲。

夏天竹筍盛產，吃來很細嫰鮮甜，還有香濃的骨頭湯，完全免費喝到飽，外帶便當也可以自己打包。

阿順排骨 菜單 MENU 價目表

最便宜的是菜飯便當70元，香腸便當75元。招牌必點的排骨及小雞便當是100元。

如果想吃雙拼也有喔，最受歡迎的是排骨+小雞。

阿順排骨 招牌飯(排骨+小雞) $130

只要點這個主菜就是一整塊排骨及四塊小雞塊。

點主菜就可以點四樣配菜，很愛吃茄子，幾乎每次來都會點。白飯可以免費淋滷汁，但要提前說。

可以看到排骨及小雞炸得很乾爽。

把排骨及小雞都放到菜飯上，是不是就覺得超滿？看了好過癮喔！

這樣一份餐點真的滿足了大口吃肉的口慾，真的好爽快喔！

所謂的小雞，就是無骨雞肉，吃來就像是鹹酥雞的口感。

每塊小雞尺寸也不小，咬下去很香軟，就算冷掉也不顯油，每次吃都好滿足。

阿順排骨的招牌，裹了薄粉再炸的排骨，很紮實的厚度，醃過的味道也很不錯，所以每次來都點排骨+小雞的招牌飯，其實下次想直接點小雞飯，吃好吃滿。

城中市場離台北車站及西門町都不遠，聚集各式各樣的商家，有傳統也有創新，像是之前去的 朱雀咖哩 ，就很新潮。阿順排骨提供大份量及cp值超高的便當，大家有機會也可以來試試喔！

城中市場美食 | 朱雀咖哩 𝙎𝙐𝙕𝘼𝙆𝙐 𝘾𝙐𝙍𝙍𝙔 𝙎𝙃𝙊𝙋 濃郁咖哩 綿密布丁

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阿順排骨店家資訊

地址：台北市中正區漢口街一段80巷12號

電話：(02)2388-3335

營業時間：11:00~15:00/16:00~19:30

店休日：每週日，七月暑假增休每週六