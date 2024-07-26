從台灣出發往舊金山約莫需要11個多小時，為了減少時差的不適，我總習慣搭上午10點多的長榮，登機後用餐畢，正好迎合了大家午睡的習慣，機艙很快恢復寧靜，漸漸熄了大燈，幾乎所有的人都進入夢鄉。

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長途漫漫飛機上的愉樂選擇

想當然，也有如我一般睡不著的人，有的人開了筆電，開始忙碌起來。沒有工作壓力的旅程，總是令人心情愉悅的。難得非工作行程的旅途，點選長榮精選影片，從頭欣賞簡介，再從中挑選幾部不錯的片子，加入最愛，好整以暇的帶上耳機，安靜地獨享一人包廂似的視覺饗宴。

前座隨父母出遊的小學生，頗令人刮目相看，父母相繼入睡後，他玩了一會兒飛機提供的兒童遊戲，接著便拿出康軒版的習作，專心的寫始寫作業，我喜歡這樣的孩子，懂得在玩樂之前，必須先把自己該做的工作做完。

嚮往拍攝雲端風景的我，本以為飛機上離星空更近，會有著星垂平也曠的震撼，有了上次的經驗，這次不再傻傻地期待拍星空，原因是，一路上，只看到窗前北斗七星，智商不足的我滿心疑惑怎麼飛機都沒動呢？待看到航線圖，我一心只巴望等抵達舊金山的日出。

對於長榮航空我一直有著青睞，除了起降讓我渾然不覺，機長駕駛技術超平穩的，再加上遇到亂流時，也不會讓我心慌意亂，還可以起身入廁，十多個小時很快度過。

銀髮族旅遊沒那麼可怕

膝蓋退化後，出門行走無法長時間站立，所以選擇了輪椅服務。當行李託運完畢，機場服務人員已抵報到櫃台，接上了我，先推我確認行李安全入關，就直接到安檢處，過關後直達登機口，經空橋登機，這種被無微不至的照顧，真的讓老人家有著被呵護備至的踏實感。

抵達舊金山機場，輪椅服務者最後下機，一行人浩浩盪盪起碼好幾十人，對航空公司貼心的服務，我由衷感激。

出關後直達行李領取站，看到我有二件行李，服務人員又加了一名，一位推我，一位幫忙推行李，送我到大門孩子的車邊，再多的小費也無法表達我的感恩之意。

好的旅程要由眾人共同遵守法規

行李有分託運和隨身行李，為了減少領取行李要等待許久，許多人選擇限重７公斤的隨身行李。

暑假期間，座無虛席，即將登機，航空公司先是以勸導方式，告知大家託運行李免費，看大家無動於衷，現場工作人員只好一個一個去將超重的行李貼上行李條，推到登機口，再由地勤人員接力搬下樓梯，放上行李車載送至飛機旁。

看似無關緊要的行李超重問題，影響的是全機人員的生命財產，全機艙的重量平衡，足以造成飛安問題，看那些堅持不肯託運的民眾，我心中真是無言。

自由是不以妨礙他人之自由為自由

這次搭機真的是有些讓人瞠目結舌，國際航空公司，候機室竟有脫了鞋躺在椅子上睡覺的人，而且，還不在少數，若是乘客少，我還能睜隻眼閉隻眼，但是，有許多攜家帶眷的乘客，抱著小孩站著，這些躺在椅子上的人，真的讓人嫌惡。

想到曾和朋友談到，人要注重私德，哪有公德之說，就如同沒有人丟垃圾何須「你丟我撿」？我們應該把食指朝前批評的茶壺姿勢，改為謙卑自省的內歛，這個社會會更祥和。