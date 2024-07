一直好想去非洲肯亞草原看野生動物,但現階段有太多太多的因素無法達成

(其中一個當然是無法拋棄夫小自己去)

不過能到「富士野生動物園」過過癮也是不錯的選擇…並且安全、舒適度都相對較好

到富士野生動物園可以餵「獅子、熊」也可以近距離欣賞豹、犀牛、老虎... 等等

除了「野生動物區」還有「互動區、動物村」,若是自助來玩可以考慮待半天以上…

富士野生動物園

在富士山山腳下廣闊的大自然中,悠閒地生息著70種約900隻動物。

野生動物區的動物們在接近自然的原生態環境下放養,互動區的動物們可以讓人更近地觀察、還可以給一部分動物餵食。

(取自官方介紹 https://www.fujisafari.co.jp/tc/ )

園區地圖

主要分為三區:「野生動物區」、「互動區」、「動物村」

➤ 野生動物區 - 熊區、獅子區、老虎區、獵豹區、大象區、草食動物區(長頸鹿、白犀牛等)、山岳草食動物區(麋鹿、北美野牛、蠻羊等)

➤互動區 - 可以觀察可愛的動物們,並給它們餵食的區域,並分成「互動牧場」和「動物村」兩個區域

● 互動牧場-可以騎在迷你馬或小型馬的馬背上享受騎馬樂趣。另外,還可觀察貓鼬、紅袋鼠等動物生活。

小熊貓、水豚、兔豚鼠、紅袋鼠、小袋鼠、貓鼬、迷你馬、美國小型馬

● 動物村-除了可以細緻觀察珍奇動物乃至熟悉的動物之外,還可以給一部分動物餵食。

非洲野犬、豹、河馬、條紋鬣狗、蹄兔、非洲冕豪豬、環尾狐猴、松鼠猴、天竺鼠

園區地圖-野生動物區

熊區、獅子區、老虎區、獵豹區、大象區、草食動物區(長頸鹿、白犀牛等)、山岳草食動物區(麋鹿、北美野牛、蠻羊等)

跟可樂旅行團行程…主打是體驗野生動物區,並且再給一些時間讓我們在園區用餐也可以去互動牧場和動物村參觀…

但我家小孩在商店區逛得太開心…就想輕鬆玩…不催他們趕趕趕…沒有特別走到其他區逛逛

門票資訊

➤ 叢林巴士:乘坐叢林巴士不僅可以在眼前觀看動物,還可通過金屬網窗餵食動物。

費用 : ¥1,500, 3歲以上收費。

➤野生動物區導航車:這是裝配了觸控式平板電腦的斑馬花紋的四輪驅動車。遊客自己開車觀覽,享受越野行駛、餵食草食動物們的快樂。

費用 : ¥ 6,500(5人乘坐/7人乘坐), 導航車上不配備園內工作人員。因為遊客自己開車,所以需要出示普通駕照。 平板電腦上僅有日語導航。

➤乘坐私家車前園的遊客:可在入口售票處辦理入園手續。利用私家車以外(公交車、計程車等)前來時,請在諮詢處辦理入園手續。

成人(高中生以上)3,200日元、兒童(4歲~初中生)2,000日元

老年人折扣(65歲以上)2,500日元、15人以上團體:成人2,500日元/兒童1,500日元

➤動物村 (貓館、狗館、兔子館):費用 : 600日圓(3歲以上收費)

交通資訊

取自官方網站:https://www.fujisafari.co.jp/tc/detail/#s04

園區介紹

我們是搭「叢林巴士」,可以通過金屬網窗餵食動物

出發前那兩隻小孩一直一直在唉唉叫說…很害怕,好怕被動物咬…

實際到了富士動物園…Mickey連碰到餵食器具的機會都沒有…

兩隻小孩和陸某搶著要餵動物…一直說要餵獅子…

並且餵熊時快到我還沒有反應過來…他們就餵完了 …

叢林巴士有不同造型的車…獅子、犀牛、老虎…等,很可愛

上車之後會發現食物放在你的座位前方…

蘋果是餵熊、肉類是餵獅子、飼料是餵草食性動物

餵的動物會依動物園安排…不是每台車都餵一樣的動物哦

車上蠻乾淨…並且不會有臭臭的味道

進入動物園…會發現園區有設了重重的關卡…記得要遵守規則

我們第一個餵的是熊…

動物們很聰明發現叢林巴士開往餵食停車區…動物會自己靠過來要食物

小孩太興奮了…Mickey沒有反應過來…他們和老爸陸某就速速開始餵食

通過金屬網窗餵食動物

雖然保護的蠻齊全…但還是要提醒孩子手千萬不要伸出去哦

我們第二個餵的是獅子…

天丫…一堆大貓 !!! 好可愛 ( …他們還是很兇猛的)

可惜沒有餵到帥帥的公獅…母獅跑過來這裏先吃了

兇猛動物…每一區都有隔開,並且有園區人園在附近看守

進入之前也會看到標示寫這一區是什麼動物

也再次提醒入園遊客:Danger ... never get out of your car, never open the windows!

危險…不要下車,不要開窗

睡覺的老虎

獵豹…他正在便便

出發前…霏仔問我會看到獅子便便嗎?!! 沒有想到我們看到獵豹便便

白犀牛

大象

斑馬

還有剛出生幾天的小斑馬

(印象中司機說是兩天)

開自己車進來的遊客還不少…

長頸鹿

我們最後餵的是草食性動物…駱駝…很高大

他吃完餵食後…身體癢 還把身體靠在車子的鐵架上面抓癢

北美野牛

這隻羊是找園區人園討食嗎?!

參觀完野生動物到餐廰用餐…除了餐廰外面也有食物區可以選購

或是動物造型(獅子)的釣鐘燒

我們則是入內吃簡餐,簡餐是採機器點餐…

印象中只有日文字…但可以看圖點餐…不會有太大的問題

咖哩飯和義大利麵

咖哩飯和兒童套餐

兒童套餐是小狗造型…小孩很喜歡

吃飯後去旁邊的商店…選購拌手禮

因為動物園在富士山附近…所以許多拌手禮都是富士山造型的

還有可愛動物造型

園區叢林巴士小車車…小孩超愛

動物(貓咪)醬油碟…每個看了都好想買

到日本當然還有不容錯過的…扭蛋機…

感覺比台灣扭一次便宜…並且有些東西還不錯…

因為我們是跟團…所以時間的彈性上有限

但輕鬆可以體驗到近距離餵獅子和欣賞動物…小孩真的超開心!

若是有到富士山附近的朋友不妨來這裏參觀吧!

