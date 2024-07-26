銀髮旅遊舊金山之旅品味生活。臺灣今年天候異常的熱，六月，我的冷氣機幾乎就是全天運轉，白天開客廳，睡覺開臥室，兩台冷氣換著轉。平日和姐妹們出外用餐，更是優先條件，沒冷氣的餐廳不考慮。

或許真的是熱怕了，看到舊金山每日最高溫25度，在預訂安排好老公對年和分火的日期和諸多細節後，我直接視訊孩子，幫我買機票，旋即馬不停蹄到醫院，憑機票取了三個月的藥，只帶了一件春秋季的薄外套就出國了。

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加州內陸和海邊溫差天壤之別

飛機剛抵達舊金山，我便有些忐忑了，清晨的空氣似乎不是我身上披著的外套所能擋，不是前一星期還說加州熱浪嗎？我有些傻眼。孩子說：「妳是運氣好，熱浪剛過。」我在視訊中看到兩個小傢伙像木炭，想說他們住的社區有露天游泳池，興高彩烈的挑了兩件保守型潛水可用泳衣，這下傻眼了，無用武之地不說，我像不講理的小孩，直跟孩子吵，要買件外套，我冷。

在社群平台上分享兩國溫差，朋友深表羨慕：「真涼快！」我回覆：「可是我晚上快凍死了。朋友回應：「老天真難。」瞬間笑壞了我。

知否知否，蝸居在家一年的白晳皮膚，到加州第一天就恢復黑肉底，因為，日正當午，我冷得坐在家裡的小院中，曬太陽取暖，想必三個月後，我也可以回臺灣秀一身古銅色的健康肌膚了。

而我的愛犬，一身厚重的大毛皮，硬是每天陪阿媽中午到港區散步，給熱到舌頭吐到縮不回來，看到樹蔭就一頭往裡鑽，唉！不知等十月返臺，我要多久才能適應三十幾度高溫。

「春」寒料峭乍暖還寒

白天最高溫23度，晚上最低溫12度，若在台灣日夜溫差十度以上，就可以看楓紅了，可在加州，除了日本楓樹一年四季紅透半邊天，還真頗似咱們的春天，除了看到北返的大雁群，最美的景色莫過於滿地爭奇鬥豔的花草。

為一睹百子蓮夢幻般的淡紫，愛花人士每年不惜千里迢迢舟車勞頓，也要前往清境避暑，在加州這簡直是生活日常，不管是大馬路的中隔島，或是社區住宅路旁，滿滿的各色百子蓮，美得讓人瞠目結舌。

綠草地上，朶朶似雛菊的小白花，點綴其上，間或穿插著開著黃色花朵的小蛇莓，紅得像鑲了紅寶石般小莓果，甚是美麗，光坐在陽光下，就可以讓人傻坐幾個小時。

銀髮族旅遊最好的方式就是慢活

大自然的樂章是由各種鳥類的鳴叫聲所組合，其中最呱噪的就屬海鷗，我戲稱那感覺就像童話故事中巫婆的笑聲，奸詐陰深。二天前據說港口有抹香鯨出沒，今天，推著助行器，被咱家大狼狗一路拖著往碼頭走，才走到半路，豪情壯志消耗殆盡，我直接宣告陣亡，牽著狗狗打道回府，決定回家看影片就好。

雖說心有餘力不足，可是，我用緩慢的行動，細細品味周邊的美好，用驚奇的眼睛探視大自然的野趣，足矣。